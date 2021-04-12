说起绝美男主播，可能很多人脑海中都会浮现出一位主播的大名，他就是轩墨宝宝。轩墨作为比较出名的cosplay主播，他的cos的女性不仅没有违和感，而且在他身上还产生了奇妙的化学反应，可以说是非常软萌了，据说多少男性观众不信邪地去看轩墨宝宝的直播，最后惨遭“掰弯”，由此沦陷，成为轩墨宝宝“墨家军”里的一员。

回顾轩墨宝宝的直播经历，可谓是在主播圈里掀起了狂风巨浪，相比于别的主播性感妩媚的直播风格，轩墨选择了“接地气”又不失软萌的直播路线，直播间里的他，时而活泼，时而呆萌，时而腹黑还有一些小闷骚，观众仿佛是他的多年好友，而他也不是高高在上的“女神”，直播间里的氛围轻松有趣，更是引的观众们直呼“知男而上”。

轩墨的歌声更是他的一大特点，墨家军们应该都对轩墨的歌声不陌生，当初的一首《童话镇》硬是被他唱成了“僵尸镇”，网上的轩墨唱歌翻车黑历史更是经久不衰，不知这次回归之后轩墨的歌唱会不会有些进步，真是令人拭目以待。

轩墨宝宝的造型也是经常惹人眼前一亮，当时凭借COS动漫人物蕾姆火爆直播圈，蓝色短发配上清纯姣好的五官，惹得观众心化。在直播间中短发示人一身女仆装扮的轩墨也是特别清纯可爱了，这一身造型刚一出镜就惊艳了不少人，不少男粉丝都在直播间刷想做轩墨的“男朋友”，连女粉都恨自己投错了胎，可见有多好看了。而且轩墨不只是驾驭的了清纯装束，偶尔也会挑战其他的风格，前阵子轩墨在微博发出的西装小辫的超A造型更是狂抓路人眼球。

可惜的是这样一个宝藏主播在最近一段时间选择了停播，许多轩墨的墨家军们都不停的轩墨的微博下边催更，询问轩墨什么时候才能复出回归直播，而轩墨也是一直保持着他随缘鸽子的本质，没有什么大的水花。而前不久一直没有什么动静的轩墨，突然在微博宣布要在虎牙复出直播，沉寂了这么久的轩墨，这次直播又会为我们带来什么样的惊喜呢？让我们一起期待轩墨4月10日晚20:00在虎牙520514的直播吧！