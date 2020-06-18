特必Toon Boom Harmony 20 助力动画艺术家大胆创作

特必Toon Boom Animation 推出了 Toon Boom Harmony 这一屡获殊荣的动画制作软件的最新版。特必Toon Boom邀请了来自世界各地的七位艺术家及其团队，运用Harmony 20软件演示了一系列能激发创作者灵感、并表达自我的动画，详尽的展示了 Harmony 20 增强后的绘图和着色工具以及拥有无限可能性的一系列新功能。

特必Toon Boom Animation 市场总监 Stephanie Quinn 认为：“娱乐产业正逐渐认识到动画的真正价值——它既能生产内容，也是一种拥有独特表达方式的媒介。”Harmony 20 的工具和功能可以激励艺术家创造出超越观众期望的内容。

Harmony 之中的创意世界

为展示 Harmony 20 的风格灵活性与功能，特必Toon Boom 邀请了七位艺术家及其团队制作一个演示包，团队成员来自「 特必Toon Boom 大使计划」及其国际社群，演示包中的每个场景的灵感均来自一条简短提示，除此之外在创作场景时没有任何创意上的限制。





场景一 ：HandMade Monsters 插画家兼动画师 Mark Borgions

“在我们的世界//一切皆有可能，”在比利时插画家 Mark Borgions 阐释这句台词的场景开篇中，一只松鼠爬上了一棵巨树，随之巨人开始演奏乐器。这里使用了导入光栅和矢量资源以及Harmony 的纹理笔刷和画笔、变形器、景深效果、色标节点和主控制器绑定。

场景二：D’ART Shtajio 工作室创始人兼背景艺术家 Arthell Isom

位于东京的日本动画工作室D’ART Shtajio 的创始人 Arthell Isom 受“做你自己//真实表现”这句台词启发，为我们展现了一个人在镜子里寻找真正自我的场景。动画先使用了传统日式动画工作流程，继而在 Harmony 中再创作。Isom 说：“我相信 D’ART Shtajio 正在逐渐为日本动画的未来设定基调。日本动画一直囿于传统，但新的时代就要来临。”

场景三：TUMO 创意科技中心 动画师兼培训师 Anja Shu

居住于亚美尼亚埃里温的 Anja Shu 运用水彩动画技巧将“你歌唱吧//你起舞吧”这句台词展现为一位歌剧演唱家从舞台跳跃到化妆室的场景。Shu 说：“我很高兴 Harmony 提供了这么多纹理笔刷和画笔。水彩、蜡笔和粉笔都有众多款式可以尝试 。”

场景四：Megalan Fournier、Marie Pier Larose、Matt Watts、Raymond Quigley 和 Mike Morris

受“你可以做到”这句话启发，艺术家 Megalan Fournier 和 Marie Pier Larose 创造了一个 3D场景来配合由 Matt Watts 创作并由 Raymond Quigley 制成动画的 2D 绑定。该场景最初由 Mike Morris 制成故事板，用于新的高级绑定 Toon Boom 培训课程，体现主控制器及其他高级绑定功能。

场景五：Nickelodeon 的 《忍者神龟崛起》团队

Nickelodeon 热门电视剧集 《忍者神龟崛起》的幕后团队 Burbank 提供了一个数字化手绘动画场景，他们的经典角色的台词是：“无处不包容//机会无穷尽。”

场景六：Hookup Animation 动画师兼工作室所有者 Gonzalo Azpiri

居住于布宜诺斯艾利斯的宣传动画师 Gonzalo Azpiri 为描绘“每个创意梦想//每种风格”这句台词，创作了一个生物在森林中跳跃、然后跃过一辆汽车跳入真实海洋场景的动画片段。Azpiri 说：“这种带动画背景的场景因涉及元素众多，一般都比较复杂，不过 Harmony 为组织作品结构提供了许多友好的帮助，让我的场景更易于处理。”

场景七：VaynerMedia 资深动画师 Pinot W. Ichwandardi

演示包由纽约动画师 Pinot W. Ichwandardi 收尾，他对“每个人都可以简单地表达出内心深处的梦想//和最真实的故事” 的描绘展示了一只真人右手绘制完左手后，左手将右手擦除的场景！其中运用了实景素材、转描和传统动画。

Harmony 20 的新增功能

Harmony 20是业内 2D 动画软件的佼佼者，为笔刷赋予了出色的绘图灵敏性⸺ 观众可以身临其境的感受到你随心创作的每一处标记、每一种风格、每一 款纹理。标尺、参考线、色彩控制和功能以及创新性变形器让动画更加丰富。现实与幻想，不再有距离。

Harmony 20 新功能：

•权重变形节点实现最流畅的纹理变形

•通过全新的灯光和阴影创造深度、体积及更逼真的动画

•高级色彩管理环境与效果使艺术家和工作室完全掌握项目的色彩精确性，从插图原稿到最终导出文件都尽在掌握。

（新增色彩效果节点：颜色曲线、色阶、伽玛、以及色彩渐变）

•绘图和创意并进，对齐参考线使创作更快更简便

•为动画艺术家而开发的绘图改进使动画创作更快速、轻松

关于 Toon Boom Harmony 20 功能、价格和技术要求的更多信息，请访问：toonboom.com/harmony





关于 特必Toon Boom Animation：

Toon Boom Animation是加拿大著名的无纸动画制作系统开发公司，是全世界二维动画和分镜软件领域的标杆。 Toom Boom曾两次获得技术及工 程艾美奖，旗下的Harmony (二维动画)、Storyboard Pro (分镜)和Producer (制片管理)是目前国际主流动画公司都在使用的内容制作系统。用户包括迪士尼、梦工厂、福克斯、环球影业、华纳兄弟、Nelvana Studio、上海美术电影制片厂等目前国际主流的动画影视公司。不论是业余爱好者还是专业人士，都可 以通过Toon Boom提供的软件，进行各种动画形式的艺术创作并及有效地出版发行。

2019年4月，Toon Boom China以“特必中国”之名正式成立，将为国内动画创作者提供更完善的本地培训及技术支持服务。

