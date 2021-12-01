Hi, 请登录

奥特曼55周年啦！英雄传首批三款商品惊喜上市！

业内 狼小狼 2021年12月01日 15:47

 

奥特曼55周年啦！诞生于1966年的奥特曼，在今年迎来了55周年的重要时刻。而万代也在今年特别推出了极具特色的《奥特曼英雄传》的拼装模型，首批三款商品，即悟空战袍·赛罗奥特曼、哪吒战袍·银河奥特曼、关羽战袍·泰塔斯奥特曼现已全面发售！三位英雄，展现了不同的风格和气势，为奥特曼英雄世界开启了新的传奇，新的时代！喜欢奥特曼的小伙伴们一定要关注12月1日起，万代举行的为期一个月的抽奖活动，微博限定周边不然错过哦！

奥特曼55周年啦！英雄传首批三款商品惊喜上市！ 业内 第1张

奥特曼系列55周年！全新角色劲爆解锁！

这一次万代推出的《奥特曼英雄传》系列拼装模型，在玩法上升级优化，在形象上创新突破，在拼装后更具质感！

简单来说，悟空战袍·赛罗奥特曼就是赛罗奥特曼获得悟空战袍力量之后的形态，鲜艳的战袍，更具力量的金箍棒，一招一式带来全新的体验，只需用简单组装的拼装模型将英雄们立体化！呈现如包装一般的完美形象，真的太奥利给了！

奥特曼55周年啦！英雄传首批三款商品惊喜上市！ 业内 第2张

再看哪吒战袍·银河奥特曼，就是银河奥特曼获得哪吒战袍力量之后的形态。红色混天绫随风飘摇，神秘震撼我命由我不由天的架势，谁能拥有这样的奥特曼形象，谁能拥有这样的奥特曼英雄，就一定是最幸运，最忠实的奥特曼粉丝！

奥特曼55周年啦！英雄传首批三款商品惊喜上市！ 业内 第3张

还有关羽战袍·泰塔斯奥特曼，它是泰塔斯奥特曼获得关羽战袍力量之后的形态。关羽是三国之中最英勇的大将，他的实力谁人不知谁人不晓，当奥特曼获取到关羽的全部力量，它将所向披靡，矗立于宇宙的巅峰！

奥特曼55周年啦！英雄传首批三款商品惊喜上市！ 业内 第4张

简单拼装即可解锁快乐

《奥特曼英雄传》系列商品，板件分色清晰，拼装操作简单，按压式水口更便于零件取下，只需一按就可以轻松将零件组合起来！

当宇宙的英雄——奥特战士们与古昔英雄悟空、哪咤、关羽的力量合而为一之时「奥特曼英雄传」就此诞生！身披神秘的光芒，拥有英雄的力量，掌握更炫的技能，奥特曼55周年力作！为和平而战！为人类而战！为地球而战！

奥特曼55周年啦！英雄传首批三款商品惊喜上市！ 业内 第5张

快快将全新奥特曼英雄带回家！参与12月1日开始的微博抽奖活动，赢好礼，开启新的奥特曼英雄世界！

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论