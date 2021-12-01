朝夕光年自研手游《花亦山心之月》获App Store十一月最佳游戏

11月30日,由朝夕光年自研并发行的高颜值国风书院养成手游《花亦山心之月》在公测上线仅5天后,获得了App Store编辑推荐的十一月最佳游戏奖。

由App Store官方编辑评选的“月度最佳游戏”奖项,是苹果官方衡量精品游戏的重要指标,旨在表彰当月最受好评的高质量游戏。本月获奖的《花亦山心之月》在11月26日开服当天便登顶iOS免费榜,并在11月取得了畅销榜最高第7名的成绩。

据App Store编辑介绍,《花亦山心之月》是一款精美雍容的古风养成游戏。在游戏中,玩家扮演的主角将进入充满古代东方色彩的“明雍书院”,一边学习礼法、天文、鉴宝等知识,一边结交才俊,处理纷至沓来的权谋争端。游戏的美术大量采用了国画的描金技法,让玩家触摸到东方贵族的生活,沉浸于丰富的剧情故事之中。而富有挑战性的养成玩法与战投系统,也考验玩家的策略应变能力。

《花亦山心之月》的出品方朝夕光年,是一家面向全球用户与开发者的游戏研发与发行公司。今年四月,朝夕光年与中手游联合出品的《航海王热血航线》就在上线当月获得App Store四月最佳游戏。如今《花亦山心之月》再获此殊荣,也标志着游戏玩家和App Store官方对朝夕光年自研游戏品质的肯定。