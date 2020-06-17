2020年第十八届ChinaJoy预约购票通道开启！仅限一周！大家冲鸭！

千呼万唤始出来



2020 ChinaJoy 预约购票通道

即日起正式上线啦

没有什么能够阻挡

对ChinaJoy的向往

快爆手速

大家冲鸭

！！！！！！

▼





主办声明









应《上海市会展行业新冠肺炎疫情防控指南》要求，展会开展必须严格实行必要的防疫防护措施。ChinaJoy主办方在此承诺，势必将所有展商及观众的安全放在首位，确保为大家提供一个安全、有序、高效的展示与参观环境。本届ChinaJoy采取实名购票机制，即日起截至6月19日0点（不含）前，观众可进入ChinaJoy预约购票通道，填写真实有效的信息（姓名、身份证号、手机号码）登记个人信息，提前预约观展。届时主办方将按照预约先后次序售票，所有观众需携个人身份证方可入场！

ChinaJoy预约购票通道现已开启，开放时间仅限一周，轻松几步即可搞定——请大家注意，本届ChinaJoy没有纸质票，入场直接刷身份证喔，和坐高铁的感觉一样呢！接下来就带着大家体验一下预约观展流程吧~手快有，手慢无！





★各项防疫措施及售票信息之后会随时更新，请务必保持关注ChinaJoy自媒体！

△△

中国大陆观众

01

进入预约页面后，请点击“立即预约”项目。





02

仔细阅读观众登记提示，并输入个人真实姓名、身份证号及手机号码，勾选参观时间，系统会向所填写的手机号码上即时发送验证码，输入验证码后即完成验证——这只是预约，不会扣款喔！小伙伴们放心点点点！

03

登记完成，即表示预约购票成功。请保持手机畅通——门票开售后，我们将第一时间通知您。

港、澳、台地区及海外观众

-如您不持有中国大陆居民身份证-

进入预登记首页，点击“Eng”进入英文登记页面

填写个人信息及邮箱地址并勾选参观时间

输入验证码，登记完成（只是预约，不会扣款）

P.S.请大家务必凭真实、有效个人身份信息参与登记，预约展会参观名额~购票可是要绑定身份证的哟！





即日起，截至6月19日0点（不含）前

扫描下方二维码

提前预约观展，入场快人一步！





2020 ChinaJoy

售票时间安排









★ 预约

即日起至6月19日0时（不含）





★ 售票

预计6月22日开始（暂定）这时候才会扣款喔~

（建议前往官方小程序CJ魔方购票，谁用谁知道=V=）





★ 绑定

在哪个渠道购票就在哪里绑定喔！不要弄错哟！

未绑定的门票可分享给朋友，绑定后就没法再换人了喔~

为节省时间，务必入场前绑定！不绑定没法用啊啊啊！





★ 入场

进场需要刷身份证喔！有没有坐高铁的感觉呢！





★ 团购

如需购买展商团体票，请直接联系汉威信恒工作人员进行接洽~





P.S.售票信息随时可能更新，请务必一直保持对ChinaJoy官方微信公众号的关注，全天候获取第一手消息！



