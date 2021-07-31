破壁就要这么做，《使命召唤手游》×《少女前线》打造的次元联动

《使命召唤手游》(以下简称CODM)×《少女前线》联动的活动内容目前已经全部上线了。除新版本的游戏活动外，新角色希拉AN94和多款新型枪械也都登录游戏;而就在2021ChinaJoy现场,《使命召唤手游》也凭着超大痛枪、现场拼抢、硬核快闪和“狗斯特”引发众多话题讨论。

CODM与《少女前线》的合作，本就是泛ACG圈层热议话题之一。3A级硬核枪战x二次元萌系少女，如何在一个多月的联动时间中频繁破圈?

线上联动：游戏破壁打开新世界，次元枪皮跨界交锋

联动之初，为了寻找两方游戏世界框架中的共通点，CODM和《少女前线》选择以“时空裂隙”的概念来衔接两方世界，并采用了全新的素材形式——音频剧，梳理双方联动的世界故事。兵蚁穿越时空裂隙，CODM世界遭受考验，在对白考究，声音磁性的音频剧下，为双方联动提供了内容基础。也为后续角色、武器这些内容的进驻CODM世界提供了合理性。

于是，随着CODM与《少女前线》“异界联合行动”正式开启。玩家可以使用格里芬小队携带的简易人形制造设备，在对局中收集材料以制造迷你自律人形。活动中完成对局或相应任务，即可获得联动战术人形枪械、联动挂饰等诸多福利。

好入手才是真道理，CODM和少前在玩家福利上做到尽可能多的同时，也在角色和枪械武器上下足功夫，希拉AN94角色也入驻游戏，相关联动橙枪“AN94-异界银狼”、“ICR-蓝色咆哮” 、“M16-幸运威士忌”、Kar98k-迷雾皇冠”等11款枪械皮肤也都分别以新转盘、“少女前线幸运箱”、等形式陆续登场。玩家阵地中纷纷惊叹萌枪真猛，次元枪皮威力不小。目前线上联动活动还未结束，心动的小伙伴可以抓紧去赶一波尾巴!

线下落地：CJ现场最硬展台，沉浸式现场“高”门槛

除了线上联动，在2021ChinaJoy的现场，CODM也与《少女前线》一起，为玩家带来“CJ最硬展台”。起自硬核枪械改装的梦幻联动，真实在线下场景中还原，让聚集玩家大呼过瘾。

2021ChinaJoy活动现场，CODM特意布置了超大痛枪，Coser和玩家观众可以在这里拍照打卡，随时化身战术人形。玩家化身枪把，也可以来感受硬核联动下，枪这一载体对于双方的重要意义。而这样一把枪，相信一般人一定把握不住。

除此之外，针对两款游戏在枪械改装上的联结点，CODM也在展台一侧设置了模拟真实的枪械组装台。在此打卡的玩家可以模拟真实枪械拼装，体验硬核枪械组装的知识与魅力。而少前萌妹COSER的现场拼枪体验，更把联动氛围推上高潮，引发不少现场ACG用户的打卡惊叹。

CODM展台还带来了CJ现场最的“懵”瞬间，人群中突然发生的“打斗现场”——实际上是coser格斗擒拿表演。这是CODM在2021ChinaJoy活动现场布置的快闪活动，通过意想不到的coser表演，开启时空裂隙战友快速支援，还原硬核战斗，和少前coser一起展现了2021ChinaJoy最硬核的展台。场馆外，也安排了最硬核的警犬coser“狗斯特”，著名CODM角色GHOST的谐音还原，这些也可以看出现场设置的小心思。

CODM和《少女前线》这两款调性相差甚远的游戏，联动看似离谱，但从这个月的实际表现来看，无论线上还是线下层出不穷的新鲜内容，还是双厨狂喜的粉丝体验，都让其收获了大批玩家喜爱。究其原因，是CODM真正倾听了玩家的声音，遵从玩家情感诉求，大胆突破次元壁，不断带来玩家喜爱的游戏内容，和游戏外的深层体验，让玩家会心一笑的同时，进一步理解“梦幻联动”的诞生。未来CODM还会有哪些操作，让我们拭目以待!