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专访骏梦游戏贾鹏阳：这款霸榜港澳台一个月的MMO有啥特别？

业内 狼小狼 2020年11月18日 13:32

在IP改编领域，富春股份(300299)旗下骏梦游戏是最早一批的探索者，也是为数不多的长期成功者，从《小小忍者》到《新仙剑》，从《秦时明月》再到《仙境传说（RO）》系列，骏梦游戏连续打造了一个个爆款。


不过，这家公司近两年很低调，直到最近一款叫做《仙境传说：新世代的诞生》持续霸榜中国港澳台畅销榜超过一个月，骏梦游戏才再次引起了业内的关注。


在接受GameLook专访的时候，骏梦游戏研发制作人、副总经理贾鹏阳透露，这款项目从立项到上限耗时超过3年，“直到游戏在港澳台上线后，核心团队才安稳睡了个好觉”。

专访骏梦游戏贾鹏阳：这款霸榜港澳台一个月的MMO有啥特别？ 业内 第1张

自拿到《仙境传说》系列的国内独家授权以来，骏梦游戏在这款IP的投入很大，收获也很多，业内数据显示，2017年，骏梦游戏旗下RO系列游戏总流水超10亿元人民币。贾鹏阳先生对GameLook表示，后续会继续深耕仙境传说IP，“我们对《新世代的诞生》定位是做一款运营5年以上的长线产品”。


对于骏梦游戏而言，《仙境传说：新世代的诞生》既是熟悉的IP，又是陌生的领域。作为骏梦游戏的第一款即时制MMO，骏梦游戏在研发过程中遇到了哪些问题？作为改变RO系列的新产品，《新世代的诞生》又有哪些不一样？

专访骏梦游戏贾鹏阳：这款霸榜港澳台一个月的MMO有啥特别？ 业内 第2张

骏梦游戏研发制作人、副总经理贾鹏阳


 以下是GameLook专访贾鹏阳实录：


从立项到现在上线足足用了三年多的时间，期间我和团队承受了很多来自各方面压力，直到游戏港澳台上线后，核心团队才安安稳稳地睡了一个好觉


GameLook：《仙境传说：新世代的诞生》是骏梦第一款即时制MMO，这个项目诞生的原因或契机是什么？


贾鹏阳：对于公司而言，骏梦游戏之前做的游戏偏卡牌类的比较多，在研发了几款成功的卡牌产品后，公司战略上希望丰富产品线的品类。在这个情况下，考虑到我们现有最好的IP资源就是《仙境传说》，所以我们便朝着这个方向做了。


GameLook：《仙境传说》是一个比较经典的IP，而游戏的名字叫《新世代的诞生》，游戏本身在哪些方面做了比较特别的设计来开启RO手游的新世代？


贾鹏阳：这个名字其实有几层含义，首先“新世代的诞生”本身就是RO端游的一个版本。选这个名字的时候，一是出于对团队未来美好愿景的期待，对我们来讲也是一个新世代的故事。另外，游戏中的主线剧情也是围绕新的冒险者、来到新世界开始一段全新冒险旅途，书写属于自己的新世代的故事。


在内容上，游戏中也有诸多设定与端游不同，打破IP用户固有认知的设计。所以我们选了这样的名字，就暗示着我们主打的不是还原，而是“新”，从产品的名字上就要给予用户一定的感知。

专访骏梦游戏贾鹏阳：这款霸榜港澳台一个月的MMO有啥特别？ 业内 第3张

GameLook：能否谈谈《仙境传说：新世代的诞生》的大致研发经历，为何用了这么长的时间，时间主要花在哪里了？


贾鹏阳：《仙境传说：新世代的诞生》从立项到上线用了3年多的研发时间。立项初期的时候，我们也不知道会遇到什么困难，骏梦之前从来没有做过即时制MMO，我们需要通过这一个产品的时间完成技术积累，跟上主流水平，还要保证产品进度，挑战确实是很大的。


产品一开始是很粗糙的，无论是流畅度还是精细程度都达不到市面主流水平，但是我们背后有骏梦团结的研发团队，不断克服一个又一个难题。当然，这期间我和团队也承受了很多来自各方面压力，不夸张的说，直到游戏港澳台上线后，核心团队才安安稳稳地睡了一个好觉。


IP用戶对于创新本身是接受的，关键是这些创新的设计是否好玩。


GameLook：在《新世代的诞生》中，无论是天气系统还是副本，包括战斗设计，都是之前RO手游中没有的，在研发过程中有没有遇到那些困难？


贾鹏阳：困难是肯定有的，最难处理的是粉丝对于IP会有固有认知，这个认知与我们的内容创新存在着一定的冲突。经过几次测试以及小规模的用户调研后，我们得出了一个核心结论：用户对于创新本身是接受的，关键是这些创新的设计是否好玩。好玩有趣的设计，用户是能够接受的，不好玩的设计，无论是否还原，对用户来讲都是负面体验。只是用户本能的会认为是因为修改了原来的设计，所以不好玩，但实际上用户想表达的是“不好玩”，未必是“不还原”。


当我们有了这样结论之后，所有的玩法设计首先考虑的好玩，在这个基础上再考虑还原，后面的研发就比较顺利了。

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《新世代的诞生》用户预约数据


GameLook：那么团队是用什么来评判玩法设计是否好玩，通过测试还是用户调研？


贾鹏阳：都会有。首先我们团队成员也都是重度用户和游戏粉丝，因此在好玩的判断上大致与玩家感受是一致的。我们加入的一些传统玩法，比如副本、天气系统都是主流MMO中早已存在的玩法，我们将这些传统玩法放入《新世代的诞生》的时候首先考虑的是怎样的天气系统是有趣的，怎样的副本是好玩的。


比如副本的核心乐趣应该是BOSS战，通过BOSS的技能设计杜绝数值碾压带来的机车感，天气系统也是如此，我们的天气系统是与游戏内生活以及采集系统息息相关的，在天气转换的时候会有不同的采集效果与BUFF，采集的速度也会随之不同。不同的天气也会改变怪物的攻击形态，比如被动攻击的怪物变成了主动攻击。整个系统结合起来后，我们再去测试、通过用户的反馈得出最终结论。


在用户反馈这个点上，我们的原则是“快速迭代迅速补齐产品的最短板”。比如在剧情方面，RO的用户对剧情的关注可能并不重，很少有用户说我们的剧情不好，那可以认为剧情部分是及格的。我们就可以把重心针对用户反馈不好的地方，通过数据对比确定调整方向。


GameLook：从港澳台市场表现来看，实时天气、副本系统和动作战斗设计，这些玩法创新明显被玩家所接受，那么精品化是否会成为骏梦今后研发的标准？


贾鹏阳：精品化是骏梦这么多年来做游戏的一贯标准，无论是最早的《小小忍者》《新仙剑》，还是后来的《秦时明月》《霹雳江湖》，其实我们一直都会用最高的标准来要求，精品化一直是我们长期的方向。


用户的需求是在变化与进化的，我们做的实际上就是迎合当下主流用户需求的产品，比如这款产品没有商城，也没有拉营收活动，所有道具均为游戏里产出，然后再通过交易行流通，不逼肝，不逼氪，是整个产品传递给玩家的第一感觉。


GameLook：《新世代的诞生》作为RO的续作，如何还原自身经典的同时又作出自己的特色？如何平衡新玩家与老玩家的需求？


贾鹏阳：我们做的产品，实际上就是一个迎合当下主流用户需求的产品，并不区分老玩家与新玩家。无论是新玩家还是老玩家，需求都是在不断变化与进化的。比如现在主流的用户会希望游戏不逼氪，能肝能氪，可以用肝换氪，自由度要高，各种玩法的限制要少，营收活动吃相要好看等等。


我们内部有时候也会开玩笑说，希望做一款TapTap以及巴哈姆特上用户找不到喷点的游戏。所以我们会将用户在意的，比如逼氪这种点拿出来一个个的解决，在立项的时候就解决这种痛点，比如无商城、纯靠交易行的设计等，我们游戏中也没有每周或每月的营收活动，我们只有一些内容向节日向的，以拉活跃为主的活动。


整个游戏给用户传达的氛围就是，用户可以佛系玩，也能够花钱玩，能够兼顾到不同用户的不同需求，绝对不会去逼迫玩家。这里也要感谢我们发行方的合作伙伴，非常信任我们，没有要求我们加入一些传统的商业化活动。

专访骏梦游戏贾鹏阳：这款霸榜港澳台一个月的MMO有啥特别？ 业内 第5张

《仙境传说：新世代的诞生》港澳台上线成绩截图


GameLook：从MMO这个角度来讲，很多MMO要完成每日任务，可能需要好几个小时，但很多手游玩家比较休闲，并没有很多时间，但任务又会影响到角色的成长，那么《新世代的诞生》是如何兼顾休闲玩家的？


贾鹏阳：我们的整体设计是，玩家只需每天花两小时左右就能够将每日80%的收益全部拿到，大部分用户是可以不肝的，虽然我们平均的用户在线时长均超过10小时，但整体来说，绝大部分的收益都能在两小时内解决。


与此同时，我们加入了世界等级系统。每个服务器开服后，会有世界等级持续提升，当玩家落后世界等级太多，在游戏中的经验收益会更大，最高有300%的经验补偿。反之，如果超出世界等级太多，每日的经验收益会降低，我们会尽量将同一服务器内的用户等级控制在正负5级范围内，保证用户在等级上不会产生太大的差异。

专访骏梦游戏贾鹏阳：这款霸榜港澳台一个月的MMO有啥特别？ 业内 第6张

《仙境传说：新世代的诞生》在中国港澳台市场持续霸榜时间已超过一个月


GameLook：《新世代诞生》在榜单上的成绩十分出色，但此前谈到游戏不去做拉营收的活动，手游玩家对于产品内容消耗的速度较快，而保持内容更新与长线运营息息相关，能否谈谈游戏后续的计划？


贾鹏阳：我们的游戏内活动主要分两条线，一个是游戏内容向，另一个是节日活动向。


内容向的活动会有诸如普隆德拉国庆日，吉芬魔法节，斐扬夜市等以游戏世界观为背景的活动，节日向的会有万圣节到黑色星期五、感恩节、圣诞节、元旦、春节等均会有不同的节日活动以及主题活动出现，都是以拉活跃为主。


游戏玩法方面，我们也会基于游戏进度慢慢开放，比如这个月有“王牌猎人”的活动，12月会更新PVP公会战，大概在春节前会开放团本，春节后、情人节左右还会开放相关的结婚系统。


整体上，主要通过增加游戏的内容与可玩性去激发产品活性，只要用户在玩，产品的营收就有保证。当下的手游用户付费习惯已经非常好了，只要玩的开心自然就会花钱，完全不需要特地引导。我们经常有新用户进游戏习惯性的先储值，拿到钻石发现没有商城，在世界聊天询问商城在哪充钱能做什么XD。

专访骏梦游戏贾鹏阳：这款霸榜港澳台一个月的MMO有啥特别？ 业内 第7张

GameLook：在资料片更迭的真空期，玩家出现重复体验怎么办？


贾鹏阳：前面提到的各种节日类活动，其实就是不希望把玩家束缚在重复体验中，让玩家在游戏过程中一直有新鲜感。


在设计理念上，我们希望把玩家的时间和精力从“完成任务”中释放出来，当玩家每天上线是抱着“完成任务”的心态进入游戏的时候，其实他离流失也不远了。所以我更希望让他们投入到有自由度、有选择性和社交性的玩法体系中，比如钓钓鱼、挖挖矿、摆摆摊。


GameLook：社交对于MMO来说非常重要，《仙境传说：新世代的诞生》希望做什么样的社交？


贾鹏阳：我们在社交上追求的是“有效社交”，很少有强制社交的设计。通过各类有难度有深度的玩法设计，促使用户主动沟通，寻找攻略，组成小社交圈。有深度有难度的设计会让游戏主播以及up主的内容更有质量，有助于培养KOL和深度传播。


最近比较流行 “沉浸感”，我们希望在仙境的世界中，给玩家带来的社交能跟现实世界一样，会有竞争、合作、冲突等等的互动。现在的玩家充满了社交欲望，他们注重更自由、更有质量的社交。说的比较中二一点，打开我们游戏就是进入了仙境传说的世界。


现在的用户更在意游戏公司的“吃相”，不能逼氪，在我们看来，一定要重视用户口碑。


GameLook：五年前，您制作的《霹雳江湖》曾经登顶过台湾地区的畅销榜，如今《新世代的诞生》作为骏梦首款MMO在港澳台的表现也十分出色，多次挑起大梁会不会面临很大的压力？面对压力是怎样突破且刷新记录的？


贾鹏阳：压力肯定是有的，但是有压力才有动力。从《霹雳江湖》到RO这款产品，在设计上拥有很大的迭代与更新，比如我们此前的卡牌游戏，需要靠每周的更新、日常的活动增加营收，而到了新产品中，我们希望作出一些改变。我们的策划现在每天不需要考虑如何赚钱，只需要考虑如何做出有趣好玩的设计。


GameLook：与五年前相比，现在玩家的需求有哪些变化？有没有印象深刻的案例？


贾鹏阳：现在的用户更在意游戏公司的“吃相”，做游戏也得讲究“政治正确”。一定要重视用户口碑。我们在研发这款产品的时候，会比以往更注重零氪玩家的体验。


GameLook：从卡牌到MMO，骏梦之后还想尝试什么类型游戏，未来还会继续做RO系列吗？


贾鹏阳：其他类型方面，首先我们会考虑继续做MMO类型的产品，同时我们目前整体框架比较好，所以未来也可能围绕着这一些列的核心设计去做其他品类的产品。RO系列的产品也会继续推出，《新世代的诞生》目标是一款可能持续运营5年甚至更长线的产品。


GameLook：《新世代的诞生》在国内上线的计划是怎样的？最后的重心是转向国内还是深耕全球？


贾鹏阳：骏梦游戏长期的大方向还是深耕全球市场。我们手上现有的资源，更适合于全球市场，未来《新世代的诞生》国服肯定会上线，但项目重心应该不会太多的转到国内，主要以全球化为主。


RO系列在日韩、港澳台和东南亚很受欢迎，国内的用户占比大概是20%左右。当然，未来也可能研发更本土化的题材，侧重于国内市场的产品。


结语


在存量阶段的手游市场，全球化趋势加速，出海已经成为了所有同行的必选项。作为最早的一批入行者，骏梦游戏最早在2011年就开始拿IP，2015年就开始出海，始终走在手游行业趋势的前沿。


随着《仙境传说：新世代的诞生》的成功，骏梦游戏通过不一样的品类为公司的未来发展开辟了新的赛道，并且一直秉持精品化游戏的研发理念。


对于仙境传说系列来说，《新世代的诞生》为这个经典IP开启了更多的可能；而对于骏梦游戏而言，首款即时制MMO手游的成功经验将有助于在更多新领域的探索，给市场和玩家交出更出色的答卷。

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