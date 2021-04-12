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轩墨宝宝虎牙首秀，cos蕾姆经典再现，你们的墨宝真的回来了

业内 狼小狼 2021年04月12日 11:00

410日晚20:00轩墨宝宝一身熟悉的蕾姆cos重磅回归你们的墨宝真的回来了虎牙直播首秀当天直播间最高人气300时隔一年轩墨宝宝果然还是人气不减

轩墨宝宝虎牙首秀，cos蕾姆经典再现，你们的墨宝真的回来了 业内 第1张

之前看过轩墨宝宝直播的粉丝一定熟悉轩墨的直播风格甜美可人的外表下隐藏着逗比的内心当晚直播cos蕾姆的造型只能露出一只眼睛弹幕刷得飞快墨宝当即表示等我露出另一只眼睛看看清楚说罢就撩起自己另一侧的头发弹幕纷纷表示墨宝霸气

轩墨宝宝虎牙首秀，cos蕾姆经典再现，你们的墨宝真的回来了 业内 第2张

在直播过程中还有两位神秘嘉宾前来助阵查房轩墨宝宝开播前马桶c就在朋友圈表示欢迎开播后马桶c更是来到墨宝直播间刷下一个虎牙一号轩墨宝宝表示“桶哥我回来你要带我打单机我好喜欢你随后骚男也来到直播间刷藏宝图弹幕纷纷喊起了轩墨宝宝二嫂看来大家都爱“漂亮妹妹”墨宝的主播界人缘真是好到爆


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 轩墨宝宝虎牙首秀，cos蕾姆经典再现，你们的墨宝真的回来了 业内 第4张 

轩墨在cos圈一直十分有名气墨宝出的cos造型更是一直深受好评有粉丝关心墨宝什么时候尝试长头发墨宝表示这一切都要从哥斯拉大战金刚狼说起哥斯拉把金刚打哭了之后城市一片破败轩墨突然路过理发店理发店前台表示“来玩呀”轩墨一时冲动来了个理发大礼包哈哈哈墨宝咱们什么时候能不一本正经地搞笑呢!


 轩墨宝宝虎牙首秀，cos蕾姆经典再现，你们的墨宝真的回来了 业内 第5张 

一直以来墨宝在镜头前都是魔鬼身材天使面容的形象声音更是经过变声处理十分甜美在首秀这一天墨宝就放出大招开了本人原声结果真声一出直播间立马沸腾弹幕一片呼吁墨宝自家人别露真声


 

轩墨宝宝虎牙首秀，cos蕾姆经典再现，你们的墨宝真的回来了 业内 第6张

轩墨宝宝虎牙首秀，cos蕾姆经典再现，你们的墨宝真的回来了 业内 第7张

在此之前轩墨宝宝沉寂一年没有直播粉丝十分关心墨宝发生了什么事情更有人猜测轩墨是要和艾比走一样的路墨宝在此正式回应自己没有这样的想法更不会有这样的打算墨宝透露自己的身体状况本来就不是很好不会去冒险更有网友怀疑艾比和轩墨之间的关系墨宝表示我们关系很好艾比叫我一声“姐”看来两个人的关系是非常好了希望两位都能够幸福快乐

轩墨宝宝虎牙首秀，cos蕾姆经典再现，你们的墨宝真的回来了 业内 第8张

此次轩墨宝宝回归cos看来各位coser又多了一位强大的竞争对手以后轩墨宝宝就会在虎牙直播经常和大家见面为大家带来充满惊喜的cos挑战喜欢墨宝的粉丝千万不要错过哦

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