Hi, 请登录

星光璀璨 北京BICAF国际动漫展群星嘉宾团终公开！门票全线开卖

业内 狼小狼 2019年10月24日 12:25

万众期待的BICAF国际动漫展群星嘉宾团终于公开啦！BICAF2019将于11月9-10日开展，明明开展在即还迟迟不发布全部嘉宾阵容，主办方到底在想婶么啦！当然憋了这么久也没让老衲失望！原来是一直搓大招准备来个大的！BICAF今日放出超酷官方宣传视频！视频中公布了「LisAni！LIVE BEIJING」大陆首演阵容，Sphere、春奈露娜、Machico、Liyuu、DJ和等超豪华的嘉宾悉数到场！

还有30家头部展商、「发电姬&小波」元气绘师LAM及共10余位日本超人气画师来到BICAF助阵！BICAF2019门票现已上线各大售票平台！还等啥呢？赶紧买票去！冲鸭！！！！

星光璀璨 北京BICAF国际动漫展群星嘉宾团终公开！门票全线开卖 业内 第1张

「LisAni！LIVE BEIJING」中国大陆首演 殿堂级嘉宾惊爆公开

「LisAni！LIVE」是日本动漫业界内公认的指标性盛会，每年例行在超高规格的日本武道馆举办，每届都会吸引数以万计的ACG爱好者们争相朝圣！具备10年公演经验的「LisAni！LIVE」每每新企划公开就会引起广泛热议！近年来积极扩展海外市场的「LisAni！LIVE」自然不会错过日益成熟的内地市场，终于在悉心筹备下将在国际动漫盛会BICAF2019的舞台上带来中国大陆首秀「LisAni！LIVE BEIJING」！

国民级的「LisAni！LIVE」在日本已经是一呼万应，对待大陆里程碑式的首度公演自然不会怠慢！直接甩出王炸底牌为北京漫迷带来日本最in的"神仙嘉宾团"：由寿美菜子、高垣彩阳、户松遥、丰崎爱生四名超人气声优所组成的「Sphere」、《Love!Live》声优新田惠海、《偶像大师 MILLION LIVE!》声优Machico、《Fate/Zero》主题曲演唱者春奈露娜、日漫电音界大咖DJ和来到BICAF狂掀次元音浪！以及曾是超人气Coser现已经出道成为歌手的Liyuu也将加入「LisAni！LIVE BEIJING」的华丽阵容，一同来到BICAF为大家呈现超棒的表演！

星光璀璨 北京BICAF国际动漫展群星嘉宾团终公开！门票全线开卖 业内 第2张

梦之翼首发： http://www.mz-oneacg.com

星光璀璨 北京BICAF国际动漫展群星嘉宾团终公开！门票全线开卖 业内 第3张

终于终于终于北京拥有了姓名！此程在BICAF2019联手「LisAni！LIVE BEIJING」可谓是重装出击，既能逛漫展也能感受爆燃LIVE，绝对会值回票价！

星光璀璨 北京BICAF国际动漫展群星嘉宾团终公开！门票全线开卖 业内 第4张

《LoveLive!》画师倾力助阵BICAF 海内外三十家头部展商强势直参

BICAF2019海报一经公布「发电姬&小波」这对来自异星的元气守护使就吸睛十足！与BICAF2019的理念"POWER UP！BIMAZING"贴合度满分！网友大呼"卡哇伊！！！"，担纲人设的元气绘师—LAM自然功不可没！LAM是日本超人气网络画师，以拥有星空版璀璨双眸的女性形象收获超高人气，在「发电姬与小波」公布后进驻微博的LAM一夜间吸粉几千粉丝！可见「发电姬&小波」与LAM的人气之高！妥妥的元气绘师没错了！

星光璀璨 北京BICAF国际动漫展群星嘉宾团终公开！门票全线开卖 业内 第5张

对于BICAF2019的开展LAM自然鼎力支持，将携手日本画师团：望月、岩佐ユウスケ、裕、遠藤海成、najuco、pokimari、モ誰、よむ、更有《LoveLive!》画师加藤アカツキ一同倾力助阵！你将在BICAF2019的官方展位看到他们的画作展示！快来沾沾才气！膜拜完他们的作品说不定你与大神称号只有一步之遥哦！

本届BICAF2019超强的展商阵容也是打破兴趣壁垒、实现多维打击！FGO、Aniplex、羚邦、TVTOKYO、爱奇艺、守望先锋、西山居、GoodSmile、复调、斗鱼等三十家超吸睛头部展商悉数亮相之外，更有漫威的惊喜加入！

恰逢80周年之际，漫威接连入展了如CCG、杭州国际动漫节等高规格漫展，每次漫威的展位都成为争相膜拜的圣地、更是吸引众多Coser和漫迷、影迷们前来拍照打卡！一直翘首以盼的北京小伙伴，咱们终于站起来了！漫威将于11月9-10日来袭北京BICAF2019漫展现场！80周年主题展位等你来现场尽兴畅游！爽到大呼"漫威80，爱你三千"！！

星光璀璨 北京BICAF国际动漫展群星嘉宾团终公开！门票全线开卖 业内 第6张

超强的头部展商阵容的加入，实现游戏、番剧、日漫、美漫、手办、服饰等全面覆盖，超多元兴趣领域的多维打击绝对让你逛不完！妈妈我要逛漫展！逛！使劲逛！逛两天够吗？够了！谢谢妈妈！

BICAF超级锦鲤活动火爆启动！说不定你就是下一个欧皇！

本次BICAF与十余家展联动开展了「BICAF超级锦鲤」活动！除了由BICAF组委会送出的任天堂Switch Lite之外、还有GoodSmile、ACtoys、MegaHouse、羚邦、爱奇艺、钢铁月球、世图出版、小明太极、复调、艾漫、漫魂、BOOMCOMIC、漫番、都艾漫、斗鱼、西山居、益智国度联合送出的周边手办、总价值超万元！！赶紧关注BICAF官网微博、或加入BICAF官方QQ群，动动手指参与就有机会获得分量十足的「BICAF大鲤包」！So easy！说不定你就是首个BICAF超级锦鲤哦！

星光璀璨 北京BICAF国际动漫展群星嘉宾团终公开！门票全线开卖 业内 第7张

读到现在屏幕前的你肯定已经迫不及待了！I know！好消息是BICAF2019门票已经全线开卖！登录至BICAF官网、或在各大售票平台搜索"BICAF"就能轻松购买！我们在现场等你！也请您持续关注将于11月9-10日在北京·中国国际展览中心新馆举办的BICAF国际动漫展的更多新鲜资讯！BICAF等你来到现场跟我们一起元气发电！POWER UP！BIMAZING！

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论