动画《科学超电磁炮》第三季本宣传片播出

周日（12月15日)，TV版动画《科学超电磁炮》第三季《科学超电磁炮T》在其官方网站开始播出动画的本宣传片。







动画具体播出时间如下：



AT-X：2020年1月10日（周五）22:00～

TOKYO MX：2020年1月10日（周五）25:05～

AbemaTV：2020年1月10日（周五）25:05～

BS11：2020年1月10日（周五）25:30～

MBS：2020年1月10日（周五）26:55～



动画主要制作人员如下：



原作：镰池和馬＋冬川基

角色原案：はいむらきよたか

监督：長井龍雪

系列构成：ヤスカワショウゴ

动画角色设计：田中雄一

美术监督：泉健太郎

色彩设计：安藤智美

摄影监督：福世晋吾

编辑：西山茂（REAL-T）

音响监督：明田川仁

音乐：井内舞子

动画制作：J.C.STAFF



动画主要声优如下：



御坂美琴 cv 佐藤利奈

白井黑子 cv 新井里美

初春饰利 cv 丰崎爱生

佐天泪子 cv 伊藤加奈恵

食蜂操祈 cv 浅仓杏美

上条当麻 cv 阿部敦

御坂妹 cv 佐佐木望

婚后光子 cv 寿美菜子

湾内绢保 cv 户松遥

泡浮万彬 cv 南条爱乃



《科学的超电磁炮》是镰池和马所著的轻小说《魔法禁书目录》的外传漫画，由冬川基作画。漫画的主角为原作中的人气角色御坂美琴，而原作主角上条当麻则是此作的男配角。漫画版在《月刊漫画电击大王》2007年4月号开始连载，目前仍在连载中。动画版第一季于2010年3月在日本播映完毕，第二季《某科学的超电磁炮S》于2013年4月开始首播于日本。





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