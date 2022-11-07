国漫新星诞生！第十六届新星杯漫画大赛获奖作品揭晓！

11月5日下午,第十六届中国新星杯故事型原创漫画大赛颁奖盛典在杭州举办。考虑到疫情因素,颁奖典礼采用了全程直播的形式与大家共同见证国漫新星的诞生瞬间!现场为二十部优秀获奖作品颁发了26个各类奖项。其中酥肉凉糕的《NOVA》、玄驹的《仰望星空》、ELE的《契约·沙海之星》分别荣获金、银、铜奖。ELE与酥肉凉糕两位作者获得了全球最大漫画出版社机构集英社评选出的“集英社奖”。

中国新星杯故事型原创漫画大赛(简称“新星杯”)是由翻翻动漫联合集英社在2007年发起举办的中国原创漫画赛事,大赛以其特有的专业性与海外发展机会闻名。今年是新星杯成功举办的第16个年头,十几年间 ,新星杯培育了近百名新人漫画家,其中有十余位作者成功登陆了海外市场。

与往年相比,十六届新星杯联合了抖音、爱奇艺新设立了特别冠名奖项——抖音最具风格特别奖、爱奇艺动漫特别奖;特邀了集英社《周刊少年JUMP》编辑长中野博之、《航海王》初代责编浅田贵典、国内超人气漫画家组合幽· 灵、浙江出版集团数字传媒有限公司总经理朱卫国和香港正文社创办人及董事邓永雄等重量级嘉宾担任评审;并连同半次元、LOFTER、抖音等优秀合作方进行联合征稿,共征集到一千余篇稿件,发掘了国漫新血液,再绘国漫新景象。

当日下午,知名漫画家米沙、潇十里、赶稿某张、翻翻动漫集团总裁沈浩等嘉宾亲临颁奖典礼现场,为大赛各项大奖颁奖。新星杯还邀请了集英社《周刊少年JUMP》编辑长中野博之为颁奖特别录制了视频,亲自为大家揭晓了集英社奖与今年特别设立的JUMP 编辑部特别奖。

在颁奖仪式结束后漫画家米沙、潇十里、赶稿某张举行了漫画家在线交流会,用丰富的经验给予漫画新人创作的指导。

在当天的颁奖典礼最后,翻翻动漫集团总裁沈浩先生宣布了2023年度第十七届新星杯故事型原创漫画大赛的征稿正式启动。

新星杯作为翻翻动漫孵化原创国漫精品、弘扬国漫文化的重要赛事,承载着无数漫画家的梦想,并成为了国内众多漫画家的职业起点。之后翻翻动漫也会一如既往地为获奖选手提供专业上的支持和运营计划,助力漫画爱好者走上职业漫画家发展之路,成就更多优秀国漫作品。