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超维互娱超人气IP亮相广州童博会，携手广东童装产业联盟启动“动漫+童装”长链合作令人期待

业内 狼小狼 2021年04月12日 13:54

2021年4月6至8日，首届广州国际童装博览会于广州·中国进出口商品交易会展馆圆满举办。广东新锐动漫企业——广州超维互娱科技有限公司携旗下IP《钢铁飞龙》与《星际家族之安全少年团》高调亮相。

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▲“童博会”现场组图

本届童博会的重磅活动之一“迎接全球童装行业新趋势”童装主题论坛，是疫情后第一个国际童装论坛，由广州国际孕婴童产品博览会和广东童装产业联盟共同主办，超维互娱和喜欢文化协办，特别邀请到多位行业专家带来童装行业未来的市场需求、发展趋势、时尚趋势、消费者的需求情况以及市场现状等进行交流。

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▲“童装论坛”现场组图

超维互娱作为本届童装博览会唯一的动漫IP企业，在展会首日下午的主会场“迎接全球童装行业新趋势”论坛上，超维互娱授权总监梁莹子带来了以《新营销助力，动漫赋能童装产业的无限可能》为主题的分享，现场分析了动漫产业新趋势，更为童装品牌提供了利用动漫IP赋能品牌力的发展思路，超维互娱将开放“内容-授权-营销”合作，加快童装企业与IP的强强联合进程，利用文化帮助提升童装品牌价值和品牌力，为童装产业赋能，助力童装产业转型升级，实现文化和产业的双向促进发展。

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▲ “童装论坛”现场组图

在此次论坛上，广东童装产业联盟和超维互娱正式宣布达成战略合作关系，成为生态合作伙伴，并携手启动“内容开发+公益活动+企业游学”计划。超维互娱助力促进“动漫+营销+童装工艺传播”三向结合，推动产业相融合，赋予体现童装行业文化价值，期望实现共破行业迷雾，共寻深入发展的全新局面。

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▲“童装论坛”现场组图

成立于2019年，秉承“以东方智慧，讲世界故事”的企业价值观的超维互娱，是一家以ACG产业原创IP内容开发、IP内容化为核心，以IP商业化生态运营为一体的创业公司，2020年荣登ACGN领域最具影响力的产业新媒体“三文娱”中国动漫非上市企业年度百强榜NO.31，旗下的IP阵容覆盖多年龄段的受众，备受观众喜爱。

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▲“三文娱”2020年度动漫企业榜单

今年3月26日，超维互娱旗下热门IP《钢铁飞龙》系列最新作品《钢铁飞龙3山海神兽录》下半部于优酷少儿全网首播，剧情延续上半部剧集的奇幻冒险，讲述钢铁飞龙战士、人类小男孩乐乐和AI少女“丁佳宜”勇闯山海异世界，并收获欢乐与成长的故事。该剧一经播出，随即在一众热门IP中突出重围，连续蝉联少儿新作榜全网播放指数前五，并在亲子观众群体中获得高人气好评，备受追捧。《钢铁飞龙3山海神兽录》还将于4月中旬起，陆续登陆上星少儿频道。

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▲《钢铁飞龙3山海神兽录》下部开播海报

在此之前，《钢铁飞龙》IP曾多次推出变形类玩具，深受市场欢迎。 《钢铁飞龙3山海神兽录》即将推出玩具新品变形蛋、拼装机甲，以及食品新品烘焙饼干、糖果糖玩等，超维互娱将不懈提升打磨精品化动画内容，更致力于深度挖掘IP长链价值，为喜欢《钢铁飞龙》的孩子们带来更多惊喜，值得期待!

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▲《钢铁飞龙》部分授权产品

此外，超维互娱专门为父母打造的“育儿神器”，讲述安全教育知识的动画剧集《星际家族之安全少年团》，2月22日，于芒果TV全网独播，一经播出，即登上芒果TV少儿动画周榜第二，连续蝉联全网新作榜播放量TOP1。《星际家族之安全少年团》凭借寓教于乐的安全教育主题内容，以及受人喜爱、复古新潮的人物角色形象，多次夺得少儿电视台黄金时段同时段新作榜第一，并屡次夺得《上海哈哈炫动卫视》《优漫卡通卫视》全天收视榜首位。

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▲《星际家族之安全少年团》开播海报

作为超维互娱IP家族的新成员，《星际家族之安全少年团》在收获了收视与口碑的同时也展现出巨大的发展潜力。超维互娱以IP为起点进行生态规划和长线布局，进一步激发更强大的商业潜力。

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