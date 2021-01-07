《伍六七》第一季官方漫画上市 何小疯将携新书来广州签售

近日，动画《伍六七》第三季正式宣布定档1月27日上线，除此之外，该系列第一季漫画《刺客伍六七》也在全网火热预售中，并官宣将于1月16日在广州举行新书发布会，届时一众主创将和粉丝近距离交流对话，这一连串的好消息对于喜欢《伍六七》的粉丝们来说真是惊喜多多。

动画《伍六七》前两季自上线以来，获得了无数好评和口碑，创下了诸多国漫佳绩，两季全网累计播放量超40亿，豆瓣均分9.0，更成为中国首部作为Netflix Original内容登陆Netflix并在全球超过190个国家和地区播出的动画作品。

2021年新年伊始，这部良心制作、入股不亏的动画推出了漫画单行本，本套漫画共四册，内容是动画第一季正篇加番外的全部内容。据了解，这是主创团队历时777天，对原动画进行逐帧排版，重新分镜设计的作品，书里还附赠了从未公开的动画原画手稿，吊足了一众粉丝的期待。

《刺客伍六七》官方漫画

为了回馈粉丝，该套漫画还和言几又书店联动，发起了全国伍六七打卡活动，在1月5日到1月11日活动期间，到全国指定的11家书店与伍六七立牌合影留念，并带话题发布微博，而被主办方选中的创意照片，有机会在1月16日广州新书发布会的现场，通过大屏幕被主创和现场读者看到。

书店《刺客伍六七》现场图

1月16日广州新书发布会线下报名正在进行中，如果你想和导演何小疯近距离见面，听一众主创畅聊动画《伍六七》创作心路历程，还有更多独家惊喜现场送出，那快来报名参与吧，报名入口如下图。



