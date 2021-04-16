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两点十分X B站，文物拟人动画《秘宝之国》颠覆国漫传统想象！

业内 狼小狼 2021年04月16日 16:13

“师父，师父！”被崇音唤醒，又要抓紧时间执行修复任务了。带上徒弟崇音和那部神奇的古典，对抗遗忘病毒，钟子信修复秘灵的故事就此展开。

4月16日，国内首部新国风文物拟人动画《秘宝之国》终于在B站独家首播！该动画由两点十分动漫与哔哩哔哩联合出品，讲述了数据界修复师与秘灵之间的故事。主人公钟子信和徒弟崇音身为修复师，结伴同行，带着修复秘灵们记忆的信仰，在这片荒芜没有边界的大陆，一起踏上拯救之旅。

两点十分X B站，文物拟人动画《秘宝之国》颠覆国漫传统想象！ 业内 第1张

反转不断 颠覆想象

第一集首播后，最直观的感受就是剧情的颠覆性。动画里故事的第一站是“千里江陵一日还”的盛唐，中国历史上文化最璀璨的时期，社会、经济、文化、艺术蓬勃发展，故事就发生在诗仙李白的身上。

江雾幽冷，一叶孤舟缓缓驶在狭窄的水道上，诗仙李白才以水墨之力量封印了大猿魔，拨开浓浓的晨雾，转眼就与修复师师徒钟子信、崇音相遇。

两点十分X B站，文物拟人动画《秘宝之国》颠覆国漫传统想象！ 业内 第2张

正当大家都以为这是讲述“李白的故事”时，突然发现，这是《李白诗集》秘灵本源“心莲”的伪装。

两点十分X B站，文物拟人动画《秘宝之国》颠覆国漫传统想象！ 业内 第3张

遗忘病毒的入侵，让他鬼迷心窍般地伪装成了李白的模样，反复体验着李白的人生。可这终归是别人的样子，所有的伪装一戳就破。

“放心吧秘灵！就算感染了遗忘病毒，我们也会修复你的！”

两点十分X B站，文物拟人动画《秘宝之国》颠覆国漫传统想象！ 业内 第4张

争执间，崇音找到了潜伏在心莲身边的遗忘病毒——船夫。他叫嚣着讽刺心莲只是盗用身份苟活于意识空间的废物，心莲开始崩溃，崇音一跃而起将拳头砸在病毒脸上，钟子信开始“碎碎念”般讲述着《李白诗集》背后真正的故事......

颇具喜感、充满反转的故事，增添了别具特色的奇幻色彩，几乎颠覆了观众对这部动画最初的想象。

全新尝试 巧思满满

除了区别于传统国风的剧情，画风上，《秘宝之国》在吸纳中国传统水墨画的风格的基础上，在线条、色彩、晕染等方面都有“烟雨敛江色”的既视感，每一帧都美如画，让人不禁惊叹中国水墨画风格的独特氛围感。

两点十分X B站，文物拟人动画《秘宝之国》颠覆国漫传统想象！ 业内 第5张

与此同时，动画在美术设计上也并不一味依赖水墨风，而是融入了国漫二次元常有的简约而不失流畅的线条感，不论是人设还是场景，都能呈现给观众一种从未有过的新鲜感。

动画中的每一位人物都有着独特的轮廓和性格，产生让人一眼难忘的记忆点；画面上，水墨风与二次元风格和谐相融，浓郁的笔触化抽象为生动鲜活，为这个发生在架空世界观的故事增添了无限生机。

两点十分X B站，文物拟人动画《秘宝之国》颠覆国漫传统想象！ 业内 第6张

传统文化细节上更是巧思满满，比如动画中的毛笔字和画幅，虽然无法称之为精美，但却是由制作团队成员亲手书写和绘画；还比如钟子信手中的修复秘籍，奇异的字符也是自创等等。这对于首次尝试二维原创动画的两点十分动漫来说，难度不小。

两点十分X B站，文物拟人动画《秘宝之国》颠覆国漫传统想象！ 业内 第7张

动画主创人员大多来自腾讯十大国漫之一的漫画作品《银之守墓人》原班人马，这也是继两点十分推出三渲二动画作品《我是江小白》系列番剧、大型三维番剧《巨兵长城传》等原创IP后的又一全新尝试。

一直以来，国产动画总是给人“亦步亦趋的学习”的刻板印象，《秘宝之国》在剧情、画风、细节上的创新无疑是对这种论调予以强有力的反击。尽管还不够完美，但制作团队依旧在这些看似不经意的细节反复雕琢，作品才显得余味悠长。

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