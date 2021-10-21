桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程

据悉，暴雪与著名桌游集团Asmodee合作推出的全新桌游——《魔兽世界：巫妖王之怒》，已于10月20日开启了中文版预售。

在这款由经典网络游戏《魔兽世界》与经典桌游《瘟疫危机》特色结合的游戏中，玩家将扮演耳熟能详的萨尔、瓦里安·乌瑞恩、希尔瓦娜斯、吉安娜等《魔兽世界》电子游戏出场的著名英雄。与天灾军团海量的食尸鬼、憎恶 进行战斗并最终面对强大的巫妖王阿尔萨斯！

同时游戏包含大量包括地图、卡牌、骰子等以《魔兽世界：巫妖王之怒》电子游戏为艺术原型的优质配件。同时每位英雄和登场反派均大多配备有精致的模型，以全面还原其在游戏中展现的风貌，为玩家游玩时提供绝佳的战斗代入感。

《魔兽世界：巫妖王之怒》桌面游戏预购活动页面（Asmodee天猫旗舰店）：

https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.1-b-s.w20166435-24044354633.1.1251504axSmXAJ&id=657122051530&skuId=4912653447987&scene=taobao_shop

关于Asmodee（艾赐魔袋）

Asmodee（艾赐魔袋）集团成立于1995年，集团总部位于法国巴黎，下属游戏开发出版社20家，在全球21个国家或地区设立了分公司，拥有1500名以上员工，每年出版新游戏350款以上，产品销往50多个国家，是世界范围内的桌面游戏出版及发行品牌。近年来，Asmodee集团与迪士尼、漫威、HBO、中土集团等知名版权方合作，出版了众多以知名影视作品作为背景的桌面游戏，并成立了Asmodee Digital与Asmodee Entertainment部门，致力于将桌面游戏改编为电子游戏、书籍、电影及剧集。

Asmodee（艾赐魔袋）于2012年进入中国，为中国市场提供面向核心玩家、休闲聚会及儿童教育类的桌面游戏产品，至今已将《米勒山谷狼人》、《诡镇奇谈》、《画物语》、《七大奇迹》、《时间守望》、《璀璨宝石》、《嗒宝》等经典畅销桌面游戏引入中国，致力于推动中国桌面游市场的良性发展，提高桌游行业在整个中国市场的认同度。