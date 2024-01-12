KLab宣布《排球少年!!》手游《排球少年!! FLY HIGH》开启预约

KLab株式会社

(股票编号:3656 东证Prime)

KLab株式会社(总部:东京都港区、代表取缔役社长:森田英克、以下称“KLab”)宣布,以动画《排球少年!!》为题材开发中的手游《排球少年!!FLY HIGH》,自今日起面向日本国内开启事前登录。

本作是KLab从《排球少年!!》制作委员会获得授权并推进的项目。担任本作发行的是中国知名游戏开发运营公司畅游(总部:中华人民共和国北京市、CEO:陈德文、以下称“畅游”),而担任游戏开发的则是已经打造了数款在全球范围内极具人气的爆款体育类游戏的先知者/Prophet Games (本社:中华人民共和国成都市、以下称“先知者”)。

本作将先从日本开始,陆续公开其发行区域。









本作的事业模型

KLab以拓展盈利机会为目标,正在推行"面向海外的游戏开发支援模式"。

该模式是通过日本的IP版权方授权,由我社在获得游戏化权利后,与海外开发商共同进行游戏的开发及发行以获得收益。

我们将借助事业开展以来所构建起的与IP版权方及海外开发商的合作关系,结合IP游戏的开发能力以及在全球市场发行游戏的经验,通过该模式的推进以实现事业版图的进一步扩大。









关于《排球少年!!FLY HIGH》

《排球少年!!FLY HIGH》是兼具收集及养成要素的运动卡牌游戏。真实再现原作动画中出现的名场面及角色的经典台词!玩家可以编成自己专属的队伍,通过多样化的战术不断获取胜利。相信不仅是原作的粉丝,喜欢排球的朋友也一定会充分感受到这个游戏所带来的乐趣!









官方账号即日起正式开启!

《排球少年!!FLY HIGH》的官网及各平台官方SNS账号即日起正式对外公开。

今后将通过各SNS平台公布游戏的最新情报及各种活动信息。

官网:https://www.haikyu-flyhigh.jp/

官方X:https://twitter.com/haikyu_haifura

官方YouTube:https://www.youtube.com/@haikyu_haifura

官方Facebook:https://www.facebook.com/haifura/

关于动画《排球少年‼》

倾注全部青春的社团活动,就在那个约定之地----

自2012年2月起在集英社《周刊少年JUMP》开启连载,在历经8年半的连载后,漫画于2020年7月完结,全篇45卷累计发行超过6000万部。描绘了全身心投入在排球运动中的高中生们的热血青春故事,动画系列正是改编自这部由古馆春一创作的获得了极高人气的体育类漫画里程碑之作--《排球少年‼》。

自2014年起,TV动画开始在每日放送·TBS进行播出,截至2020年12月该系列动画共制作了4季。而2024年2月16日《排球少年‼》将以电影的形式重返荧幕!剧场版将描绘原作中最为人气的一个故事,乌野高中 VS 音驹高中。 俗称“垃圾场的决战”。

现在,在约定之地,不能“重来”的比赛即将打响——

©H.Furudate / Shueisha,“HAIKYU!!”Project,MBS

※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。

KLab株式会社

公司名:KLab株式会社(英文名:KLab Inc.)

公司代表:代表取缔役社长 森田英克

公司设立:2000年8月1日

资本金:54亿5795万日元(截至2023年11月末)

上市信息:东京证券交易所·PRIME部(3656)

总部所在地:〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

业务内容:移动线上游戏的企划·开发·运营

公司官网:https://www.klab.com/cn/