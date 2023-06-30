Hi, 请登录

《奶块》虚拟主播妲己首亮相,著名CV蔡书瑾倾情献声!

业内 狼小狼 2023年06月30日 10:45

游戏宣传手法千千万,最近一个虚拟主播刷了很多玩家的屏。视频中的美少女可可爱爱,灵动活泼,一双可爱的狐狸耳朵十分吸人眼球,一开口就让观众大呼好熟悉!这就是《奶块》全新上线的精灵妲己了!

《奶块》虚拟主播妲己首亮相,著名CV蔡书瑾倾情献声! 业内 第1张

《奶块》是一款像素风沙盒游戏,上线6年间获得了许多玩家好评。从去年年底开始,游戏尝试将二次元与像素风结合,而今年再融入国潮,这创新手段小编看了大呼牛哇,但是精彩绝对不止于此!

《奶块》虚拟主播妲己首亮相,著名CV蔡书瑾倾情献声! 业内 第2张

首先就要说到妲己那让人熟悉的声音了!没错,此次给妲己配音的就是原神安柏的CV,蔡书瑾!上次《奶块》与二次元的联动选择了著名的病娇鼻祖我妻由乃的CV村田知沙,吸引了一大波玩家,而这次妲己和蔡书瑾的搭配只能说,《奶块》真的太会了,都是联动二次元,但是《奶块》坚持不走寻常路,将二次元玩出花,用虚拟主播视频来官宣新精灵妲己,也能看出游戏对妲己的重视!

《奶块》虚拟主播妲己首亮相,著名CV蔡书瑾倾情献声! 业内 第3张

《奶块》赋予了妲己一个全新故事,妲己被九尾狐所救,终于摆脱了悲剧的结局!少女妲己傲娇且有点小自恋,天真无邪并富有正义感,喜欢哼歌,对食物没有抵抗力,谁看了会不喜欢呢!游戏中的妲己形象也是十分可爱,可以与玩家聊天,陪伴玩家冒险,在战斗中也可以起到很棒的辅助效果噢!

《奶块》虚拟主播妲己首亮相,著名CV蔡书瑾倾情献声! 业内 第4张

就《奶块》之前的热度来看,妲己上线必定会受到许多玩家的喜爱,也希望《奶块》在二次元这条路上越走越远,越走越稳,带给玩家更多精彩、有趣的精灵吧!

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论