天蚕土豆作品《元尊》小说正式完结

三载施为终画龙，夭夭如也最逍遥

2021年1月30日，各大小说网站中《元尊》更新了第1497章，副标题为大结局的章节，一石激起千层浪，追更多年的作品竟然在春节前夕完结了。

自2017年9月14日《元尊》全网发布第1章发布至完结，它陪伴了大家1200多个日日夜夜，从少年步入青年，从青年变为人父人母的也大有人在。作者天蚕土豆也在完结感言中发表了自己的心路——“从二十啷当写进了三十而立”。

现在让我们一起回顾这三年多来《元尊》的创作历程，在此感谢广大书友的支持，有你们的喜爱才会有《元尊》今天的成绩。

网文界的超级符号

作为网文小说中当之无愧的“超级符号”，自小说发布以来，《元尊》是各大榜单的常客，百度小说风云榜第一，百度沸点2019-2020年度小说第一，QQ浏览器小说男频热度第一，咪咕阅读男频排行榜第一，百度指数最高突破150万，在这期间小说没有一日断更。

而作为《元尊》同名改编漫画，同样在国漫中也是首屈一指的存在，腾讯动漫玄幻付费收藏榜第一，腾讯动漫月票榜第二，爱奇艺畅销榜第一，看漫画武侠榜第一，知音漫客评分榜第二。漫画全网人气破724亿，总收藏突破8917万。同名动态漫获2020年腾讯视频新上动态漫播放量第一与第四。

破壁出圈营销，刺激实体销量

目前已出版了20册中文简体小说，11册漫画单行本。实体书市场逐渐走向低迷，作为一本网络文学反其道而行之，向广大书友发行实体小说，不仅在收藏层面能满足书迷们的要求，更是市场对作品的一种认可。京东网在土豆生日当天，在京东读书和京东文学放出生日庆祝贺图，作者和平台是共生共赢的关系，为营造书香社会贡献一份力量。

为了让更多的人听到了《元尊》的“声音”，喜马拉雅，蜻蜓FM，懒人听书等全网更新，伴随着说书人的朗朗之声，从0到4亿的播放量，一路见证我们的成长足迹。

《元尊》小说连载以来，共参与23场线下漫展，足迹遍布上海，杭州，苏州，南京，青岛，沈阳，内蒙古等多个城市，我们见到了书迷的力量，见到了互联网时代下《元尊》的传播力量。

实现“汉”文化的海外输出

2019年6月，知名海外网络文学翻译网站WuxiaWorld上架了一本名为《Dragon Prince Yuan》的作品，而它就是《元尊》在海外的正式译名。《元尊》漫画被翻译为英语、韩语、日语、印尼语、越南语、马来语、泰语等8国语言在全球连载，《元尊》动态漫登录YouTube……未来还有无限可能。实验性迈出的每一步，坚持的每一次，都是为了让冰封的土地可以绽放出美丽的花。

一部小说的完结，并不代表整个故事的落幕，更不能代表一段时光的终结(漫画和动态漫还在更新哦)，而且在《元尊》的结尾完成了“大千世界”的闭环，将《斗破苍穹》、《武动乾坤》、《大主宰》的故事都衔接了起来，让我们一起期待“土豆宇宙”的到来吧!

一场冒险的结束总是会伴随着另一场全新冒险的开始，那么这场全新的冒险会以什么样的形式到来呢

TA可能是动画?可能是游戏?可能是电影?可能是真人剧?希望大家能一直关注我们的作品，关注《元尊》，关注天蚕土豆。

在《元尊》的完本感言中也预告了新作的信息，这部神秘的作品将在2021年的4月10日开始连载。

人生有梦，各自精彩。

当风吹来时，我们对岸再见。

吾有一口玄黄气，可吞天地日月星，

君有一支天元笔，绘得元尊万卷臻。

青春不老，热血不散。

恭喜《元尊》小说正式完结!

今天不说再见，他日再书新篇。

