造出新起点，西安高新区扶持沙盒游戏创作生态赋能青年创业

4月10日，《迷你世界》（西安）产业生态基地挂牌仪式暨开发者沙龙在西安高新区高新数创园成功举行。陕西省委宣传部文产办主任鲁吉安、陕西省文旅厅二级调研员吴三宏等省、市、区相关部门领导同志出席本次活动，共同见证《迷你世界》（西安）产业生态基地的扬帆起航。深圳市迷你玩科技有限公司及西安高新区陕西绝顶人峰网络科技有限公司企业代表于活动现场宣布了将对生态基地投入的扶持举措，吸引顶尖人才入驻，助力地方游戏产业发展。

据介绍，沙盒游戏是一类模拟现实世界，鼓励玩家自由创造、任意探索的开放式游戏品类。沙盒游戏的高自由度、高拟真、低门槛特质，使其拥有其他游戏类型所无法比拟的寓教于乐的特性，目前已在全世界运用于游戏化教育课程中，拥有广泛的用户基础，受到全年龄段玩家的欢迎。正如短视频平台内容创作生态依靠4G网络和全民创作的风潮的崛起，随着5G网络的发展，亿万玩家基于沙盒游戏平台的创作习惯，已衍生了活跃的游戏内容创作生态，或将成为游戏行业下一个时代的关键增长点。而《迷你世界》在2019年推出的开发者激励计划“星启计划”，已初步为这些创作转化为经济价值打通了一个可持续发展的路径。在今年2月份，平台给开发者单月分成达千万，孵化出月活突破千万的作品，头部开发者单月营收破百万。

为进一步培育沙盒内容产业生态，陕西绝顶人峰网络科技有限公司和深圳迷你玩科技有限公司共同建立《迷你世界》（西安）产业生态基地，基于《迷你世界》这款自主知识产权的沙盒游戏创作平台，通过提供免费场地、课程体系、线下培训、政策支持等多方面服务并结合西安本地优质文化资源和高校教育资源，共同孵化游戏创作人才，释放区域文创生产力，打造一个集IP授权，内容生产，游戏产业生态构建为一体的全方位多功能的产业基地。符合申请资质的开发者工作室签约后可免费入驻基地办公，工作室招募新员工可获每人最高5000元的三个月启动工资补贴，并会定期邀请专家前往基地举办培训沙龙活动。《迷你世界》还将对产业基地投入更多资金扶持，期待将成功的产业模式复制推广至全国。

人才是创意产业的关键，《迷你世界》于同日宣布了与各西安高校共建产学研创新实践基地，培育游戏创作人才，发挥企业平台和技术优势促进产学研一体化。西安美术学院、陕西科技大学、西北大学、西安工业大学、西安理工大学、西安邮电大学与迷你世界产学研创新实践基地成功达成合作。

同时，《迷你世界》（西安）产业生态基地聘请以上院校专家学者作为基地发展的指导专家，并为到场专家学者颁发了聘书。

据了解，基地招募工作室入驻工作已提前启动，并获得了有志于投身游戏开发行业的青年群体热切关注。目前已有工作室提前签约，入驻办公。UPUP工作室即是本次入驻的首批工作室之一，自1月签约以来工作室营收已达60万。其负责人表示，他十分看好沙盒创作生态未来的发展前景，基地和《迷你世界》提供的扶持资源将帮助他零压力带领团队快速输出沙盒创意作品，目前良好的盈利情况也给了他扩张团队的信心，在未来一年计划招募更多的游戏创作人才加入团队。

游戏产业作为新兴的朝阳产业正在快速成长，吸引着大量有创作梦想的青年人才加入，众多中国游戏企业也凭借着优秀的产品，在国际市场打出了属于中国文化的“软实力”。迷你世界（西安）产业生态基地是一个大胆的试点，期待更多有志于中国游戏的人才和企业能够通过此类“轻创业”模式稳稳起步，为中国游戏产业发展贡献重要有生力量。

（出席嘉宾从左到右：绝峰网络CEO刘振宇、西安高新区党工委宣传部文产办主任温甲鹏、西安软件园副主任张露、西安市委宣传部文产办主任线惠生、陕西省委宣传部文产办主任鲁吉安、陕西省文旅厅二级调研员吴三宏、西安高新区文旅健康局火星、迷你玩联合创始人兼COO古振兴）

