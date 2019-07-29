数字丝路启航！你绝不能错过的动漫创新大赛！——2019中国—东盟新型智慧城市协同创新大赛动漫分赛启动

南宁市发展和改革委员会以“数字丝路·智联东盟”为主题，携手南宁市文化广电和旅游局、华为（南宁）软件开发云创新中心、中国移动通信集团广西有限公司南宁分公司、云宝宝大数据产业发展有限责任公司等组织机构，共同开展2019中国—东盟新型智慧城市协同创新大赛。7月19日上午，大赛的新闻发布会在中国—东盟新型智慧城市协同创新中心三楼会议厅举行。

新闻发布会后，动漫分赛组委会办公室组织了动漫行业的业内人士在三楼路演室进行了动漫分赛交流会，宣讲动漫分赛的赛制模式。





通过举办动漫分赛，整合广西乃至国内外的动漫文创产业要素，将动漫从小作坊式的自然生长拧成聚合性的抱团模式，整合动漫产业链上各主体共享动漫资源，扩大聚合平台效应，促进动漫文化产业经济链条发展。

为发掘与扶持广西动漫的新生力量、吸引外地成熟的动漫行业企业进驻南宁，激活区内动漫行业的多元活力，大赛组委会办公室在活动期间将为企业提供入驻中国-东盟新型智慧城市协同创新中心孵化发展、创业培训、行业论坛、项目对接、产品展示等方面的免费创业培训、优先推荐给投资基金和创业投资机构进行支持等免费的多元化服务。





动漫分赛设创作组、综合组两个参赛组别，每组从线上招募团队中经初赛选出前10名进入决赛；决赛设一、二等奖各一名，三等奖三名。各组奖金合计10万元人民币。





大赛举办时间为2019年7月15日 – 9月5日，其中参赛报名截止日期为8月14日24:00，初赛日期为8月16日，决赛日期为8月30-31日。有意参赛者可通过官方指定合作APP“爱南宁”及中国—东盟新型智慧城市协同创新大赛官方网站（http://nnsmarter.cn）或扫描下方二维码查询大赛详细奖项设置、参赛细则及投稿方法。