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天书现世，将魂觉醒！《三国杀》动画来了！

业内 狼小狼 2022年08月08日 14:04

 

你有没有畅想过,自己玩《三国杀》游戏的时候,那些纵横沙场、神机妙算的武将穿过屏幕,来到现实与你并肩作战?很多玩家应该都有过类似的幻想。而你们的想象就要变成“现实”了。

电竞青年郭小野替父还债重回三国杀赛场,面对难以适应的新版游戏、背叛自己的昔日好友、离奇的AI武将和意外频发的比赛,他发现这一切都没那么简单...而所有的线索,都汇聚到了神秘的古籍——《太平天书》上。

这样的故事有没有和你曾经的幻想十分相似呢?这就是即将推出的三国杀官方动画番剧《太平天书之将魂觉醒》的剧情。在今年的腾讯视频动漫年度发布会上,《太平天书之将魂觉醒》一经发布就成为了全场焦点之一。

天书现世，将魂觉醒！《三国杀》动画来了！ 业内

《太平天书之将魂觉醒》由《三国杀》创始人、游卡首席设计师黄恺作为出品人参与监制,游卡与腾讯视频深度合作、联合投资,是腾讯未来动画计划中的重点项目。除了与腾讯合作之外,游卡选择国内知名的动画制作公司福煦影业作为《三国杀》动画番剧的承制方。福煦影业对于IP改编动画具有丰富的经验,曾制作过小说IP改编动画《全职法师》、《择天记》等优质人气动漫,为《三国杀》动画提供了制作水准的保证。

从《太平天书之将魂觉醒》新发布的海报和PV可以看出,司马懿、郭嘉等《三国杀》的热门武将将以游戏中的AI形式在动画中展现。“南蛮入侵”,“无懈可击!”……《太平天书之将魂觉醒》的对战情节完全还原了《三国杀》的经典玩法,一张张熟悉的卡牌和角色让《三国杀》玩家零门槛观看,同时也设置了循序渐进、贴心的入门讲解,不影响不熟悉游戏的国漫观众理解。

目前,《太平天书之将魂觉醒》正在紧锣密鼓地制作中,相信不久后就能与观众见面。

作为《三国杀》IP首个官方动画项目,《太平天书之将魂觉醒》使《三国杀》IP矩阵更加丰富饱满,代表着游卡在“三国杀”IP价值的挖潜上迈出创新性的一步。未来,游卡会继续透过IP衍生、联动等多元化方式,持续开发“三国杀”IP价值,扩大“三国杀”IP的影响力。

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