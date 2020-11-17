古风唱见伦桑虚拟首秀引百万人围观 中国虚拟偶像本土化演进之路新探索

中国虚拟主播市场，缺乏一个能突破圈层的IP，使虚拟主播进入更主流的视野。11月13日，知名古风唱见伦桑虚拟形象虎牙首秀一经播出，即收获百万用户关注。伦桑作为在古风唱见圈有一定知名度的主播，虎牙为其量身打造的虚拟形象，意图使其成为在中国虚拟主播市场突破圈层的IP。这也成为虎牙意图将虚拟偶像往本土化培养的第一步尝试。



“虚拟+真人”成功接轨，圈层文化打破次元壁





虎牙深耕虚拟偶像本土化，在内容制作、虚拟IP打造展开了广泛布局。无论质量、口碑，或是粉丝影响力，伦桑都称得上是古风圈层的头部唱见。在当晚虚拟歌手首秀中，伦桑化身虚拟主播一出场就引起了弹幕狂欢，结合他本人极具辨识度的“低音炮”嗓音介绍自己，开播仅10分钟人气值便破50万。随着伦桑磁性开唱原创歌曲《字正腔圆》，声线温柔清润，宛如情人耳边低语，娓娓道来，让人不自觉沉浸其中，瞬间引爆直播间。后续除了线上音乐会，虚拟形象“伦桑”后续是否会在演唱会、综艺、动画等方向衍生，创造出更大的价值？这些也是用户讨论度较高的话题。

虎牙云技术+5G+AI技术加持，虚拟偶像本土化挖掘更多可能





虎牙技术虚实结合联合创新，提升虚拟内容产能、虚实结合孕育多元化内容，立足推广虚拟的同时，也不忘融入当下的时潮。虎牙虚拟偶像最新上线的互动功能游戏，也使得虚拟主播具备更强的互动性。在本次直播中，伦桑准备了“默契大考验”游戏，用户参与直播间弹幕答题，答对题目越多、用时最短的用户便计入默契值排行榜，用户实时弹幕参与互动PGC活动，提高活动内容趣味性，实现沉浸影视级的视觉和互动效果。

知名古风唱见伦桑与二次元虚拟形象的跨界碰撞，从音乐垂直内容领域进入大众视野，让虚拟偶像和中文语境及中国文化圈层结合起来；对于头部唱见来说，其虚拟形象吸引了范娱乐圈层的粉丝，激发虎牙虚拟偶像本土化的内在生命力，为IP本身赋予了更多可能性。