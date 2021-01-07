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快看漫画牵手时装大牌ONLY 本土漫画越来越有国际范儿

业内 狼小狼 2021年01月07日 12:08

　　“我超爱的漫画和我超爱的ONLY联名了！”看到ONLY推出的漫画《万能恋爱杂货店》联名款后，网友Evelyn忍不住留言表达内心的兴奋。

　　近日，ONLY联合快看漫画正式对外宣布，达成了国漫IP与国际服装品牌的首次深度跨界合作。双方首个联名款选中人气国漫《万能恋爱杂货店》，得到消费者追捧。

快看漫画牵手时装大牌ONLY 本土漫画越来越有国际范儿 业内 第1张

　　随着00后人群逐步走向社会，陪伴他们成长的国漫IP价值逐渐显露。未来，围绕国漫IP，快看漫画将会探索更多国漫IP的价值场景。

　　国漫IP与国际时装大牌首次深度联手

　　当ONLY和快看漫画谈定围绕国漫IP进行合作时，前者一下就从快看平台8000多部漫画里相中了《万能恋爱杂货店》。

　　这是一部着色大胆、风格极其鲜明的作品。2019年初，漫画家鲤鱼丸一开启了《万能恋爱杂货店》的连载，作品在今年完结，吸引超过100万人追更，快看平台用户评论量超过35万。

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·《万能恋爱杂货店》海报

　　一间声称可以解决一切恋爱烦恼的万能恋爱杂货店里，有一个贩卖万能恋爱道具的搞怪魔女阿蔬。一本正经的十夜警察，着手调查由恋爱杂货店引发的X城怪异事件。漫画的故事便是围绕阿蔬与十夜之间的碰撞展开。

　　漫画上线后，画风深受读者喜爱，有读者表达希望漫画人物的服装可以做成周边售卖。实际上，鲤鱼丸一不仅是一名漫画家，还是资深插画师，她一直很想从事服装设计师的职业，可惜由于专业所限没能如愿。

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·鲤鱼丸一插画作品

　　ONLY联名款的合作恰到其时，圆了鲤鱼丸一和读者的一个念想。据了解，ONLY过往也推出过不同IP的联名款，但大多是和国外的动漫IP合作。这次《万能恋爱杂货店》也是国漫IP首次深度搭档国际时装品牌，也预示着本土漫画的影响力进一步获得大众消费市场的认可。

　　11月20日，《万能恋爱杂货店》中致力于帮助人类解决恋爱麻烦的店主阿蔬联手ONLY，推出了限定版恋爱主题联名款服装，得到消费者热捧。

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　　ONLY十分看重这部国漫IP的联名款，在全网投入宣传推广资源。当天在微信搜一搜、微信朋友圈、抖音、快手、快看漫画、小红书等渠道都进行了大规模推广，发布种草视频等。

　　人气明星关晓彤还在抖音直播，宣传这次推出的联名款。同时，该联名款在ONLY天猫旗舰店、ONLY小程序商城、快看商城、ONLY全国线下门店同步售卖。

　　12月30号，临近新年节点，ONLY特别举办了“恋爱魔法趴”线上直播，在小程序、视频号、抖音、微博多平台进行了曝光。其中，联合微信视频号的多维度推广，是服装行业视频号首播，有14万观众见证了这场联名款大秀。

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·线下门店

　　在圣诞节的第二波推广中，围绕《万能恋爱杂货店》联名款，除了以上线上宣传推广，还推出更多线下活动。同时，还会有明星拍摄联名款服装大片，录制开箱视频等，许多隐藏惊喜等待用户去挖掘。

　　12月23日，ONLY快闪店活动在成都首发，后续还会在全国几个主要城市开展。尤其让消费者惊喜的是，1月9日，ONLY快闪店还将在成都举办一场大型线下活动，并邀请了快看漫画创始人陈安妮以及IP原作者鲤鱼丸一老师出席。

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·线下快闪店

　　快看漫画成二次元营销主阵地

　　快看漫画与ONLY的合作并非偶然。事实上，成立仅6年的快看漫画是国内最活跃的动漫平台。目前，快看漫画用户超过2亿，月活超过4000万，其中超过50%是00后年轻群体。多家第三方统计机构的数据显示，快看漫画在中国漫画市场的占有率超过一半。

　　根据骨朵国漫发布的报告，全网超过80%以上的头部漫画集中在快看。目前，快看漫画已经有超过5000部漫画，而且题材品类丰富、更能展现中国文化内涵、满足中国读者的口味。

　　庞大的年轻用户群体以及聚集全网头部漫画IP成为快看的独有优势，使其在众多漫画平台中脱颖而出，成为品牌主二次元营销的不二之选。仅以去年为例，麦当劳联手快看漫画9大IP，斯凯奇联手《吾凰在上》和《黑夜有所斯》，养乐多联手《DOLO命运胶囊》，AMANI联手《不可爱的TA》等一些广受消费者好评的合作，都成了知名品牌与国漫IP的合作范例。

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　　当然，借助成熟国漫IP打破次元壁，已经是二次元营销非常成熟的玩法，它能够迅速在年轻用户中树立认知并获取好感，甚至直接转化成购买。但是从长远来看，想形成IP与品牌的强绑定，在用户心中树立根深蒂固的二次元形象，则需要打造品牌自有IP。

　　例如海尔兄弟、旺旺、三只松鼠都有自身的品牌IP，并成为企业的二次元资产。接下来，快看漫画二次元营销将向品牌漫画发力，借助资深内容团队和对用户口味的精准把控，打造品牌自有二次元IP。

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·快看漫画与娃哈哈二次元IP“哈宝”合作案例展示

　　得年轻人者得天下。无论是品牌和国漫IP跨界营销，还是打造品牌自有的漫画形象，都是想利用漫画在年轻人群体中的影响力，实现品牌年轻化的诉求。

　　快看商业化：为内容生态造血

　　回顾ONLY和快看漫画的这次合作，品牌主ONLY借助IP影响力吸引年轻粉丝，实现品牌年轻化；漫画家鲤鱼丸一及其作品也借助品牌的营销活动被更多消费者熟知；快看漫画商业化业务也获得越来越多的认可。品牌商、创作者和平台之间，实现了“三赢”局面。

　　“三赢”局面的背后，是快看漫画一直以来致力于搭建的内容创作生态。搭建这一生态的关键，就是解决创作者的流量焦虑和收入焦虑。

　　流量焦虑可以依托快看强大的技术产品团队，通过快看漫画在国内首创的长内容智能推荐来解决。这将省去用户寻找内容的繁琐，而是让内容找到用户，提供作品公平曝光的机会。对创作者而言，只需要安心创作优质内容，不用为曝光不够发愁。

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·快看漫画个性推荐页面

　　而解决创作者的收入焦虑，离不开快看漫画强大的商业化能力。据内部透露，从成立以来到现在，快看漫画累计给到创作者的稿费收入达到10亿。

　　当然，这只是作者收入来源的一部分。在快看，创作者还能通过广告、影视开发、IP授权、衍生品、图书等商业途径，获得更多收入。与ONLY的合作，便是快看漫画广告商业化的案例。在影视开发方面，快看漫画联合出品的院线电影《快把我哥带走》获得了近4亿元的票房，今年快看漫画已经有多部影视化作品与观众见面。

快看漫画牵手时装大牌ONLY 本土漫画越来越有国际范儿 业内 第12张

　　·今年暑期，快看独家漫画《不说谎恋人》同名影视剧在腾讯视频播出

　　丰富的商业化途径，持续不断地为快看内容生态输血。一批年入百万的创作者在快看漫画成长起来，创作者不再只是“用爱发电”。

　　所以，在商业化的助力下，快看内容生态在未来将会呈现怎样的形态？如果把内容生态比作一片森林，快看漫画希望成为创作者的空气、土壤、水源。

　　在这片森林里，每一颗小树苗或者怀有创作心愿的种子，都能在快看茁壮成长，最后长成参天大树。

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