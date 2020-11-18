2020四喜猫摇滚之旅首站完美落幕，期待下一站精彩

十一月伊始,一场迷你摇滚音乐派对在深圳南山欢乐颂购物中心举行,超人气卡通品牌四喜猫和孩子们度过了短暂而欢快的摇滚之旅!



这群热情摇滚的四喜猫首秀,给我们带来了哪些精彩瞬间呢?让我们重回摇滚现场,再次回味!





国内首秀 乐享欢乐时光





一首四喜猫串烧歌曲,瞬间点燃全场气氛。大家跟随着毛毛虫乐队一起感受音乐的魅力!

除了热情摇滚舞台表演,还有创意无限的绘画课堂、趣味无穷的互动装置、更有精彩的正片内容观看体验。小朋友们看着四喜猫原声动画的同时,能尽情发挥自己的小宇宙,描绘出一个个只属于自己的四喜猫。

一场寓教于乐的摇滚之旅,一段专属家长和孩子的亲子时光,为家长和孩子们带来沉浸式互动体验,并且在欢快的音乐氛围中感受四喜猫动画片内容的精彩!不少家长表示,四喜猫可爱的形象,融合音乐讲述故事的方式,更容易让孩子记住!纷纷询问这部动画片的播放渠道。





进入中国市场 开启摇滚之旅





《四喜猫》是意大利一部面向学龄前儿童的高清CGI动画片,讲述这四只摇滚热情的小猫,它们的名字分别叫闪电、茉莉、皮皮和球球,它们住在美娜奶奶的房子里,并且组建了一支名为“四喜猫”的乐队。它们将美娜奶奶的车库改造成了一个俱乐部,在那里,它们经常和住在附近的小伙伴们一起玩耍,并且互相帮助解决各种难题!

截止10月份,《四喜猫》在YouTube视频总点击量超过3.3亿次,在Nickelodeon 儿童频道所有4-9岁儿童节目排行中,《四喜猫》位居前十!

对于一个国外动漫IP来讲,即使其在海外已经达到了相当的知名度,也并不意味着它能轻松地在中国市场复制其成功,在当下激烈的中国市场,只有当一个海外IP在内容上,国内发行上,运营和商务等多个方面都做得非常优秀,才有可能在国内取得佳绩。





与去年下半年引入国内的《四喜猫》动画片,今年2月在央视少儿频道播出,首播当日,紧追CCTV-1实时收视,并占据央视少儿全时段收视高峰,少儿频道全时段所有节目中排名位居Top1!

(数据来源:中国广视索福瑞媒介研究(CSM)和欢网科技(huan.TV))





目前,《四喜猫》动画片在视频网站优酷、腾讯视频、西瓜视频也可以搜索到。其有趣愉快的方式和量身定制的音乐推动情节发展并烘托出动画气氛,是一部极具教育意义的儿童动画,也是一部拥有良好的作品魅力。





未来,四喜猫的动画内容将会在更多的播出平台亮相,为国内的小观众们带来更多欢乐有趣有意义的摇滚音乐故事!一起感受猫咪乐队的超人气魅力!