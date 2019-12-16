三湘大地决战长沙，中移电竞大赛湖南总决赛冠军加冕！

12月15日，2019首届中国移动电子竞技大赛湖南总决赛在长沙开福区万达广场金厅盛大开幕。曾培养出无数顶级职业电竞选手的湖南，在全国各大赛区中显得尤为亮眼，来自全省各地的参赛选手在预选赛阶段就表现出不俗的竞技水平，晋级总决赛四强的28名玩家更是代表了“电竞湘军”的最强战力。在这场准职业级的较量中，选手们为现场观众送上了一场场酣畅淋漓的精彩对局。最终，CMCC湖南赛区《英雄联盟》solo赛、团队赛和《炉石传说》三大项目冠军全部揭晓，他们将获得奖金及5G手机等奖品。

【劲爆电竞现场 释放玩家心中的热爱与信仰】

赛事在开福区万达广场金厅内搭建了专业电竞舞台，智能灯光系统和60平米的LED全色域巨幕更为现场数百位观众打造出震撼视听体验。比赛正式开始后，炫酷的电竞舞台很快吸引了大批市民驻足观看，coser秀等丰富的暖场节目轮番上演，无论是电竞玩家还是对游戏了解不多的路人都很快沉浸在劲爆的现场气氛中。湖南总决赛通过咪咕视频、虎牙、优酷、百度等九大直播平台全程直播，如果你没有时间赶去现场也不用遗憾，在线观看也能感受精彩！

【iG选手现身决赛舞台 表演赛、水友赛高潮迭起】

随着各项目决赛相继进行，在英雄联盟S9官方解说西朴等四位专业解说的带动下，赛场气氛逐渐达到白热化，而国内电竞豪门iG旗下英雄联盟战队成员Forge和Yi的出现更是将玩家们的情绪推向最高潮。除了为选手加油助阵，两位电竞明星还在现场和冠军选手进行了“carry king”表演赛，并随机邀请现场观众进行水友赛，圆了不少玩家和世界冠军并肩作战的梦想。比赛结束后，英雄联盟项目SOLO冠军选手任波和团队赛MVP廖康健收到了来自iG训练营的邀请书，他们将获得前往iG俱乐部学习体验的宝贵机会！

【互动活动同样精彩 轻松入手丰厚福利】

除了比赛主舞台的精彩纷呈，赛事互动区域同样看点十足。主办方为观众们设置了丰富的互动活动，包括打卡签到、千兆网速体验、手速大比拼、现场办卡、AR互动等内容，玩家使用AR功能扫描移动5Glogo就能进行抽奖，下载5G云游戏也能领到活动徽章。参与所有活动集齐全部徽章的玩家将有机会入手赛事赞助商vivo和酷冷至尊提供的5G手机及电竞鼠标、键盘等豪华大礼！

【移动双网双千兆全程支持 电竞将在5G时代迎来突破】

总决赛选手的华丽操作，更有赖于中国移动双网双千兆全程提供的网络支持。电竞依托互联网而生，网络技术是电竞发展的重要驱动，随着5G技术逐步商用，基于大带宽、低延时、多连接等新特性，移动5G将助力电竞产业迎来跨越式的技术革命。在现场互动区，玩家尽情体验到了移动千兆宽带业务带来的极速享受。

【三大项目决出湖南最强 冠军选手将踏上新的征程！】

晋级湖南总决赛的28位选手经历了226场对战考验，从全省5160位电竞精英中脱颖而出。为了争夺湖南电竞王者的至高荣誉和冲击全国总决赛入场券，他们发挥出自己的最高水平，激战10小时，从半决赛一路杀到总决赛。

经过激烈而残酷的比拼，湖南总决赛冠亚季军尘埃落定，选手们用精彩的游戏操作征服了在场的每一位观众，他们不到最后决不放弃的拼搏精神更诠释了电竞作为体育运动所承载的正能量。今夜，让我们向电竞湘军致敬，向电竞追梦者致敬！

各项目冠亚季军名单

英雄联盟（Solo）

冠军： 任波

亚军： 杨馥宁

季军： 杨威

英雄联盟（团队）

冠军（晋级）：岳阳正月初五影业队

亚军： 郴州SEA战队

季军：永州愿景网吧战队

炉石传说

冠军（晋级）：徐鑫涛

亚军：李继烽

季军：吴俊豪

在移动电竞大赛后续赛程中，英雄联盟团队项目冠军正月初五影业队和炉石传说冠军徐鑫涛将代表湖南出征全国总决赛舞台，成为问鼎全国总冠军的实力争夺者！

【结语】

2019首届中国移动电子竞技大赛湖南总决赛已经圆满结束，全国其他赛区的决赛还将陆续进行！在关注CMCC的同时，各位玩家还可登陆移动官网咨询办理Carry 卡，这是一款为电竞用户量身定制的产品，在提供高达40G通用流量、高速宽带的同时，叠加了战队成员间的团队奖励、比赛时长的兑换奖励及每月发放的游戏道具奖励等权益，为电竞用户带来超值非凡体验！