漫画《学园孤岛》即将完结

今日（10月24日）出版的芳文社杂志《漫画时光Kirara Forward》今年12月刊透露，由日本轻小说家海法纪光原作、漫画家千叶鞍作画的漫画《学园孤岛（日语：がっこうぐらし！）》将在11月22日出版的下一期杂志上完结。



漫画单行本第12卷将会是漫画单行本的最终卷。



《学园孤岛（日语：がっこうぐらし！）》是日本轻小说家海法纪光原作、漫画家千叶鞍作画的漫画，漫画于2012年起在芳文社杂志《漫画时光Kirara Forward》上连载，是一部美少女战僵尸的百合系日常类作品。芳文社在2017年3月11日出版了漫画单行本第9卷。漫画曾在2015年被改编成TV版动画，于2015年7月播出，全12话。



漫画也曾被改编成真人电影。电影由柴田一成担任导演和编剧。电影原计划在2018年秋季上映，后延期至2019年1月25日。电影有一个4话的前日谈迷你电视剧，迷你电视剧名为《がっこう××× ～もうひとつのがっこうぐらし！～（暂译：学园XXX ～另一个学园孤岛）》，已经于1月16日起在 Amazon Prime Video上播出。偶像组合Last Idol的四位成员将会扮演电影真人版电影《学园孤岛》的四位主角。



故事简介：



由纪乍看之下是名活泼可爱的高中生，就读巡之丘学园，身为学园生活社的一员，和无时无刻都带着圆锹的胡桃，以及精明能干的社长悠里还有顾问老师佐仓惠（通称惠姐），一起度过帮园艺社种菜，或是快乐做料理的每一天。然而社规竟然有一条是不能一个人在入夜的校舍行动！？为什么校内会充满游荡的染血的圆锹和四个人身上的秘密又是？





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