GoodSmile「英雄联盟 大元素使拉克丝」正式出荷，国际大厂发力高端电竞衍生品市场

一年一度的电竞盛事英雄联盟全球总决赛刚刚落幕,除了选手们精彩的表现,每年在赛事露出的LOL IP周边也会引起电竞玩家的讨论热。在去年的S11解说台上,格外吸睛的「英雄联盟 大元素使拉克丝」手办同样让玩家高呼“想要拥有”。

暌违两年,由国际领先的手办和衍生品企业GoodSmile旗下品牌良笑塑美(GSAS)与拳头游戏旗下知名游戏《英雄联盟》IP合作推出的「1/7比例手办 英雄联盟 大元素使拉克丝」正式出荷。

作为GSAS等比例手办的新代表作,大元素使拉克丝来自于广受中国Z世代群体喜爱的知名电竞IP,同时融合了经典日式二次元风格,用独具匠心的设计和精细的制作为中国玩家带来了更多电竞游戏的衍生品选择,进一步拓展了手办品类的创作空间。

拳头游戏和GSAS在2020年正式官宣大元素使拉克丝皮肤的手办化。此次合作的主要原因,一方面是由于拉克丝作为《英雄联盟》最早的英雄之一,人物形象丰富,拥有较为复杂的背景故事和多样的皮肤选择,玩家对这一形象手办化的呼声高。

另一方面,大元素使拉克丝作为《英雄联盟》中最畅销的人气皮肤之一,人物造型纤细舒展,拥有风格华丽的四元素基础形态特效。这一匠心独具的造型和细腻的涂装,需要高品质的立体化制作实现。

为了更好的塑造大元素使拉克丝的形象,GoodSmile特邀业界知名的日本手办原型师加藤学把关原型制作、安藤贤司负责彩模,同时由更懂中国玩家的GoodSmile旗下中国品牌GSAS良笑塑美进行企划制作。

即将正式和玩家见面的大元素使拉克丝比例手办大货,融合了日式手办华丽与美漫造型张力的两方设计优点,除了整体制作流畅柔和,手办细节也值得品鉴。

GSAS为手办特别设计了珠光渐变的人物头发喷涂,服饰有特殊的渐变处理。

靴子采用了光油处理,做出了相当真实的皮质感。

大元素使拉克丝再一次发挥了GSAS制作带场景手办的经验和优势,彰显GSAS匠心的“四元素底座”设计动态设计,从任意角度都能观察到自然、火焰,气旋和水流的连结交融,更好的再现了“大元素使”故事背景和皮肤设定。

随着手办玩家对IP的需求更加广泛、多品类手办在中国市场广受欢迎,以电竞游戏作为主题的各类手办愈发受到玩家青睐。属性相近的中国手办和电竞游戏玩家群体交叉重合大,电竞游戏主题手办在中国手办市场拥有的巨大潜力受到行业各方关注。

同时,电竞游戏人群对于更精细、更高端的周边衍生品的需求也在逐渐上升。《2021年中国游戏产业报告》中指出,“国内游戏用户规模已达6.66亿,用户结构将进一步趋于健康合理”,游戏人群需求日渐升级,如大元素使拉克丝、星之守护者 金克丝等更能为玩家带来情感价值的高端手办成为了游戏玩家“入坑”手办的新契机。

针对这一趋势,GSAS和多家广受中国玩家欢迎的IP方建立了长期深度的合作,如此前GoodSmile和拳头游戏合作推出的《英雄联盟》主题粘土人金克丝、拉克丝、娑娜、厄运小姐、艾希等,并开启了星之守护者 金克丝、星之守护者 佐伊等比例手办的预售。

除电竞游戏外,GoodSmile也在持续发力其他受中国市场欢迎的主题,根据“顺应中国IP出海潮流”和“为海外IP融入中国元素”的IP内容策略,坚持高质量和精品化的产品策略,相继推出了“洛天依 芒种Ver.”“初音未来 高山流水Ver.”等重量产品,为中国玩家带来更多优质手办选择,积极融入中国文化出海大趋势,推动国潮国风IP和手办产品走向国际市场。