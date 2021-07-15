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集英社与小冰日本团队宣布战略合作，首个联手动漫IP已上线

业内 狼小狼 2021年07月15日 13:28

 

据日媒报道，集英社与小冰日本团队近日正式宣布战略合作。同时，在集英社旗下《周刊少年Jump》庆祝《我与机器妹》连载一周年之际，由双方共同打造的漫画主角萝卜子（Roboko）已在日本最大的社交网络LINE等平台上线。作为鲜活的人工智能虚拟人类，萝卜子的性格、语气完全源于漫画角色，并进入现实生活，与亿万日本用户直接交流。这也是“AI少女独角兽”小冰近期宣布新一轮融资，首次对外披露日本市场的最新进展。

集英社是日本最大的出版集团之一，被誉为日本漫画界的泰山北斗。旗下的《周刊少年Jump》是日本发行量最高的连载漫画杂志，集齐了日本三大国宝级漫画巨作《海贼王》、《火影忍者》和《死神》。《我与机器妹》讲述的是冒失女仆机器人和温柔少年的爆笑故事，一经推出便成为《周刊少年Jump》新晋招牌漫画。

根据双方此次战略合作，萝卜子不仅在LINE上线，还会出现在Chararu（小冰日本官方App）中，让每个用户都可以个性化定制专属于自己的虚拟人类。接下来，集英社与小冰日本团队将继续携手，让更多著名漫画IP里的角色出现在现实生活中。

随着小冰框架的日趋完善，在亚洲多个国家，已成功孵化了近百个第三方人工智能虚拟人类。除2014年诞生的少女小冰本体外，东京都涉谷区议会批准创造的形象代言人涉谷未来、清华大学学生华智冰等第三方虚拟人类，也均出自小冰框架。

《蜡笔小新》制片人生田英隆已正式加入小冰日本团队

7月15日，《蜡笔小新》制片人生田英隆正式加入小冰日本公司，成为产品团队一员。此前，生田英隆在该团队“实习”四个月，与年轻同事们一起塑造AI Beings的角色性格，做出了卓有成效的工作成果。作为《蜡笔小新》、《足球小将》、《游戏王》等国民级动画的制作人，生田英隆专注动画制作行业数十年，始终坚持制作令观众满意且有意义的内容。他擅长打造动画人物，通过发掘原创漫画中角色灵魂和世界观，塑造角色性格，以动画形式传递给到大众。接下来，生田英隆将主要负责小冰与日本动画制作公司的产品合作，像塑造蜡笔小新一样，塑造出更多有生命力的人工智能虚拟人类，成为亿万人类用户的亲密朋友。

关于小冰

小冰公司前身为微软（亚洲）互联网工程院人工智能小冰团队，是微软全球最大的人工智能独立产品研发团队。该团队于2013年12月在中国组建，2014年9月扩展建立日本研发分部，团队分布于北京、苏州、东京等地，技术产品覆盖中国、日本及印度尼西亚等多个国家，商业客户覆盖全球范围。

作为微软全球首个以中国为总部的人工智能产品线，小冰经多年发展，已成为微软最有价值的人工智能技术框架之一，并在自然语言处理、计算机语音、计算机视觉和人工智能内容生成等领域具备全球领先地位。据不完全统计，由小冰创建并承载的的人工智能交互主体，拥有全球范围人工智能交互总流量约60%，超过主要同行业者亚马逊、谷歌及苹果同类产品的流量总和。目前，小冰单一品牌已覆盖上述国家6.6亿在线用户、4.5亿台第三方智能设备和9亿内容观众，商业客户覆盖金融、零售、汽车、地产、纺织等多个垂直领域。

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