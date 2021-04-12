轩墨宝宝虎牙首秀，cos蕾姆经典再现，你们的墨宝真的回来了

4月10日晚20:00，轩墨宝宝一身熟悉的蕾姆cos重磅回归，你们的墨宝真的回来了！虎牙直播首秀当天直播间最高人气300万，时隔一年轩墨宝宝果然还是人气不减！

之前看过轩墨宝宝直播的粉丝一定熟悉轩墨的直播风格，甜美可人的外表下隐藏着逗比的内心。当晚直播cos蕾姆的造型只能露出一只眼睛，弹幕刷得飞快，墨宝当即表示：等我露出另一只眼睛看看清楚！说罢就撩起自己另一侧的头发，弹幕纷纷表示：墨宝霸气！

在直播过程中，还有两位神秘嘉宾前来助阵查房。轩墨宝宝开播前马桶c就在朋友圈表示欢迎，开播后马桶c更是来到墨宝直播间刷下一个虎牙一号，轩墨宝宝表示“桶哥我回来你要带我打单机，我好喜欢你！”随后骚男也来到直播间刷藏宝图，弹幕纷纷喊起了轩墨宝宝二嫂。看来大家都爱“漂亮妹妹”，墨宝的主播界人缘真是好到爆！









轩墨在cos圈一直十分有名气，墨宝出的cos造型更是一直深受好评，有粉丝关心墨宝什么时候尝试长头发。墨宝表示这一切都要从《哥斯拉大战金刚狼》说起：哥斯拉把金刚打哭了之后城市一片破败，轩墨突然路过理发店，理发店前台表示“来玩呀”，轩墨一时冲动来了个理发大礼包！哈哈哈墨宝，咱们什么时候能不一本正经地搞笑呢!





一直以来，墨宝在镜头前都是魔鬼身材、天使面容的形象，声音更是经过变声处理十分甜美。在首秀这一天，墨宝就放出大招，开了本人原声。结果真声一出，直播间立马沸腾，弹幕一片呼吁：墨宝，自家人，别露真声！





在此之前，轩墨宝宝沉寂一年没有直播，粉丝十分关心墨宝发生了什么事情，更有人猜测轩墨是要和艾比走一样的路。墨宝在此正式回应，自己没有这样的想法，更不会有这样的打算。墨宝透露自己的身体状况本来就不是很好，不会去冒险。更有网友怀疑艾比和轩墨之间的关系，墨宝表示：我们关系很好，艾比叫我一声“姐”。看来两个人的关系是非常好了，希望两位都能够幸福快乐！

此次轩墨宝宝回归cos圈，看来各位coser又多了一位强大的竞争对手。以后轩墨宝宝就会在虎牙直播经常和大家见面，为大家带来充满惊喜的cos挑战，喜欢墨宝的粉丝千万不要错过哦！

