木村良平等声优演绎的企划《青色交响》原创曲《Playlist》公开

都立组首支原创歌曲《Playlist》MV公开！

3月4日，与《青色交响》项目同时发布的J-POP翻唱曲目《白日／Pretender》，首周播放数突破100万（目前已达182万），而3月19日公开的首支原创歌曲《Think About U》则在3日内突破30万播放。日益受到更多朋友喜爱的《青色交响》也正式公开第2支原创歌曲的MV。

与私立奏ヶ坂中学高等学校阿卡贝拉部「FYA'M'」所带来的曲目《Think About U》那慵懒性感的R&B曲风截然不同，都立音和高校阿卡贝拉部「リルハピ」首支原创曲目《Playlist》是由5名成员演绎的青春洋溢、充满清爽气息的王道POP曲目。成员们以互不相同的旋律交织出的副歌和声，绝对值得一听！

而MV的风格也非常契合现在这个开启新生活的季节。还请欣赏由「リルハピ」奏响的和声！ 3月4日，与《青色交响》项目同时发布的J-POP翻唱曲目《白日／Pretender》，首周播放数突破100万（目前已达182万），而3月19日公开的首支原创歌曲《Think About U》则在3日内突破30万播放。日益受到更多朋友喜爱的《青色交响》也正式公开第2支原创歌曲的MV。与私立奏ヶ坂中学高等学校阿卡贝拉部「FYA'M'」所带来的曲目《Think About U》那慵懒性感的R&B曲风截然不同，都立音和高校阿卡贝拉部「リルハピ」首支原创曲目《Playlist》是由5名成员演绎的青春洋溢、充满清爽气息的王道POP曲目。成员们以互不相同的旋律交织出的副歌和声，绝对值得一听！而MV的风格也非常契合现在这个开启新生活的季节。还请欣赏由「リルハピ」奏响的和声！

◆リルハピ《Playlist》MV

https://youtu.be/2b28RddTVwM

演唱者： 都立音和高校成员

鈴宮 壱（CV：木村 良平）

丹波 燐（CV：逢坂 良太）

雁屋園 道貴（CV:KENN）

四方 ルカ（CV:柿原 彻也）

宗円寺 雨夜（CV:前野 智昭）

作詞?作曲?编曲：橘 哲夫

视频：しろいろモード（Roly、白水）

视频导演：すこっち



《青色交响-aoppella!?-》作品概要

《青色交响-aoppella!?-》是以“阿卡贝拉”（即“无伴奏合唱”）为主题进行跨媒体展开，由KLab操刀的音乐原创项目。

<<故事概要>>

――那一天，少年们被深深吸引了。

伫立在眼前的，是与自己相同普通到不行的高中生。

既没穿着华美的服饰，手里也没拿着任何乐器。

明明是如此的普通，却在他们开口的瞬间，

自由变幻的优美和声充满四周，观众们也随着为之疯狂。



「我们，也想像他们那样歌唱！发光发亮！」



被阿卡贝拉<无伴奏合唱>所深深吸引的高中生们，他们的目标是，

高中生限定的阿卡贝拉音乐竞赛『青色交响』



怀抱着远大的目标，由他们所带来的演奏，就此开始――！ <<故事概要>>――那一天，少年们被深深吸引了。伫立在眼前的，是与自己相同普通到不行的高中生。既没穿着华美的服饰，手里也没拿着任何乐器。明明是如此的普通，却在他们开口的瞬间，自由变幻的优美和声充满四周，观众们也随着为之疯狂。「我们，也想像他们那样歌唱！发光发亮！」被阿卡贝拉<无伴奏合唱>所深深吸引的高中生们，他们的目标是，高中生限定的阿卡贝拉音乐竞赛『青色交响』怀抱着远大的目标，由他们所带来的演奏，就此开始――！

◆官网

https://www.aoppella.com/

◆官方Twitter

@aoppella

◆官方YouTube频道

https://www.youtube.com/channel/UCosIfP7AX7yAPV-wEDz5m4Q

(c)KLab

※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。