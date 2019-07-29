七月新番火热开播，谁才是暑期档最强

炎炎夏日正是追番的大好时光，各平台集中火力买番猛攻七月暑期黄金档，一时间群番竞技热闹非凡。截止本月末，新番基本都播到了三话以上，剧情走向大局已定。那么这场流量大比拼中，究竟谁才是火热暑期档的最强黑马呢？

开播前就备受观众期待的轻改番《普通攻击是全体二连击，这样的妈妈你喜欢吗》播出后，玩梗不停、笑料不断，着实没让人失望。男主大好真人开局被选中成为内测玩家穿越游戏世界，内心狂喜准备开启龙傲天挂机之旅，不料欧皇玩家妈妈的一同穿越瞬间将剧情拉着往《妈妈去哪儿》的方向发展一去不复返，英雄梦瞬间灭了一半的非酋玩家大好真人对此表示：只要剧集够长，我就一定能（靠妈）实现成为龙傲天的梦想！

黑马指数：★★★★

七月还有另一部未播先火的硬核科普番——《新石纪》，故事要从男主终于下定决心向暗恋之人告白说起，告白当日天降绿光，全世界突然石化。当男主奇迹般苏醒时竟已过去4700年，人类文明也重回史前时代，对此慌得一匹的男主冷静下来后决定与一同苏醒的好友合力重建人类文明。该番因为神设定和睿智中又不乏沙雕的剧情赚足了观众眼球，不过有部分观众仍持怀疑态度观望中：设定铺的太宏大了啊喂，物理世界重建OK，人文世界重建我倒要看你怎么逻辑自洽！

黑马指数：★★★★

同属硬核科番的黑马潜力股《你遭难了吗》，凭借打野王者女主带三个青铜萌新流落荒岛，展开硬核求生的设定在七月新番流量大比拼中杀出了一条血路。该番目前已在A站播出四话 ，橘势大好、神梗频现，播放量一路高升。女主堪称贝爷亲闺女，徒手赶鲨鱼、袜子接水喝、单手掰蝉头、夺妹子初吻等一系列神操作看的观众弹幕直呼：更新能再快嗲嘛？我好兴奋啊！

黑马指数：★★★★☆

最后一部黑马潜力股《满月之战GRANBELM》，是四部番剧中唯一一部原创番，魔法少女题材中融入机甲元素以及制作精良的机战场面是该番的亮点，目前已在A站播完三集。随着剧情的推进和人物的逐一露出，观众对由普通人变为魔法少女的女主是否会粉切黑这一话题的讨论度越来越高，同时对剧情是否会走向黑深残以及该番能不能逃过“魔法少女已成为高危职业”定律的揣测也成为该剧一大看点。

当然，该番会被认定为七月最强黑马最重要一点就是，作为原创番，后续剧集未播出前，谁也无法知晓具体剧情。啊，这该死的原创番的魅力！

黑马指数：★★★★★

综上来看，《你遭难了吗》和《满月之战GRANBELM》是最有潜力为暑期档最强黑马的七月新番了。另外想要补番的小伙伴，可以去A站免费观看哦。