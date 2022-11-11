星瞳跨次元抖音直播首秀，掀起虚拟偶像直播新浪潮

11月12日晚8点，虚拟偶像星瞳将在抖音举办直播首秀，携迷你专辑《星·引力（X-travity）》全新亮相，与抖音上的人气虚拟主播金桔2049、许安一、蕾莎，真人主播可乐加奶粉、梅梅小憨憨、艾瑞吧弟梦幻联动，共同开启一场视听盛宴。







作为国内首位虚拟时尚博主，星瞳在此之前积累了大量粉丝，也获得了来自业内的肯定。她曾作为经典虚拟人物IP亮相冬奥会、五四青年节晚会，并联动数字故宫、长沙湘绣传播中国传统文化、民族舞、非遗等，先后成为 “长沙首位非遗文旅推广大使”、“孔雀舞流行化演绎的传承者”、“花滑冠军庞清佟健弟子”， 在音乐、舞蹈等不同领域实现破圈。



为了拓展新的可能性，虚拟偶像星瞳这次选择将抖音作为新专辑宣传的重要阵地。事实上，抖音很早便开始发力虚拟垂类赛道，并形成了完善的虚拟直播生态。首先在技术层面，抖音推出了自研虚拟开播工具，为不同类型的主播提供技术支持，鼓励更多人开播；从内容层面来看，抖音拥有庞大的二次元用户基数和丰富有趣的互动玩法，能让虚拟主播更大化触达粉丝，获得更多出圈可能；抖音还针对虚拟主播推出了一系列的扶持政策，从流量到变现，全方位助力虚拟主播成长。



依托抖音多重优势，星瞳此次首秀还未开播，便受到多方关注。在星瞳抖音直播首秀前期，抖音携手站内多位虚拟主播、真人主播为星瞳新专辑打call，抖音话题挑战赛#星瞳撒娇舞 也因此吸引了很多用户的关注，掀起星瞳撒娇舞挑战热潮，为星瞳的新专辑宣传会打下了良好的粉丝基础。



据了解，此次抖音直播还将邀请金桔2049、许安一、蕾莎、艾瑞吧弟、可乐加奶粉等多位优质主播，助力星瞳一同打造时尚欢乐的打歌舞台。届时不仅有虚拟偶像之间的舞技battle、游戏挑战赛等环节，可乐加奶粉等真人主播还将现场学习心动节拍撒娇舞，和星瞳一起解锁各种PK新玩法。星瞳也会使出终极宠粉大招，为小星星们不定时抽取福袋礼品。



值得关注的是，虚拟偶像星瞳加入抖音直播行列，意味着抖音虚拟主播阵容将会更加强大、多元；同时，在抖音的大力扶持下，越来越多的行业头部虚拟偶像、知名IP正进入抖音平台，也给喜欢二次元的用户提供了更多优质的虚拟偶像内容消费选择。不同类型主播的联动更是让我们看到了打破次元壁后产生的无限可能，标志着抖音在虚拟直播的进一步探索。



那么直播现场究竟会呈现出怎样的视觉冲击？星瞳的终极宠粉大招是什么？虚拟主播与真人主播又将碰撞出哪些惊喜火花？11月12日晚8点，星瞳抖音直播首秀将正式开启，打开抖音APP即刻关注起来，和星瞳一起玩转音乐，放肆快乐！ （编辑：孙思佳）