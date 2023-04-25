原创动画《生而为猫》今日正式开播！带你围观有猫家庭的爆笑日常

原创泡面番动画《生而为猫》于今日正式在爱奇艺动漫频道爆笑开演！随着生活水平的提升，萌宠开始走进千家万户成为陪伴人们日常生活的重要一份子！在《生而为猫》的世界里，主角小小菜一家就是这么一个被猫俘虏的家庭。它们毛茸茸的身姿与水汪汪的眼睛无时无刻不在侵蚀着铲屎官的心智，就这样的猫猫们的“话语权”不断攀升，人类的家庭地位则变得岌岌可危...





血统纯正的“猫奴”家庭

小小菜家中一共养了3只猫，它们分别是身长腿短的吃货橘猫凳凳、勇猛健壮的长毛狸花肉肉以及爱美粘人的短毛狸花阿卷。平时同流合污组成“拆家者联盟”调皮捣蛋坏事做尽，但在爸爸妈妈眼里，它们仍旧是可爱到令人无法呼吸的萌物。相比之下小小菜就没那么幸运，因为猫猫可以挑食，她不行，猫猫弄坏东西有免死金牌，她没有。这让小小菜不由地打从心底里感叹“人不如猫”。

欢乐无比的铲屎官日常

猫猫固然可爱，但在饲养过程中也会产生形形色色的问题。比如漫天飞舞的猫毛，或者突如其来的呕吐拉稀生病无一不在考验铲屎官的专业程度。小小菜一家常年和这些“猫病”搏斗，在失败中总结经验然后继续失败从而引发一系列令人捧腹的故事。在这里，你不一定能习得科学伺候猫主子的知识，但一定能够满载笑料并引以为戒！





《香肠派对》原班制作团队操刀

《生而为猫》动画由上海变月文化有限公司与爱奇艺联合出品，全网播放过百亿的优秀泡面番《香肠派对》原班人马起案制作。全片首次采用了蜡笔风格的笔触，还原童趣增添萌感！同时还邀请到了樊俊航，苏子芜两位知名配音老师为角色献声。在这样的豪华配置下，相信一定能让每一位观众沉浸在《生而为猫》的世界中无忧无虑地云吸猫！





原创泡面动画《生而为猫》现已上线爱奇艺动漫频道！走过路过不要错过，猫猫已就位，恭迎各位铲屎官的到来！此外，新番上线各种福利抽奖活动同步进行中，关注变月文化相关账号即刻参与，凳凳同款超大等身抱枕免费领回家，赶紧来参与吧！

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