重塑产业价值边界 猫王小王子OTR x鲁班七号联名豪华礼盒提前售罄

12月26日，小王子OTR x 鲁班七号联名潮玩音箱豪华礼盒启动了在天猫、京东等多个平台的预售工作。礼盒一经推出，就受到了王者荣耀玩家的力捧，限量版全网提前售罄，创造了猫王IP联名产品最快售罄纪录。

此次预售的豪华礼盒全球限量仅一千套，产品采用契合鲁班七号星空梦想荣耀典藏皮肤元素的透明外壳，使得收到礼盒打开包装的瞬间，就显得质感十足，诚意满满。对于玩家群体来说，不管是用来自己收藏，还是作为新年礼物送给朋友，都能产生一种直击人心的快乐。

礼盒中包含有一个王者荣耀专属联名的小王子OTR音箱。小王子OTR是猫王收音机的代表性产品之一，时尚便携的造型加上铁肺音质的实力，使其成为当前国潮音箱市场上的扛鼎之作。以京东自营平台为例，小王子OTR以4.7万+的评价，99%的满意度傲视群雄，证明了消费者对其的满意和喜爱。

猫王此次将小王子OTR进一步升级，星空色机身及图案灵感均来自鲁班七号星空梦想荣耀典藏皮肤，与奔驰同源的喷漆工艺，让使其珠光幻彩的外壳自带blingbling效果，从而让你百看不厌。独有的鲁班定制开机音效，可以伴随着玩家在新的一年中每天Legendary!更重要的是，音箱还包含有专属游戏模式，独有的低延迟优化技术，能够让玩家摆脱过往普通蓝牙音箱延迟的困扰，纵情沉浸驰骋王者峡谷。

礼盒中还含有SUPER超值大彩蛋——王者专属鲁班七号星空梦想公仔。公仔采取的是鲁班七号星空梦想荣耀典藏皮肤原生形象，显得十分Q萌又梦幻，小巧的高度更是可以让其直接摆放于音箱上，从而与音箱融为一体，成为新的一年中，治愈人心的桌面陪伴好物。

除此之外，此次预售的豪华礼盒中还包含有限量独有的鲁班头盔硅胶套、无人机天线、独一无二编号版星球底座以及猫王创始人曾德钧先生的亲笔签名，大大提升了音箱的整体效果以及收藏价值。

豪华礼盒之所以预售就如此火爆，一方面离不开猫王收音机卓越的技术实力，另一方面也离不开王者荣耀IP的加持。

对于一款日活过亿的游戏来说，王者荣耀早已不仅仅是一款游戏，更是已经升华成为一个文化符号，承托着一代年轻人的情感记忆。无论是和朋友一起开黑，还是带自己喜欢的人上分，又或者是和陌生人聊起战队直播，王者荣耀总是能够迅速的拉近人们之间的距离。

因此，在今年的第四届腾讯游戏开发者大会上，《王者荣耀》有了一个全新的定义 —— "矿产型IP"。而猫王收音机此次就是扮演着黄金矿工的角色，将小王子OTR与鲁班七号星空梦想荣耀典藏皮肤巧妙的融合在一起，用中国创造挖掘中国顶流国创IP资源，重塑产业价值边界。

1月1日，小王子OTRx鲁班七号联名潮玩音箱手办礼盒版将开启第二弹预售，喜欢的朋友可要提前锁定啦!



