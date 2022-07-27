优酷《少年白马醉春风》今日火爆开播，国漫高颜少年团强势出道

7月27日，改编自周木楠“少歌系列”的《少年白马醉春风》在优酷国风剧场开播，《少年歌行》的热血江湖气概还未退去，《少年白马醉春风》厚积薄发，继续谱写少年英雄豪情，众粉丝延着父辈年轻时的足迹，走进老一辈的侠行故事，携手共赴热血江湖。

少白开播热议获好评，英雄少年团误入是非江湖

在《少年白马醉春风》定档官宣后，其优酷站内的热度和指数便呈爆炸式增长，截止到26号中午预约人数已达到24.4万人，可见观众期待值之高。《少年白马醉春风》开篇第一、二集里，北离西南道，顾晏争雄，晏家家主晏别天设计谋害顾家家主顾洛离，还要对顾洛离的弟弟顾剑门下手，而当今最大的杀手组织暗河则派出苏暮雨前来拉拢顾剑门，风雨欲来，一场江湖争端祸乱即将到来，而男主百里东君只因龙首街开了间酒肆，便与司空长风一起误入了恩怨是非之中，让整个局势变得更为复杂起来。

高口碑大作制霸全网，视觉精美展现东方美学

优酷开发少歌宇宙IP作品予以精品系列化，《少年歌行：风花雪月篇》一经上线，就以高分口碑大作制霸全网榜单TOP1，《少年白马醉春风》更是未播先红，定档信息一出微博话题阅读量即过千万，抖音平台播放量1.5亿，火爆全网各大平台。作为优酷国风剧场重点项目，其塑造的东方派的动漫主人公英雄形象，故事背景与历史时代虚实结合，呈现绚烂璀璨的古中国与快意恩仇刀光剑影的武侠世界，构建正能量的江湖故事和世界观，且制作皆超出过往动画的建模技术和商业化大电影的规格，用超高水准的美学国漫满足平台用户的视听消费需求与偏好。

优酷加码国漫赛道布局，新国风概念铸就武侠经典

《少年白马醉春风》作为优酷国风剧场的首发之作和重点项目，全力打出少歌宇宙的概念，以“颜值”为核心，依据题材类型将人群划分开，强调内容的垂直化、类型化和精品化，直击用户深层需求。同时优酷的《少年白马醉春风》以“新国风”的概念让中国传统文化与动漫多维深度融合，从自身平台出发为“少歌宇宙”加码赋能，让IP的内容价值长远发展，优质国漫精心孵化，用平台新载体传承古典文化，赋予动漫中国式文化和精神底蕴，开启国漫的更多可能性。

《少年白马醉春风》动画今日开播，每周三上午10:00更新，来优酷国风剧场看少歌宇宙，继续揭秘江湖庙堂局中局！