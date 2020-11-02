游戏×商业成功跨界！大兴天街次元季造肆启幕

10月30日，大兴天街携手日本知名游戏公司SNK打造的造肆时空全国首展正式启幕！SNK作为一代人的热血印记，拳皇、合金弹头等游戏受到全球玩家的喜爱。而SNK造肆时空展则穿梭时空，打破复古与未来的界限，呈现了一个沉浸式潮趣游戏空间。

造肆来玩五大区域超燃体验

300㎡四维电玩打卡空间登陆大兴天街中庭，感受像素风的潮流轮回，玩转SNK经典场景。6m超高全球最大NEOGEO街机复刻空降现场，再现街机对决最终奥义；更有潮复古街机厅，重现记忆深处的游戏世界。拳皇英雄化身甜品店暖心店长/潮酷街区主理人与顾客互动，各种SNK限定周边潮酷发售。

震撼的场景还原，超燃的互动体验，10月30日的造肆之夜官宣开展，受到了各路媒体及世界玩家的关注。COSER DJ带来经典游戏主题音乐，燃动现场，更有舞蹈快闪、SNK舞台剧轮番“轰炸”视觉感官。

穿越时空次元季活动热血来袭

随着造肆时空的亮相，大兴天街次元季穿越而来！2020年10月30日至2021年1月3日，将陆续开办八位堂《拳皇97》擂台赛，《拳皇命运》线下体验赛，11月14日SNK大咖街机挑战赛还将邀请到电竞世界冠军“小孩”与SNK官方中国区解说沙濛现场对决！11月29日，大兴天街×腾讯游戏×云充吧倾力打造腾讯游戏造肆嘉年华，放肆斗志的荷尔蒙，重温青春回忆！

商业跨界已是屡见不鲜的玩法，但大兴天街次元季展现了另一种可能。从首进漫展地推到拳皇明星北京地标打卡，从“游戏精神K.O.一切”到“生活即游戏”，次元季突破圈层营销，锁定年轻潮流客群，深挖游戏背后“逆风翻盘”“打怪升级”的精神内核，引发情感共鸣。

当LET’S PLAY的号角再响起，无数人激动感慨“爷青回”！这是一个划时代的IP，8090的青春穿梭至Z时代。这是一场破次元的跨界，大兴天街以复古致敬未来，构建出一个造肆来玩的热血世界。

