《青色交响-aoppella!?-》原创歌曲《リルリルHappy!》MV公開！

KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）倾情呈献，音乐原创企划《青色交响-aoppella!?-》（以下称《青色交响》）于昨日2021年11月30日（周二）在其官方YouTube频道中公开了原创歌曲《リルリルHappy!》的MV。

《青色交响》的原创歌曲《リルリルHappy!》MV公开！リルハピ送上的Happy圣诞曲！！

本次公开的《青色交响》原创歌曲《リルリルHappy!》由RAG FAIR的引地洋辅、土屋礼央操刀作词作曲及编曲。由都立音和高校阿卡贝拉部「リルハピ」演唱。

《リルリルHappy!》是非常贴合这个季节的一首冬季之歌。

舒适惬意的节奏配合轻松的响指，让人不由得想随着节奏摇摆身体，リルハピ成员们的歌声充满了快乐。

MV为大家呈现了成员们穿着着不同于日常制服的私服造型，快乐徜徉在彩灯装饰及雪景中的景象。

还请大家来欣赏这首由リルハピ送上的圣诞歌曲。

而接下去，私立奏ヶ坂中学高等学校阿卡贝拉部「FYA’M’」的歌曲《Let it snow, Let it snow, Let it snow》的MV也预计于12月公开，敬请期待！

◆リルリルHappy!

https://youtu.be/oOI_CtTFGko





演唱者：都立音和高校成员

鈴宮 壱（CV：木村 良平）

丹波 燐（CV：逢坂 良太）

雁屋園 道貴（CV:KENN）

四方 ルカ（CV:柿原 彻也）

宗円寺 雨夜（CV:前野 智昭）

作词・作曲・编曲：RAG FAIR 引地 洋辅、土屋 礼央

动画：みず希、臼水

动画指导：すこっち

关于《青色交响-aoppella!?-》

《青色交响-aoppella!?-》是以“青春”×“阿卡贝拉”为主题进行跨媒体展开，由KLab打造的音乐原创项目。





<<故事概要>>

――那一天，少年们被深深吸引了。

伫立在眼前的，是与自己相同普通到不行的高中生。

既没穿着华美的服饰，手里也没拿着任何乐器。

明明是如此的普通，却在他们开口的瞬间，

自由变幻的优美和声充满四周，观众们也随着为之疯狂。

「我们，也想像他们那样歌唱！发光发亮！」

被阿卡贝拉<无伴奏合唱>所深深吸引的高中生们，他们的目标是，

高中生限定的阿卡贝拉音乐竞赛『青色交响』

怀抱着远大的目标，由他们所带来的演奏，就此开始――！

◆官网

https://www.aoppella.com/

◆官方Twitter

@aoppella

◆官方YouTube频道

https://www.youtube.com/c/aoppella

©KLab

※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。

KLab株式会社

公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

公司代表：代表取缔役社长 森田英克

公司设立：2000年8月1日

资本金：49亿5543万日元（截至2021年10月末）

上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）

总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

业务内容：移动线上游戏的企划·开发·运营

公司官网：http://www.klab.com/jp