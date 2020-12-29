国漫科幻新番《星骸骑士》 12月30日登陆腾讯视频

由企鹅影视与黑岩网络联合出品的科幻国漫动画剧集《星骸骑士》,将于12月30日正式登陆腾讯视频。

据悉,该动画为国内首个多故事线大型科幻题材系列IP“边际启示录”的核心作品,其作品中宏大的宇宙叙事和精良的制作水准是《星骸骑士》最为突出的两大看点。

宏大世界观,宇宙争霸+男主异世余生

《星骸骑士》讲述在未来世界,人类文明进入了星际探索时代,在地球发现了珍稀资源“黑晶”后,人类决定开始前往黑晶发源地——野原星进行探索开发。主人公陈末为一名年轻有为的机械工程师,参与到科考探险队前往野原星的调查中。不料,探险队在穿越虫洞飞往野原星的过程中发生意外导致时间扭曲,等陈末从着陆的飞船中苏醒过来时,已经是150年后的世界了。此时的野原星不仅已被人类遗弃,星球上所有的生物也都产生了变异,就连陈末的科考探险队队员们也都深受影响,陈末不得不一个人在危险的外星环境中挣扎求生,寻找回到地球的办法。

在野原星的生活让陈末遇到了一帮性格迥异的机器人朋友,在他们的帮助下,陈末搜集到了修复飞船的工具,就在他准备离开野原星回到地球的时候,却遇到了意外坠落野原星且昏迷不醒的索恩星人克莱缇。而在野原星上空,索恩星的苍炎骑士团对野原星虎视眈眈,克莱缇坠落野原星同样有她的原因,陈末能否顺利离开野原星被打上了一个大大的问号……

《星骸骑士》在故事上描述了对未来世界的宇宙畅想,男主陈末所处的野原星充满神秘的变异生物以及能够影响整个宇宙生态的未解之谜,而女主克莱缇的到来不仅将揭开野原星变异之谜的面纱,也将宇宙中多方势力的宏大世界观一一展开。据了解,《星骸骑士》将分为上下两季,首季故事将聚焦于男女主二人的相遇,第二季则将解释野原星的变异之谜。

精细人物刻画,造型精致+极富个性

作为原创的国漫动画,《星骸骑士》在故事背景设定上以宏大的宇宙为载体,铺叙出一个极为宏大的世界观设定,但在人物的外形设计、个性设计方面,也同样狠下了一番功夫,让每个人物不仅有自己的故事背景,更根据每个人物不同的性格,打造出极富个性的外在形象。

男主角陈末本是一名颇有天赋的机械工程师,原本在地球上是一名高精尖技术人材,随着在野原星“荒野求生”的时间越来越长,造型也变得越发狂野。

女主角克莱缇原本是索恩帝国的贵族女爵,因此在外形上更为精致,服装设计上充满贵族气息,她来到野原星是为了寻找失踪已久的哥哥。

一直在野原星帮助陈末的机器人二营长,是新联邦战略指挥型智能机器人,除了帮助陈末打怪、搜集必需品,也是陈末机器人助手们的终端管理者,性格较为古板。

而同样是陈末机器人助手之一的阿修罗,曾经是新联邦娱乐型拳击机器人,也是团队中的搞笑担当。

机灵鬼曾经是新联邦重炮型机器人,身为陈末的机器人助手之一,则是团队中的武力担当。

曾经是新联邦家用娱乐型机器人的五虎,在外形上则更加的软萌可爱,讨人喜欢。

极具个性的人物设定、各具特色的造型设计,让《星骸骑士》的故事性更加丰满,也让人物形象更加深入人心,充满趣味看点。

高水准制作,炫酷机甲+绝美宇宙景象

除了剧情及人物的故事精彩外,《星骸骑士》的制作之精良,也成为了本作动画的一大看点。据悉,《星骸骑士》动画团队成员都曾深度参与过众多国内外S级游戏、影视、动画项目的制作开发,专业水准受到国际市场认可,对《星骸骑士》动画美术品质的把控与发挥都相当优秀。不仅如此,《星骸骑士》动画还拥有国内顶尖美术视效,故事全流程采用虚幻引擎(Unreal 4)制作,力求为观众展示更华丽、更真实,更丰富多彩的科幻世界。

从前期释放出的物料也不难看出,制作团队除了在人物形象的设计上外,在人物的机甲造型、怪兽形象以及宏大的宇宙场景设计上,都力求符合人物设定和世界观设定,充分考虑到了每一个细节。

在男主陈末的盔甲造型设计上,更为突出男性的肌肉线条及陈末粗狂的性格设定。

而在女主克莱缇的机甲设计上,制作团队则更为突出女性的身体曲线,同时考虑到人物索恩帝国女爵的身份,添加了更多金色的贵族身份象征性装饰。

除此之外,对于外星怪兽和未来宇宙空间的设计,制作团队则对此展开了无尽又详实的想象,力图为观众打造出一个更具真实感的“星骸世界”。

《星骸骑士》将于12月30日起,每周三上午10点腾讯视频全网独播,一同踏上这场星际冒险之旅吧!!

