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《无限少女48》第一季圆满完结 青春永不散场

业内 狼小狼 2020年06月18日 10:42

 

4.8日开播的由腾讯视频，丝芭传媒以及七灵石联合出品的动画《无限少女48》今天迎来了最终回的播出，本片讲述了4位来自不同时空的少女在Project48偶像新队的海选中相遇，一同成为预备生，从而踏上了成为偶像的刻苦修行之路的故事。除此之外，她们还需要想办法化解四个不同世界带来的文化差异，以及各自世界跨越时空而来的难题……打闹也好，互助也好，一路走来，她们成为了彼此不可替代的存在，并在偶像舞台上发出了属于自己耀眼光芒。

《无限少女48》第一季圆满完结 青春永不散场 业内 第1张

开播首日，《无限少女48》动画相关内容的播放量就接近3000万，并吸引了广大粉丝的热烈讨论。截至6.11日凌晨24点，在独家播放平台，腾讯视频动漫频道共收获超过14000条评论和16000条弹幕，播放量超过1.8亿次。在开播第一天，无限少女48就登上微博热搜。截至第11集播放，2个相关话题#无限少女48#以及#2048年的48竟然是这样#的阅读量破3000万。

相较于其他的偶像类动漫，《无限少女48》与现实中丝芭传媒旗下的人气偶像团体SNH48进行了深度合作。该片邀请了SNH48成员献唱OP《爱无限》和插曲《我们的冒险》。同时动画中的前辈角色李艺彤，许佳琪，赵粤，莫寒均由现实中的本人进行配音，开创了国产偶像动画新的制作形式。另外，对于SNH48相关的一些标志性建筑都在剧中进行了很高程度的还原。

声优演出方面与北斗企鹅工作室进行了合作，邀请了皇贞季老师担当本作的配音导演，网罗了山新老师，季冠霖老师，小连杀老师，叶知秋老师等一大批知名人气声优加盟。

承制本作的七灵石动画最早成立于2011年，一直致力于创作出更好的国漫作品。在此之前也作为国内偶像动画的领军厂牌出品过例如《安菟安菟》，《project聆》等人气作品。此次和腾讯视频、丝芭传媒共同出品的这部《无限少女48》动画，也是希望能够继续为国产动漫的发展起到推动作用。在动画开播当日，也获得了来自其他中国动画制作公司伙伴们的大力支持，例如大理寺日志，全职法师，星辰变，那兔那年那些事，最后的召唤师等。

《无限少女48》第一季圆满完结 青春永不散场 业内 第2张
《无限少女48》第一季圆满完结 青春永不散场 业内 第3张

《无限少女48》动画已经迎来了完结，但是无限少女们的追梦之旅永远都不会完结。随着观众们对于国漫的接受度，认可度变得越来越高，相信国漫的未来一定会越来越好。七灵石动画也会为了能创作出更多优秀的作品而继续努力。

《无限少女48》正式完结，期待未来的再次相遇。

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