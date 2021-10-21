Hi, 请登录

桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程

业内 狼小狼 2021年10月21日 15:40

据悉，暴雪与著名桌游集团Asmodee合作推出的全新桌游——《魔兽世界：巫妖王之怒》，已于10月20日开启了中文版预售。

        在这款由经典网络游戏《魔兽世界》与经典桌游《瘟疫危机》特色结合的游戏中，玩家将扮演耳熟能详的萨尔、瓦里安·乌瑞恩、希尔瓦娜斯、吉安娜等《魔兽世界》电子游戏出场的著名英雄。与天灾军团海量的食尸鬼、憎恶   进行战斗并最终面对强大的巫妖王阿尔萨斯！

同时游戏包含大量包括地图、卡牌、骰子等以《魔兽世界：巫妖王之怒》电子游戏为艺术原型的优质配件。同时每位英雄和登场反派均大多配备有精致的模型，以全面还原其在游戏中展现的风貌，为玩家游玩时提供绝佳的战斗代入感。

《魔兽世界：巫妖王之怒》桌面游戏预购活动页面（Asmodee天猫旗舰店）：

https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.1-b-s.w20166435-24044354633.1.1251504axSmXAJ&id=657122051530&skuId=4912653447987&scene=taobao_shop

关于Asmodee（艾赐魔袋）

Asmodee（艾赐魔袋）集团成立于1995年，集团总部位于法国巴黎，下属游戏开发出版社20家，在全球21个国家或地区设立了分公司，拥有1500名以上员工，每年出版新游戏350款以上，产品销往50多个国家，是世界范围内的桌面游戏出版及发行品牌。近年来，Asmodee集团与迪士尼、漫威、HBO、中土集团等知名版权方合作，出版了众多以知名影视作品作为背景的桌面游戏，并成立了Asmodee Digital与Asmodee Entertainment部门，致力于将桌面游戏改编为电子游戏、书籍、电影及剧集。

Asmodee（艾赐魔袋）于2012年进入中国，为中国市场提供面向核心玩家、休闲聚会及儿童教育类的桌面游戏产品，至今已将《米勒山谷狼人》、《诡镇奇谈》、《画物语》、《七大奇迹》、《时间守望》、《璀璨宝石》、《嗒宝》等经典畅销桌面游戏引入中国，致力于推动中国桌面游市场的良性发展，提高桌游行业在整个中国市场的认同度。

桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程 业内 第1张

桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程 业内 第2张

桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程 业内 第3张

桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程 业内 第4张

桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程 业内 第5张

桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程 业内 第6张

桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程 业内 第7张

桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程 业内 第8张

桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程 业内 第9张

桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程 业内 第10张

桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程 业内 第11张

桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程 业内 第12张

桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程 业内 第13张

桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程 业内 第14张

桌游《魔兽世界：巫妖王之怒》10月20日正式预售，诺森德之旅再度启程 业内 第15张

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论