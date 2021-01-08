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《新神榜：哪吒重生》路演先睹为快 两代哪吒故事创作者传承国漫

业内 狼小狼 2021年01月08日 16:50

国潮动画电影《新神榜：哪吒重生》日前开启“新封神·新国潮”全国路演，精彩片段抢鲜看，燃爆上海站路演现场。79版《哪吒闹海》动画师常光希先生惊喜现身，称赞“新哪吒”对中国传统神话的传承与创新，表示中国动画“后继有人，后辈可期”。影片由《白蛇：缘起》原班人马历时四年倾力打造，追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品，将于2021年大年初一上映，国潮开年。


《新神榜：哪吒重生》路演先睹为快 两代哪吒故事创作者传承国漫 业内 第1张


两代哪吒故事创作者接力  新哪吒团队获赞“后辈可期”


《新神榜：哪吒重生》全国“新封神·新国潮”路演在上海站正式开启。追光动画联合创始人于洲、《新神榜：哪吒重生》制片人路晞、导演赵霁、艺术总监龟爷来到活动现场。制片人路晞表示，哪吒是很多人童年的第一个男神，“能有机会以我们这一代的年轻视角创作我们眼中的哪吒故事，真的特别兴奋”。令人惊喜的是，“男神”缔造者——《哪吒闹海》的动画师兼《宝莲灯》的导演常光希，亦与上海美术电影制片厂厂长速达、副厂长陈波亦惊喜现身。新老两代哪吒故事创作者同台，完成了一场两代中国动画人之间关于传承与创新的接力。


《新神榜：哪吒重生》路演先睹为快 两代哪吒故事创作者传承国漫 业内 第2张


常光希导演与追光主创们及观众一同观看了《新神榜：哪吒重生》精彩片段，大力赞赏：“这部电影能够在中国古代文化传承当中创新融入现代元素，非常了不起，后继有人，后辈可期。”


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导演赵霁亦坦言，《哪吒闹海》对自己这代人影响深远，其中哪吒自刎的片段让他很受触动。此次路演中也特别播放了该片段和在《新神榜：哪吒重生》中专门对其致敬的前世哪吒闪回片段，赵霁表示：“哪吒对龙王恶势力不服不妥协的态度，是哪吒的内核，希望把当年的人物精神传承下来。”而令人意想不到的是，常光希导演现场“爆料”，《哪吒闹海》中的这场戏正是由他亲自绘制的。这个冥冥中的巧合实在让全体主创和观众都非常感动，也越发体现出两代哪吒故事创作者的传承。中国动画人不懈的创新精神、薪火相传的情谊，无疑令人对传承与创新并存的《新神榜：哪吒重生》更添期待。


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新哪吒精彩片段高燃不断  故事脑洞与视觉冲击惊艳全场

此次《新神榜：哪吒重生》路演中，首批观众抢鲜观看了电影的精彩片段。封神之战3000年后的全新架空东海市将观众迅速带入新封神世界。“新哪吒”李云祥与龙王三太子、面具人、彩云等众神错综复杂的关系、以及高燃动作场面，令人肾上腺素飙升之余，也切实感受到《新神榜：哪吒重生》的全新国潮视觉风格。不仅观众意犹未尽，上海温哥华电影学院执行院长蒋为民、米粒影业创始人张青等到场嘉宾也纷纷打call，表示视听极其震撼。


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不少观众对片段中颇有老上海风貌的东海市颇为好奇，艺术总监龟爷表示，东海市正是以老上海作为基础，2017年曾走遍上海的石库门老房子采风，“我在东方传统的美感上加了一些比较硬核的朋克元素，以及年轻人的时尚元素，碰撞出来东方朋克国潮风，希望大家喜欢。”

亦有观众赞叹“全新的故事很有惊喜感，神仙来到现代的脑洞太绝了”。对此，追光动画联合创始人于洲表示，“我们不想重复，追光动画有一个口号‘时光流动，作品流传’，我们希望做出有时代精神的新的故事，流传下去。”事实上，作为追光动画新封神系列的开篇之作，《新神榜：哪吒重生》揭开的只是封神榜重排背景下新封神世界的一角，后继还将有更多精彩的封神故事登场。大年初一，跟“新哪吒”一起开启新封神之战。


《新神榜：哪吒重生》路演先睹为快 两代哪吒故事创作者传承国漫 业内 第6张


电影《新神榜：哪吒重生》由追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品；淘票票发行，博纳影业、哔哩哔哩影业联合发行。影片将于2021年大年初一，国潮开年。

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