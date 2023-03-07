《环形战争》妇女节更新“猛男”，战棋控场”奥尼尔“怒吼来袭！

二次元游戏的风潮还未过去，许多玩家却早已对千篇一律的美少女抽卡玩法失去了兴趣。部分厂商也敏锐捕捉到了这一点，提前布局暗黑题材与硬核玩法赛道，推出正面对抗二次元品类的重度“3A”手游。

比如拥有独特暗黑中世纪题材的硬核战棋游戏《环形战争》，就将在3月8日更新版本，上线更具挑战更有克苏鲁恐怖意味的幽邃难度，同时另辟蹊径地上线一个狂野霸气的怒吼猛男：新佣兵——氏族酋帅【阿⾥耶】

超级控场兽人猛男，阿里耶角色设计全面硬扛二次元

大部分二次元角色的设计，都偏向注重人物美型外观和人设标签塑造。阿里耶却反其道而行，在大众审美愈发偏向阴柔的时代，他的角色形象走的却是阳刚甚至狂野的路线。

阿里耶充满部落原始元素的战甲设计，红皮与獠牙搭配巨大血腥战刀的魁梧形象，完美贴合了他氏族酋帅的背景身份。浸化变身之后兽性与诡异并存的蓝皮造型，更为其凭添了几分古老巫蛊的残忍堕落感。

剧情上，阿里耶的经历也与二次元主角普遍的轻松“伟光正”内容不同，格局更开阔，更具宿命感。

为了让遭受奴役的族人获得居住权，阿里耶与同伴一起，加入到了伊斯莱特与诺图瓦的战争之中。

简单的胜利后，阿里耶迎来了小队险被歼灭的残酷命运，然后又被死对头营救，遭受嘲弄，成为了族群的笑柄。

面对复杂的战争，心怀光复氏族的野心，在无尽的嘲笑下，黯然失落的兽人，只能在深夜里避开族人，与内心的“使者”发出倾诉低语……

玩法设计上，有别于多数二次元角色只在攻防数值上体现差异，阿里耶是个更具功能性的角色。他拥有超强的眩晕控场能力，可以在战场中冲锋陷阵，为队友拉扯出走位空间，堪称是战棋界的大鲨鱼奥尼尔了。

古神入侵的暗黑中世纪，种子浸化舍弃人形追求禁忌力量

画面风格与世界观上，《环形战争》同二次元手游也有着明显的区别。《环形战争》走的是极度正统的西幻路线，极高品质的画面与音效，加持着场景、人物设计，都在竭力展示暗黑中世纪骑士世界的恢宏感史诗感。

除了骑士元素，《环形战争》的背景舞台上还包含得有浓厚纯正的克苏鲁设定。“古神入侵的大陆，不断轮回的世界。”洛氏恐怖所带来的猎奇与绝望，一定能让玩家心灵震撼，肾上腺素飙升。

结合克苏鲁设定，游戏还推出了邪道而酷炫浸化系统。

为追求强大的禁忌力量，玩家手里的棋子角色会在受到足够的侵染后，响应伟大存在使者的召唤，让聚念的种子在身体里萌发，从而舍弃人形，转化为强大而堕落的浸化形态。

精致战棋极限策略，幽邃难度迎战更疯狂的克苏鲁恐惧

在3月8日更新的版本中，《环形战争》将会带来更具挑战的【幽邃难度】，让玩家直面更疯狂的克苏鲁恐惧。

这一模式中加入了全新的克苏鲁怪物，玩家和怪物的侵染值越高，伤害也越高。而且，怪物的侵染值还会持续上涨，这就要求玩家必须想尽办法优先狩猎侵染值更高的危险怪物。

《环形战争》的战棋玩法非常硬核，上限极高。玩家必须在12回合内，调度棋盘上的棋子，完成各种颇具挑战性的任务。

控制棋子战斗时，需要研究数十种兵种、职业之间的克制与配合关系，同时还要关注天气与元素影响，有时还必须把地形、陷阱、站位等要素熟虑在心，游戏中的每一场战斗，都是把玩家智力开发到极限的畅爽头脑风暴。

《环形战争》是一个诡秘怪诞而又波澜壮阔的恢宏大世界，感兴趣的玩家，赶紧下载游戏，一起探索这片动人心魄的迷幻大陆吧！

下载链接：《环形战争》手游官网-火爆上线 (indragame.com)