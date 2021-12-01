奥特曼55周年啦！英雄传首批三款商品惊喜上市！

奥特曼55周年啦！诞生于1966年的奥特曼，在今年迎来了55周年的重要时刻。而万代也在今年特别推出了极具特色的《奥特曼英雄传》的拼装模型，首批三款商品，即悟空战袍·赛罗奥特曼、哪吒战袍·银河奥特曼、关羽战袍·泰塔斯奥特曼现已全面发售！三位英雄，展现了不同的风格和气势，为奥特曼英雄世界开启了新的传奇，新的时代！喜欢奥特曼的小伙伴们一定要关注12月1日起，万代举行的为期一个月的抽奖活动，微博限定周边不然错过哦！



奥特曼系列55周年！全新角色劲爆解锁！

这一次万代推出的《奥特曼英雄传》系列拼装模型，在玩法上升级优化，在形象上创新突破，在拼装后更具质感！

简单来说，悟空战袍·赛罗奥特曼就是赛罗奥特曼获得悟空战袍力量之后的形态，鲜艳的战袍，更具力量的金箍棒，一招一式带来全新的体验，只需用简单组装的拼装模型将英雄们立体化！呈现如包装一般的完美形象，真的太奥利给了！

再看哪吒战袍·银河奥特曼，就是银河奥特曼获得哪吒战袍力量之后的形态。红色混天绫随风飘摇，神秘震撼我命由我不由天的架势，谁能拥有这样的奥特曼形象，谁能拥有这样的奥特曼英雄，就一定是最幸运，最忠实的奥特曼粉丝！

还有关羽战袍·泰塔斯奥特曼，它是泰塔斯奥特曼获得关羽战袍力量之后的形态。关羽是三国之中最英勇的大将，他的实力谁人不知谁人不晓，当奥特曼获取到关羽的全部力量，它将所向披靡，矗立于宇宙的巅峰！

简单拼装即可解锁快乐

《奥特曼英雄传》系列商品，板件分色清晰，拼装操作简单，按压式水口更便于零件取下，只需一按就可以轻松将零件组合起来！

当宇宙的英雄——奥特战士们与古昔英雄悟空、哪咤、关羽的力量合而为一之时「奥特曼英雄传」就此诞生！身披神秘的光芒，拥有英雄的力量，掌握更炫的技能，奥特曼55周年力作！为和平而战！为人类而战！为地球而战！

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