《奶块》虚拟主播妲己首亮相,著名CV蔡书瑾倾情献声!

游戏宣传手法千千万,最近一个虚拟主播刷了很多玩家的屏。视频中的美少女可可爱爱,灵动活泼,一双可爱的狐狸耳朵十分吸人眼球,一开口就让观众大呼好熟悉!这就是《奶块》全新上线的精灵妲己了!

《奶块》是一款像素风沙盒游戏,上线6年间获得了许多玩家好评。从去年年底开始,游戏尝试将二次元与像素风结合,而今年再融入国潮,这创新手段小编看了大呼牛哇,但是精彩绝对不止于此!

首先就要说到妲己那让人熟悉的声音了!没错,此次给妲己配音的就是原神安柏的CV,蔡书瑾!上次《奶块》与二次元的联动选择了著名的病娇鼻祖我妻由乃的CV村田知沙,吸引了一大波玩家,而这次妲己和蔡书瑾的搭配只能说,《奶块》真的太会了,都是联动二次元,但是《奶块》坚持不走寻常路,将二次元玩出花,用虚拟主播视频来官宣新精灵妲己,也能看出游戏对妲己的重视!

《奶块》赋予了妲己一个全新故事,妲己被九尾狐所救,终于摆脱了悲剧的结局!少女妲己傲娇且有点小自恋,天真无邪并富有正义感,喜欢哼歌,对食物没有抵抗力,谁看了会不喜欢呢!游戏中的妲己形象也是十分可爱,可以与玩家聊天,陪伴玩家冒险,在战斗中也可以起到很棒的辅助效果噢!

就《奶块》之前的热度来看,妲己上线必定会受到许多玩家的喜爱,也希望《奶块》在二次元这条路上越走越远,越走越稳,带给玩家更多精彩、有趣的精灵吧!