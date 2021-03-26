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木村良平等声优演绎的企划《青色交响》原创曲《Playlist》公开

业内 狼小狼 2021年03月26日 12:22
KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）倾情呈献，音乐原创企划《青色交响-aoppella!?-》（以下称《青色交响》）于今日2021年3月26日（周五）公开第二支原创歌曲《Playlist》的MV。

木村良平等声优演绎的企划《青色交响》原创曲《Playlist》公开 业内 第1张

都立组首支原创歌曲《Playlist》MV公开！

木村良平等声优演绎的企划《青色交响》原创曲《Playlist》公开 业内 第2张

3月4日，与《青色交响》项目同时发布的J-POP翻唱曲目《白日／Pretender》，首周播放数突破100万（目前已达182万），而3月19日公开的首支原创歌曲《Think About U》则在3日内突破30万播放。日益受到更多朋友喜爱的《青色交响》也正式公开第2支原创歌曲的MV。
与私立奏ヶ坂中学高等学校阿卡贝拉部「FYA'M'」所带来的曲目《Think About U》那慵懒性感的R&B曲风截然不同，都立音和高校阿卡贝拉部「リルハピ」首支原创曲目《Playlist》是由5名成员演绎的青春洋溢、充满清爽气息的王道POP曲目。成员们以互不相同的旋律交织出的副歌和声，绝对值得一听！
而MV的风格也非常契合现在这个开启新生活的季节。还请欣赏由「リルハピ」奏响的和声！
◆リルハピ《Playlist》MV
https://youtu.be/2b28RddTVwM
演唱者：　都立音和高校成员
鈴宮 壱（CV：木村 良平）
丹波 燐（CV：逢坂 良太）
雁屋園 道貴（CV:KENN）
四方 ルカ（CV:柿原 彻也）
宗円寺 雨夜（CV:前野 智昭）
作詞?作曲?编曲：橘 哲夫
视频：しろいろモード（Roly、白水）
视频导演：すこっち

《青色交响-aoppella!?-》作品概要
《青色交响-aoppella!?-》是以“阿卡贝拉”（即“无伴奏合唱”）为主题进行跨媒体展开，由KLab操刀的音乐原创项目。

木村良平等声优演绎的企划《青色交响》原创曲《Playlist》公开 业内 第3张

<<故事概要>>
――那一天，少年们被深深吸引了。
伫立在眼前的，是与自己相同普通到不行的高中生。
既没穿着华美的服饰，手里也没拿着任何乐器。
明明是如此的普通，却在他们开口的瞬间，
自由变幻的优美和声充满四周，观众们也随着为之疯狂。
 
「我们，也想像他们那样歌唱！发光发亮！」
 
被阿卡贝拉<无伴奏合唱>所深深吸引的高中生们，他们的目标是，
高中生限定的阿卡贝拉音乐竞赛『青色交响』
 
怀抱着远大的目标，由他们所带来的演奏，就此开始――！
◆官网
https://www.aoppella.com/
◆官方Twitter
@aoppella
◆官方YouTube频道
https://www.youtube.com/channel/UCosIfP7AX7yAPV-wEDz5m4Q
(c)KLab
※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。
KLab株式会社　
公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）
公司代表：代表取缔役社长　森田英克
公司设立：2000年8月1日
资本金：49亿1340万日元（截至2021年2月末）
上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）
总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
业务内容：移动线上游戏的企划·开发·运营
公司官网：http://www.klab.com/jp

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