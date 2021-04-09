文物拟人赛高！国漫《秘宝之国》上线在即，OP《渡忘》惊艳观众！

继上周ED上线后，4月9日，由哔哩哔哩与两点十分联合出品，并由两点十分制作的新国风悬疑奇幻动画《秘宝之国》发布全新OP片头曲《渡忘》。







OP歌曲由歌手彭安妮演唱，星飞熙元音乐部制作，现已在腾讯音乐平台同步上线。

“渡忘 渡忘，回忆里美好如初的模样”





“妄想 妄想，秘宝刻镀在少女的心脏”





编钟敲响，故事开场，伴随着叮叮咚咚的前奏，片头回廊式的镜头一掠而过。紧接着古筝、琵琶、鼓声、钢琴一齐奏响，琴瑟和鸣、哀而不伤，在温柔缱绻的歌声里，仿佛挣脱时间与空间的界限。





曲风清和淡雅，编曲上加入中国传统乐器，歌词间蕴含古典元素，底色以管弦乐为基础，不限定于固有的形式，在传统国风音乐骨架下，突破桎梏奏响新国风。难道，这就是传说中的“沉浸式”OP？





也许为了将期待值拉满，新OP中，片方似乎也透露出更多信息。在一段意识流的镜头里，主角们带着现代社会的记忆，进入了另一个世界，在现代与传统，真实世界与数据界横跳。

根据上周官方放出的信息，发现《秘宝之国》并非重度的历史科普番剧，反而被打上了悬疑、解谜、奇幻的标签，再搭配“数据界”这一架空的世界观，全新的设定和概念，使整个动画变得神秘起来。





再加上OP中优质的画面质感，新出现的各种角色掠影，都为这部新国风动画增色不少，这也让大家对动画4月16日正式上线更加期待。

实际上，《秘宝之国》动画吸引漫迷的，不仅是富有魅力的各个角色立绘和动画中出现的崇音、钟子信的人设，还有作品对中国传统文化的理解与把握。





文物拟人化身秘灵、主角们找寻文物历史记忆，动画里对关键文物的历史故事解读，既有扣人心弦的节奏，又有中国传统文化的独特神韵，这种独树一帜地将传统与现代碰撞产生的新国风，也许才是动画备受关注的核心原因。

正因如此，即使是奇幻解读，《秘宝之国》也能打破观众对经典国风的想象的事实，抛砖引玉，以架空世界里轻松奇幻的故事，来唤起现实世界里，大家对真实历史、对珍贵文物的关注。





如今，文物修复、文物拟人成为热门话题，二次元的世界里，作为修复秘灵主角的动画主人公钟子信，修复的也不仅仅只是“遗忘病毒”，更是文化自信，是淹没在历史中的文化骄傲。





回到动画本身，带着修复秘灵们记忆的信仰，在荒芜的数据界，主角钟子信和崇音师徒踏上修复之旅，一路上他们会遇到哪些困难，又会与哪些秘灵们相遇、擦除怎样的火花？让我们拭目以待吧！