玄幻武侠在线听——港漫经典《天子传奇》广播剧酷我畅听已上线

听见国漫出品，改编自香港著名漫画大师黄玉郎同名漫画，万物声学制作，广播剧《天子传奇》已上线QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、酷我畅听平台。

经典港漫《天子传奇》当年有多火爆？用“家喻户晓”来形容，实在不为过。

想那个时候，小伙伴们“砸锅卖铁”也要拥有一套《天子传奇》的漫画。整个班都在疯狂讨论漫画情节：什么天妖屠神法、如来神掌、浑天宝鉴……同学之间，各种大招信手拈来。

这部漫画，成了一代人的青春和情怀。如今《天子传奇》以广播剧的形式重磅回归，当年因为没有看全原著而留有遗憾的小伙伴们，现在可以通过听的方式，重新感受《封神演义》中角色们各显神通的精彩大戏了。《天子传奇》广播剧不仅完全还原原著港味，还有以下三大亮点：

亮点一：免费收听，更新稳定

要知道，广播剧市场里ip众多，小伙伴们收听各类长篇巨制通常要氪金不少，而且很多商业广播剧更新缓慢，甚至更新频率不稳定。因此，很多追更用户都会忍不住跳坑或弃坑。

不过，追《天子传奇》广播剧的小伙伴们就不用担心这些问题啦，不仅整部广播剧完全免费，而且更新速度快，每两天一集稳定更新，让剧迷们一口气听个爽。想当年有钱难求的港漫经典，如今免费就能畅听。这可真是赚到了！

亮点二：TVB老戏骨配音

一部好的声音作品，少不了好的配音演员加持。而《天子传奇》广播剧正是由一众TVB的“老”戏骨倾情打造。

其中旁白部分是由《天龙八部》中段誉的经典国语配音演员——叶清一手操刀。作为一个优秀成熟的配音演员，叶清以往的成绩非常亮眼：他既是97年黄日华版《天龙八部》中的“段誉”，又是97年陈小春版《鹿鼎记》中的“康熙”；既是电影《花样年华》中梁朝伟扮演的“周慕云”，又是电影《无间道》三部曲中那个由刘德华扮演的“给我个机会”的警部卧底刘建明。无论是哪一个角色，都因叶清的配音成了大家回味的经典角色。

而同样作为TVB著名国语配音演员的张艺先生也为《天子传奇》广播剧倾情献声。

和叶清一样，张艺也参与了众多TVB影视剧的配音。如他曾在01版古天乐主演的《寻秦记》中为古天乐扮演的项少龙配音，也曾为《大唐双龙传》中的徐子陵倾情献声，他更是《少年四大名捕》里那个看似冷血实则温情的“冷血”。而在《天子传奇》中，张艺将实力配音演绎主人公姬发之父——周文王姬昌，不知他又会在这部经典改编的广播剧里面为我们带来什么样的惊喜呢？

当然，除了旁白叶清和姬昌张艺外，还有姬发的配音赵世浩、妲己的配音赵冰冰、纣王的配音許秉珩等都是专业配音演员出身，他们在剧中的表现也同样令人期待。

亮点三：专业团队，保驾护航



制作《天子传奇》的万物声学，是该作品的第三大亮点。

作为一个专业有声内容制作团队，万物声学从成立至今已经为广大听众朋友们贡献了像《平原上的摩西》，《西行纪》，《XR档案》等优秀的有声作品。

精良的改编，声临其境的后期搭建，稳定的更新速度，专业的制作团队为整个《天子传奇》IP保驾护航，一定会让各位听众感受到最大的诚意和最极致的听觉享受。

如今《天子传奇》广播剧已在QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、酷我畅听上线，春节将至，假期来临，不如戴上耳机，一起重温下曾经的热血青春吧。



