对话腾讯马晓轶：腾讯游戏的未来观

“科技先知”凯文·凯利在《第三次技术平台革命》中讲到，“第一代技术平台是互联网，第二代是社交媒体，第三代将是镜像世界。最终这个虚实融合的世界将会和我们星球一样大，这将是人类最伟大的成就之一。”2016年，手机游戏Pokémon Go提前将预言兑现，超越了科技行业的想象，这展现了游戏无限的可能性。

用观察家的话来说，互联网的未来是虚拟时空、一个新的万亿美元级市场正在诞生，在虚实融合的全球性技术变革浪潮下，拥有技术优势、一直身处虚拟世界的游戏将进化成什么模样？迈过电子游戏、网络游戏两个重要发展阶段后，游戏的未来是不是就是科幻小说《雪崩》中所描述的Metaverse元宇宙呢？

在今年腾讯游戏年度发布会期间，GameLook有幸采访了腾讯高级副总裁马晓轶，他认为游戏在技术驱动的革命下形态已被重构、游戏全新的定义是：超级数字场景，而Metaverse则是超级数字场景的子集。在他对未来游戏业结构的想象中，Metaverse被置于金字塔的顶端，而腾讯已启动了神秘的“登月项目”，目标正是让腾讯游戏未来至少有一款跻身“全球8-10款王冠级Metaverse产品”名单。

在这次的采访中，GameLook与马晓轶从“未来”一直聊到到“现在”，涵盖了超级数字场景、Metaverse，游戏工业化和高势能产品，腾讯投资、全球化布局等各种话题，让人反思良多。

在多年的努力下，这次马晓轶终于说出了那句必然的话：“我们当然希望和欧美大厂站在同一高度去竞争。”而在这个愿景下，全世界范围内有成功希望的内容，腾讯都希望纳入到生态当中来扶持和培育。





游戏本质是“超级数字场景”，腾讯要让游戏超越游戏

今年1月举办的腾讯游戏年度对谈会上，马晓轶第一次抛出了游戏是“超级数字场景”的概念。而在这次采访中，他做了更详细的解释，“强劲的技术进步，让游戏的未来可能性在不断被重构，在很多方面游戏都开始扮演越来越重要的角色，逐渐成为一个‘超级数字场景’，未来会有很大的外延空间。”

在马晓轶眼中，游戏之所以是“超级数字场景”因为有三个重要特征：

首先，它的核心驱动力是技术。如果没有网络的发展，就没有网游；没有3D技术，就没有FPS、TPS等等所有的东西。而且，技术对游戏的驱动作用还未结束，因为计算机革命还在继续，未来会有很多新的技术出现，会进一步塑造游戏未来的形态，创造出更丰富的场景。

第二，要用更开放的、动态的眼光去看它的可能性。从早期的手柄、鼠标键盘，到最近的VR，游戏的操作模式在不断演变，也拓展出更多的应用范围与想象空间。因此，我们提出“超级数字场景”，也是希望跟行业一起打破很多认识上的惯性和局限，找到契合未来的更多可能。

第三，游戏本身和现实世界的连接，或者说相互的影响越来越多，因为游戏提供了更广泛的人与社会的连接方式，并能够创造现实的意义和价值。

全球顶尖游戏企业都意识到游戏正变得具有更多的可能性。比如Pokémon Go开发商Niantic公司CEO John Hanke就曾表示：“游戏是孕育科技的地方，如果你能为玩家解决一个问题，你就能为其他人解决这个问题”。

而这在腾讯身上表现的更加明显，游戏正在突破原有的边界，其与现实的交互越来越频繁，不仅带来娱乐生活方式的革新，也在人们学习、创作、竞技、消费……等各种生活场景中产生积极影响。游戏正在进一步打通线上线下场景，实现更多人与服务、消费的连接，比如腾讯B2B产品“腾讯游戏人生平台”，已连接全国超过1000个品牌、超过140万的商户门店。而千亿产值的电竞产业正是游戏衍生到现实世界的“数字体育”场景；《和平精英》很多受欢迎的道具来自一些现实中的品牌。

马晓轶表示，腾讯将更关注前沿技术的投入，让更多人参与进来，共建“超级数字场景”。并将关注社会责任，把虚拟世界和现实世界的接口做得更好、更安全、更易用。同时会开拓思路，通过不同品类的产品去实现价值探索与创造，这其中包括商业价值、对用户的价值，以及对整个社会发展的价值。

要想对“超级数字场景”这个全新的对游戏的定义，进行更深层次的理解与探索，腾讯还会联合学界做更多研究，甚至让游戏变为一门真正的独立学科。

“我们希望通过产学研合作，以及学术方面的探索，为中国游戏行业的发展积累更多资源，学科建设可以为人才发展提供底层源动力，而高校的科研成果也可以反哺到游戏研发中，推动技术创新。另一方面，我们希望游戏在社会上发挥越来越大的作用、创造更多的价值，学术研究可以帮我们推动这点。所以，我们和国内外超过30所大学都开设了相关课程，未来我们希望能够持续推进，让游戏真正成为学校里的一个独立学科。”





腾讯将Metaverse置于游戏产品金字塔顶端，“登月项目”已启动

如果说2018年史蒂文·斯皮尔伯格执导的科幻电影《头号玩家》点燃了游戏业构建虚拟世界的热情，那么今年Roblox的成功上市则是引爆Metaverse的标志性事件，此外GameLook的几十篇相关报道也对Metaverse在游戏圈的普及起到一定的推波助澜作用。

马晓轶表示，游戏业对Metaverse广泛讨论的背后，恰好是因为技术的驱动、让游戏逐渐成长为一个充满可能性的“超级数字场景”，才让我们对未来有了更开放的想象力。

在他的构想中，未来游戏业产品金字塔长这个样：最头部8-10款顶尖的Metaverse级别产品，会提供不同类型、题材和美术风格的虚拟世界；其次，是20-30款玩法品类的领导者；再之后则是AAA级内容导向的游戏。这个预测“五年之内不会、十年内有一定概率，但二十年内一定会发生。”

他透露，腾讯内部已有一些正在做的“登月项目”，“希望花五到八年的时间，让我们的产品能够和它们的下一代产品在同一水准。同时，我们也在看外部有这方面潜力的厂商，会用我们所有的资源、技术，来尽可能地支援和帮助他们，去探索整个产业的未来可能性。”

对于构建Metaverse所需的技术准备，“非常多，比如AI、VR、云技术、硬件技术等，而且这些技术是掺杂在一起，相互牵制、相互推进，需要一步一步往前走。比如，VR到今天还没有大规模普及，其中有硬件上的一些限制，但更多是软件上的。我们认为，软件上需要做到有可信赖的人物、可信赖的交互、可信赖的环境。这些人物的构建，可以使用AI来做到更加拟真，同时 AI也可以改善人和人之间的交互；可信赖的环境，需要一个几乎无限大的场景，需要思考如何运用AI来自动生成。这些都是前提条件，当然现在还非常遥远。从另一方面，软件的发展也受到硬件的限制，因为需要有足够大的算力来支持。我们最近的一个项目，就是通过云游戏的方法调用显卡集群，来渲染一个足够大、足够真实的场景。”

Epic公司CEO Tim Sweeny曾表示，Metaverse很难靠一家公司单独实现，腾讯可以自研Metaverse、但如何构建Metaverse复杂的生态系统呢？

马晓轶表示：“当然需要与行业伙伴一起。首先，短期来说，马上做一个Metaverse去改变整个游戏行业，这大概率是个泡沫，但长线来看，它确实会发生。这是一个非常长远的目标，需要慢慢去探索，而且过程中需要很多人参与。我们的参与是其中一方面，但如果想建立一个足够丰富的世界，还需要有更大范围的参与方，无论是行业还是玩家。以现在最接近Metaverse理念的Roblox举例，它有一个非常庞大的开发者生态。所以，我们在过去两年也加大了对生态的投资，包括很多游戏开发企业，甚至是大量非常小型的、初创阶段的团队。同时，我们也投资了很多做编辑器的团队，以及一些在社区当中用编辑器来做初创产品的团队。如果把Unreal（虚幻引擎）看成是第一层台阶，那么第二层台阶，是能够提供更多可用的编辑器，去支持社区向的用户行为。我们希望通过完善整个生态，来帮助行业找到实现路径。”

与腾讯相似的是，全球科技巨头和游戏业巨头似乎都瞄准了Metaverse。微软CEO萨提亚·纳德拉最近在财报会上就表示“游戏正在变为Metaverse经济体”；动视暴雪CEO近日透露正在研发如“绿洲”一样的Metaverse游戏；Facebook则投入了1万人庞大团队做VR。甚至一些科技公司已开始将神经科学、脑机芯片当做Metaverse的基础技术加以长期研究。

对于进军Metaverse的各方、尤其是中国厂商与国外巨头的能力差异，他分析道：“中国厂商最大的优势在于，我们是原生的网络游戏厂商，习惯于用一些体系规则去解决游戏当中的问题、用玩法来驱动游戏的内容。对于腾讯游戏，我们积累的优势是‘海量运营’，很多游戏都是基于几千万甚至上亿用户去做的。而海外3A厂商的优势在于工业化能力、基础制作品质，以及在游戏的表现力上，能够创造一个故事驱动的世界。最终这些优点大家都需要，其实就看最后谁补足短板的速度更快，谁能在新的长板优势上的探索速度足够快，谁就有机会摘到皇冠。”

虽然行业日渐亢奋，但马晓轶认为游戏的未来依旧充满不确定性。“今天我们看到也许只是未来技术中的一小部分。或许还有很多比Metaverse更有吸引力、更有创造力的形态出现。”





腾讯瞄准高势能产品，建立在高水准工业化基础之上

伴随着精品化日渐成为游戏业的主流，与精品化相对应的研发工业化自然就成为了行业讨论的焦点，积极的信号是，今年在全球范围内有一些非常惊艳的主机、PC游戏是由中国厂商推出的。

马晓轶表示：“玩法创新是可遇不可求的，5到6年，甚至7到8年游戏业才会出现大的玩法创新。在玩法创新可能没有的情况下，更多的就是工业化、高势能的产品，这也是我们现在面临的压力点。因为欧美厂商的进步也很快，他们在‘年货’的基础上，每年进行技术迭代，比如拿2008年的COD和今年的COD对比，其实进步是巨大的。像Epic虚拟人技术、The Last of Us的动作系统、育碧的天气环境系统等，这些都是多年积累下的专业化工具。从制作规模来看，GTA的研发团队最高达到1500多人，而育碧很多项目的研发团队也超过1000人。这是为什么我们一再强调要有工业化的能力。”

在马晓轶眼中，工业化有三个基础，首先是有足够高的基础品质；其次，有足够大的制作规模，需要足够高的制作效率；最后，是使用足够专业化的工具。能够达到足够多的高质量的细节，去大幅度地超越用户的预期，就是一个真正意义上能够定义“工业化水准很高”的游戏标准。比如“CODM手机上可以做到这样的水平，在全球完全超乎预期。”

而腾讯对“高势能”产品的定义是，高制作品质、出色玩法、有吸引力的Narrative design（叙事化设计）的组合体。它需要在玩法上达到所在品类中领先的位置，以及可以让玩家建立起对游戏内容长线、深度感情的narrative design。而腾讯的“高势能产品”，很多会在未来两三年里逐步推出，IP改编和自研都有。

而在GameLook看来，具备高水准工业化能力的“高势能”产品，是为了建设更好的“超级数字场景”，它必须让用户愿意带入情感、具备有信服力产品细节、创造可扩展的功能和场景，甚至能跨越割裂的硬件平台打通与现实世界链接的各种路径。

具体到市场趋势层面，“首先是玩家更多样性，各种垂类产品的机会变得更大，只要能在那个品类上做到领先。所以，对中小开发团队来说，这是一个充满机遇的时代。其次来看，玩家在游戏玩法以外，对故事性、代入感会有更高的要求。像二次元本身就讲究人设、世界观、移情等，也就是narrative design，会变得更加重要，其实对有特质的中小团队是非常有利的。”

对于腾讯如何应对二次元游戏，“游戏产业不是一个‘零和游戏’，不存在把竞争对手打败，我们就赢了，其实最终还是取决于产品实力，所以唯一的办法，是做出好的产品。关于怎么应对二次元，最好的办法也是做出好的二次元产品。”

全球化时代，中国厂商在手游上的技术积累，最终会影响到在全平台的积累，未来手机、PC、主机之间的技术边界会越来越少，差异是屏幕的大小，而这和游戏最终的品质、内容的规模没有太大关系。

与中国公司路径相反，已具备工业化能力的欧美主机大厂纷纷计划推出自研的主机IP手游，欧美游戏企业已意识到了手游的重要性。

“客观来看，中国游戏厂商在某些垂直的、比较狭窄的领域上，已经达到了全球最高的水准，但在很多领域的平均水平，离全球一流厂商还有差距。当大家都比长板的时候，也许我们能赢，但大家要比长板及短板的时候，我们可能会输。”

对于未来所面临的全球市场的竞争，马晓轶认为“行业有几个趋势。第一是更多的垂直一体化，所以腾讯游戏内部也做了组织架构的调整，希望项目更闭环整体运作。其次，行业有品类多样化过程。如果说焦虑，那最多是考虑，要不要再加快我们的速度。在内部，我们尝试让团队有更多元化的文化；在外部，用更大的力度去投资各种早期、中期、后期的团队，希望找出比较有机会的产品。”





强化全球发行能力，构建东西方产品线、全平台发力

今年2月，腾讯游戏进行了一次内部的组织架构调整，而发行部门则是调整的重点，从外部来看，业内人士的观感是腾讯游戏正在建立闭环、长线的发行打法，比如有了专注买量、渠道、社区增长的独立部门。架构调整后，腾讯互娱在游戏发行和流量获取上越来越有自主权，其目的正是为了提高产品发行的成功率，和尝试为产品提供更量身定制的发行模式。

马晓轶则进一步表示，整个游戏发行逻辑有一些新的调整、开始更早介入。“如果把产品立项到上线，看成是0到100的过程，过去发行更多是在70、80的阶段介入——类比成电影行业，像是从宣发到院线的那一段。而现在需要我们在审美上更加贴近用户，需要有世界观和人设、有更多的垂类，那么很多团队是需要早期技术、产品，甚至是资金方面的支持，这意味着我们要在更早期去介入，可能在只有10至20的阶段，甚至是0起步的时候。所以，游戏发行的角色，会更像是电影行业的制片人，开发团队像是导演和编剧，会更理解产品，但他们需要一个“制片人”来搭建整体的运作环境。”

伴随着腾讯在全球游戏市场发力，海外发行能力、以及跨平台发行能力的构建也成为了一项重要的工作。

“一方面我们建立全球各个地区的总部，目前包括在中东、东南亚、日本等地区都建立了当地的分公司；另一方面是建设主机、PC的发行能力，这对我们来说也是一个新的课题。另外，提供更多的专项垂类能力，来支持所有的投资公司，包括Riot、Supercell等。”

结果来看，去年腾讯游戏的海外收入同比增长43%，成效显著。从用户规模、收入规模各方面来看，可以说腾讯的出海产品PUBGM、CODM，是国内游戏业真正意义上收获最大成功的产品。

腾讯目前四个最大的工作室是天美、光子、Supercell、Riot Games，但为了更好的进军全球市场，适应各地区的用户、平台、文化的差异，腾讯正在构建东西方两条产品线，而产品并不仅限于手游，甚至包含了主机和PC游戏。

“如果我们要和欧美大厂看齐，就需要针对海外市场设计原生产品，所以我们也在海外投资控股了很多在做传统意义上3A游戏的工作室，资助他们做一些直接针对主机、PC的产品。仅以达到控股水准的公司为例，在北美、欧洲加起来现在大概有10个工作室，研发人员超过2700人，这个规模会继续扩大，预计到今年年底至少3500人，这在全球范围来看都是比较大规模的。”





海投背后：腾讯投资介入更早了，更像电影制片人

今年以来游戏业对腾讯一个最强烈的印象，那就是几乎每周都会曝光至少一笔对游戏企业的投资案，仅今年上半年就投资了几十家国内游戏企业，可以说让同行和资本市场感到震惊，与之相对应的是、海外巨头也如腾讯一样开启了对游戏企业投并购的浪潮。

为何腾讯会出现“加速海投”的局面，是所有人都想问腾讯的问题。





马晓轶首先纠正了外界对腾讯加速投资的看法，“腾讯一直是价值投资的策略，不希望做很多激进的应激反应，更倾向于做长周期的思考和规划，包括遵循合作伙伴的长线发展、保持独立营运等。投资并不是突然加快，从前年年底开始，整体的投资思路是更开放的。从一个‘制片’的角度、从支持研发团队的角度，来和这些公司聊未来发展，这会让我们更容易和很多公司达成合作。以前是到了百分之七十、八十的完成度才介入，但现在如果团队足够好，零起步阶段我们也愿意投入，这意味着有很多更早期的投资发生。”

今年上半年，腾讯投资《黑神话：悟空》开发商游戏科学毫无疑问颇具话题性，“投资游戏科学我们也遵循了不干预经营决策、不抢占项目主导、不寻求发行运营的‘三不’原则，主要还是希望在开发过程中给到他们更多的技术支持。”对于为何在国内投资一家做PC主机的团队，他认为其实与腾讯投资海外团队思路是一致的。

对于外界所猜测的，腾讯对这批公司给出较高的估值溢价，马晓轶否认了这个观点，他反而认为现在游戏公司价值在提升。

“其实不是我们溢价，而是游戏本身的市场价值提升了很多，大家要非常充分地认识到这点。从我们的财报来看，收入是有增长的，而且整个游戏行业的收入都在持续增长当中。除此之外，游戏产业又是全球最有活力的市场之一。我们评估了多项因素，如团队的能力、未来的发展空间等，来作出合理的估值。”

游戏产品的价值确实有显著的提高，但在微软、索尼、苹果、谷歌、奈飞等巨头的助推下，为了建立海量的内容库和内容生态，单款游戏对巨头而言又似乎变小了，且流媒体技术正在加速整合游戏、影视、音乐等数字内容。

马晓轶表示：“游戏是内容的一种，但在内容当中，我认为游戏是成长潜力最大的一种。只要技术进步的速度足够快，游戏其实会吃到技术进步的大部分红利。从长远来看，我们当然希望和索尼、微软站在同一高度，去竞争全球行业的话语权。在这个愿景下，全世界范围内有成功希望的内容，我们都希望纳入到腾讯生态当中来扶持和培育。”

而对于流媒体技术为代表的云游戏方向，腾讯的判断是整个云游戏都还处在早期探索阶段，但腾讯会踏踏实实地累积所有的技术基础，“云游戏是腾讯游戏会持续做下去的领域，直到这个机会出现。”





渠道与游戏分成比之争：合理的利益分配，才能让产业更加健康成长

过去这2年，越来越多的头部游戏企业开始选择跳开Android应用商店、通过买量的方式获取用户，其中一些游戏取得了很好的市场表现，这一方面说明了精品化之下、内容为王时代的到来，同时也凸显了游戏企业与国内Andriod商店深刻的、因为5：5分成比产生的矛盾，越来越多的业内人士发出了要求商店调整分成比的呼声。

对于这个行业焦点问题，马晓轶也不避讳，他以国外主机游戏行业的历史教训为例，谈到了他对分成比问题的理解，其认为不合理的渠道成本，会导致整个行业出现问题。

“游戏的研发成本在不断提升。我们在2012、2013年的时候内部有做分析，为什么西方厂商这么强大，却没有跟上网游和手游的时代。很大程度上我们认为，整个国外游戏业的利益分配出现了问题，以一个60美元售价的游戏来看，当时可能零售渠道拿走40%，平台再拿10%，营销花15%，开发商拿25%，发行可能拿10%左右的利润，这是当时整个主机游戏行业的链条。”

“以25%的开发商分成来计算，60美元就拿15美元，如果这是一款开发成本一亿美元的游戏，意味着至少卖6500万套才能保本。面对这样的财务压力，确实很难指望开发商能够做出更多的探索，他们也就没办法做很多具有风险性的工作。这是典型的因为不合理的渠道成本，导致整个行业出现问题。而这两年欧美游戏企业更加活跃了，因为网游化、服务化更加明确，DLC、GaaS（游戏作为服务）等模式，让成本有了很好的优化，风险相对降低，大家有资源投入到对未来的探索上。”

“所以，我认为这不单单是利益分配的问题，更重要的是，行业的健康投入在哪里。因为本质上，并不是表面看起来的‘你多了我就少了’的零和博弈，合理的利益分配，才能让产业更加健康成长，对各方都是有好处的，而且是可持续的。”

马晓轶表示：“渠道上面临的未来挑战，我们会持续不断地推动，让行业有一个正确的利益分配方法，来确保行业的长期发展。”





科技向善，腾讯游戏将加强未成年人保护

2019年腾讯正式将自己的使命愿景设定为“用户为本，科技向善”。而今年4月，腾讯再进一步、设立可持续社会价值事业部，宣布了“扎根消费互联网，拥抱产业互联网，推动可持续社会价值创新”的大战略，首期将投入500亿元用于可持续社会价值创新，而500亿相当于腾讯去年利润的近40%，引发了舆论广泛的关注。

对于如何推动社会价值创新，腾讯游戏会如何做，马晓轶持开放心态。“我们并没有对这500亿进行特定的划分，更多是希望找到社会上非常有潜力的技术、人，或者是方法，来解决一些社会问题，这是一个更加长线的议题。如果我们在游戏方面发现了机会，当然可以用来投资，还是取决于有没有这样的团队或者是能力。”

而对于公众所关心的游戏未成年人保护问题，马晓轶则表示：

我们需要直视这个问题，未成年人保护我们一直在发力。首先，腾讯所有的游戏都已经接入了未成年人保护系统，我们也率先启用了金融级的人脸识别技术，目前已实名的未成年用户100%不可能在游戏里产生大额消费。

第二，是在主管部门的监管下，积极引导家长、学校等社会各界力量，共同履行未成年人监护守护责任。从我们实践来看，任何一方单方面的努力，都无法真正从根源上解决问题，比如我们的健康系统用了包括人脸识别等许多技术，虽然有很好的效果，但依然存在一些冒用家长身份的情况，而每个家庭亲子关系的情况可能都不太一样，技术无法解决所有问题，需要每个环节共同的努力和配合。

第三，需要长期持续的投入。这不是一个阶段性项目，我们内部有一个专属团队，作为长期职能，不断投入。

对于腾讯一直在研发的未成年人保护系统如何加强有效性，马晓轶表示：

首先，还是会不断提高门槛，看看漏洞在哪里。其次更重要是，做更多的正向引导，包括我们在国内推《罗布乐思》、《扣叮》这些非常有教育意义的产品，能帮助孩子们学习编程。我们希望发挥游戏在引发兴趣上能够起到的积极作用，让孩子能够正确地玩游戏，而家长也能正向认识到如何利用好新的技术。最后，希望促进孩子和家长之间的了解和对话，这才是解决未成年人沉迷问题最好的方法。





采访后记

与马晓轶每年一次的面谈，是游戏人近距离了解腾讯在游戏领域“所思所想”的机会。幸运的是，过去8年GameLook都有这样宝贵的机会去扮演那个“试图当面问倒腾讯”的人，但坐在笔者面前的马晓轶非但没被问倒，反而这些年他能“预见未来”的人设却在游戏圈日渐深入人心，伴随着多年接触，我们也成为了并不仅限于朋友圈点赞的朋友。

具全球视野的全局性思考、有面向未来的长远规划，焦点战役毫不犹豫的投入、正视同行挑战将其视为组织革新的机会，这是马晓轶传递给行业的腾讯游戏战略观，他所勾勒的游戏业未来的愿景、让腾讯游戏这个过万人的庞大组织有了业务的韧性和活力，腾讯游戏真的在如他所设想的那样“由大变强”，而他个人对行业的影响力甚至改变了腾讯的朋友和对手。

在这次采访中，重新定义游戏为超级数字场景，重新为游戏业划分金字塔、为征战Metaverse的“登月项目”树立5-8年的长远目标，这些新的概念、目标、项目在GameLook看来“很马晓轶”，正如他当日接受采访时还穿着一身腾讯文化衫的行头，上面印着五个字，“奋斗正当时”。

本文转自Gamelook