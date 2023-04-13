我们期待的相遇 终将在唐苑成为现实——第2届新月动漫展终宣啦！





三天！三天！三天！

第2届新月动漫展还有三天就能和小伙伴们见面啦！新月娘在这里非常期待和小伙伴们的相遇呢。

今天我们的终宣终----于！制作出来了！

这次在终宣里添加了许多新的内容，公布了新的合作方，新的活动，还有大家期待的第二批自由行的名单等等，都等着细心的你一一发掘！

所以还在看的你，还不来一览我们超盛大的终宣全内容！

【第2届 新月动漫展】

展会时间：2023年4月15日-16日

展会地点：中国唐苑国际会展中心





现场地图





嘉宾情报

本届展会特邀嘉宾除了一宣公布的[山南以北]和[竿竿]以外，本地嘉宾也公布啦！

有我们的老朋友[悦悦]、还有新朋友[银次]和[梦沫]，除此之外我们还邀请到了一位虚拟偶像[虚拟盒子]出席本次活动，大家可以期待一下他们现场啦~





地下偶像专区

老朋友[STARENERGY]带来了新的内容亮相，还有她们的特典券将在本届漫展上出售！喜欢她们的一定要早点来抢购呀~

新朋友[LovePower]首次参加新月动漫展。

她们都将在两天时间内带来精彩的演出，记得一定要准时来为她们应援呀！





赞助合作伙伴

特别鸣谢百事可乐无糖对本届新月动漫展的大力支持！





参展厂商

本届的参展厂商非常多！让大家能非常满足的逛够展会，老朋友[天闻角川]、[非人哉]、[凹凸世界]将带来新品参展。

新朋友[iiFan]带来了超可爱的周边，[幻猫文化]则是带来了原神的衍生周边。在本届展会上还有[LAS漫研]带来非常帅气华丽的等身手办展示合影，这可是个大制作！

画风超精美的游戏[代号:镜]也是带了很多周边准备送给大家，记得去体验一下游戏呀~。[虚拟影业]和[兴艺凯晨]则是带来了新作IP！[华硕]将带来与《鬼灭之刃》与《高达系列》联名新品和大家见面。最后[剧便利]也来给大家带来了许多优惠福利！









全场活动时间一览

会场两天的时间安排都在这了哦，有感兴趣的环节记得提前到活动区域准备！





桌游嘉年华

漫展玩桌游，新月的老朋友BGM TOUR、旭翼文化携新作再次参展，并且新增了跑团的活动内容，同时新月动漫二次元俱乐部也将为大家带来精彩好玩的桌游，在现场即可免费体验当下热门桌游！









PTCG道馆赛

属于宝可梦玩家的专属区域，在这里你可以结识一起玩宝可梦卡牌的小伙伴，也可参与道馆赛，还可以获得道馆的特典包！快带着你的小精灵们一决胜负吧！









同好交流

喜欢国乙和歌姬的小伙伴这两个区域可一定不要错过啦！

出色的活动内容向下看！





舞台赛事

[中国cosplay超级盛典]陕西赛区15日-16日举行！

指导单位：中国国际动漫节执行委员会办公室





赛事评委





随跳活动

随跳活动的部分歌单公布了，快带着你的舞搭子一起来参加吧！





摄影区

漫展摄影区怎么能少!我们联合【西奥.李】摄影工作室在展会场地搭建了专属的摄影区域哦，各位小伙伴们敬请期待吧！





其他活动

如果以上的内容你还没有满足，那么我们还有别的活动内容：必不可少的摄影区、保你脱单的恋爱小屋、多样的社团文化区、黑暗裂隙—寻宝之旅以及名场面打卡，这么多的活动保证你玩一天都不会腻！





痛车专区

痛车专区，强势来袭！这里的痛车一定有你中意的那款，快来和他们合影留念吧！





星座 占卜 塔罗

这里是一个神奇的专区，可以浅浅的测一下自己的小运势！





特别企划内容

“当动漫遇见非遗——皮影动画”

“空藏动漫资料馆馆藏原画展”。









自由行&漫展体验官

六大自由行、漫展体验官、报名名单出来啦！

快来看看你有没有通过！













场地指引&免费班车





游客须知+Q&A





关于我们