《SD高达世界 群英集》开播在即，首波SDW HEROES商品发售倒计时！

喜大普奔！！SD高达世界系列的动画新作《SD高达世界 群英集》将为SD高达这一系列再添众多全新的精彩角色，首波商品也将在3月27日迎来发售倒计时活动！全新动画有什么角色登场，预售活动藏有哪些福利，高达粉丝们快来集合，一起先睹为快吧！

《SD高达世界 群英集》的故事紧接《三国创杰传》之后，讲述从天外飞来一颗红热的陨石，陨石坠落处出现一名失忆少年“悟空脉冲高达”，这个愤怒时会失去理智化为失控大闹巨猿的少年，带来的到底是灾难还是和平？

在此同时，诸葛亮自由高达通过夜观星象而察觉灾害即将到来。 为拯救世界危机，他与盟友刘备独角兽高达一同展开行动。 并且与悟空一同踏上旅程，开始了一段全新冒险，由英雄们编织出的全新故事由此展开！





《SD高达世界 群英集》动画中将出现悟空脉冲高达、信长艾比安高达、警长翠绿暴风高达在内等全新角色，想要提前体验核心人物悟空脉冲高达的魅力吗？3月27日起，购买任意高达拼装模型即可免费获得《SD高达世界 群英集》主题文件夹及悟空脉冲高达AR卡各1份。使用专用APP扫描AR卡，帅到炸的悟空脉冲高达就会跃出卡片，带来打破次元壁般的体验！

目前，《SD高达世界 群英集》已经公布了7款商品，它们分别是，悟空脉冲高达、信长艾比安高达、警长翠绿暴风高达、本杰明V2高达、爱德华Second V、佐助德尔塔高达以及军马。每一款都制造精良、外形酷炫，随处都体现出高达一如既往的考究与细腻。而且优化了身体比例，强化了板件分色和关节的可动，拥有足够的可玩性。

其中悟空脉冲高达、信长艾比安高达和警长翠绿暴风高达将在4月发售，本杰明V2高达和爱德华Second V定于5月发售，剩余2款将于6月发售。想要第一时间入手的高达真爱粉，赶快记好发售时间，参与精彩的预售活动，提前体验全新的高达世界吧！

