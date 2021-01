明日方舟：招行联动卡到手实际测 细节丰富 更懂年轻人的一张借记卡

就在上个月的28日,人气手游《明日方舟》的官方微博兑现了在半周年祭中谈到的联名卡,这次联名是与其合作伙伴「招商银行」的第一次联动,同时也是一次新奇的联动,一家游戏公司未与同行联动,反而携手一波看似八杆子打不着的银行,给玩家们吊足了胃口,两者联手发行一款名为“泰运通达”的联名储蓄卡,对玩家来说不仅具有收藏意义,也有使用价值。

一、细节上更懂年轻人

一款是黑色罗德岛款联名卡面。罗德岛制药公司是手游里玩家所在的阵营,同时《明日方舟》也是一款非常注重细节的游戏,本次联动也体现的淋漓尽致,卡面上B101的编号,是博士的编号,突出了卡主人的身份,作为罗德岛的战术大脑的博士们怎么能不拥有一张呢?

在身份编号旁边标明了AUTHORITY LEVEL 8「权限等级」和源石、龙门币、合成玉的标记,是不是也可以存进去呢

另一款是白色报童阿米娅款联名卡面,刀客塔们直呼爷青回!本款卡面皮肤是《明日方舟》开服后的第一款活动皮肤,十分有纪念意义,同时对于错过的玩家来说,这次经典款的复刻,收藏意义也非常的高。

细心的博士会发现白色报童阿米娅背后写着一句话「may I enjoy my life and practice my art, respected by all men and in all times;」

这两句话同时也与黑色卡面的一句话相一致

这两句话出自《希波克拉底誓言》的最后一段,原文是:

If I keep this oath faithfully, may I enjoy my life and practice my art, respected by all men and in all times; but if I s we rve from it or violate it, may the reverse be my lot.「尚使我严守上述誓言时,请求神祇让我生命与医术能得无上光荣,我苟违誓,天地鬼神实共殛之。」

《希波克拉底誓言》是希腊医学家希波克拉底,向医学界发出的行业道德倡仪书,是从医人员入学第一课要学的重要内容。直到今日,在很多国家很多医生就业时还必须按此誓言宣誓。

而游戏中罗德岛的设定正是一家医药研发公司,全称:罗德岛制药公司。罗德岛在公开的资料中声称正在研究可以应用于各个国家、组织或个人遭遇的感染者问题的医疗方案,以找到治愈感染者的方法,寻找让感染者与普通人和平共处之路为组织核心目标。

二、细节在现实中得以贯彻

现在一周过去了,最早申请的一批刀客塔也拿到了实体卡,做工、质感、细节一样也不落下

黑色罗德岛款卡面采用了磨砂材质,点缀了绿色和白色幻彩的细节,可能在灯光下看不出来,但是拿在手中质感十足,仿佛就是从游戏中“破壁”而来

卡的背面也展现出了更多的细节,第一眼看到的是在卡的感应区域出现了一个Q版的阿米娅提示博士正确的感应和插卡方向。其次下方的字体也是标准的明日方舟美术风格「HYPERGRYPH」「STUDIO MONTAGE」这一波不得不说细节拉满。

白色报童阿米娅款联名卡面这一款同时也展现了更多的细节,白色的底面不像效果图那么单一,加入更多的背景元素。采用了非常讨巧和有视觉冲击力的双层设计,上面一层是阿米娅的皮肤图案,在留白部分采用的透明设计让我们看到了更多背景细节

放大之后我们我们可以看到银行卡芯片在卡周身的金属走线,这一点是不是与游戏中的UI设计有似成相识的感觉。

白色报童阿米娅款联名卡和黑色罗德岛款联名卡的背面设计如出一辙,保持了设计风格统一

作为本次联动了另一方「招商银行」也配合卡片的发行上架了两款APP皮肤,还有四条游戏内音效的提示音噢!让持卡玩家进入APP时获得更多的沉浸感与代入感。

三、更懂年轻人的一张卡

「招商银行」被玩家们戏称为“老二次元”玩家,经常与游戏和动漫联动,近几年,二次元在全国风靡,据最新统计,中国二次元用户规模已经达到3亿人之多。

我们这一代被称为Z世代,意指在1990年代中叶至2010年前出生的人。他们又被称为网络世代、互联网世代,统指受到互联网、即时通讯、短讯、MP3、智能手机和平板电脑等科技产物影响很大的一代人。面对多元的世界时,对社会现象、个体追求的适应性大增,用更丰富的路径来实现自我,有底气做和别人不同的选择。在他们眼中,世界不再有主流,个性就是主流。

为了满足年轻人的需求,本次推出的两款卡都是储蓄卡,不同于之前「招商银行」推出的联动信用卡,储蓄卡能够更加的方便快捷的办理,也为年轻人省去了许多办卡的麻烦。

以上就是本次联动的全部内容,更多新闻资讯请关注「明日方舟」官方双微。