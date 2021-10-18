这份游戏同人的高分作业，一般人还真抄不了

刷微博时，一支百万级播放量的王者荣耀同人视频《千秋一局》，突然在我的好友圈里传开。他们在高调转发的同时，不约而同地直呼“大制作”“很还原”，这一点引起了我的注意。

视频里，随着“上元灯暖，绵延夺春寒”的旋律，拉开了长安赛年的故事。COSER@小翰Hanyu扮演着李白率先登场，几个动作和眼神便拿捏住角色精髓，称得上是开了个好头。

随后，包括@黄靖翔、@走路摇ZLY、@押切YAKI在内的圈内多位知名COSER，分别饰演一位王者英雄，演绎他们在长安赛年背景下的不同经历。众人凭着经验累积下成熟的镜头感和对所饰演角色的烂熟于心，从头至尾都给人“神仙打架，鸡皮疙瘩掉满地”的既视感。

而为整支MV赋予沉浸感的，还有行云流水的运镜手法和丝滑剪辑：在群像中兼顾重点，在独角戏里懂得“注入灵魂”，令人越看越上头。

就这样，COSER、音乐、镜头表达三方共同发力，交出了这份高分同人作业。让我看到同人文化在《王者荣耀》身上已经越发成熟，且有了难以复制一面。

王者同人背后的中坚力量

在二刷视频的时候，我心中产生一个疑问：为何这支视频能召集到如此多优质COSER和创作者，呈现出这个接近完美的作品？在制作名单中，除了看到大批“为爱发电”的同人创作者，我发现了一个特殊的幕后人员——王者荣耀同人局。

相信喜欢《王者荣耀》同人的朋友们，一定对这个名字并不陌生。在微博上，他习惯从日常生活中找个话题，在欢乐闲聊中开启新的一天；

还喜欢转发各类同人作品的时候附上“金句”，或高调鼓励，或调皮玩梗，让“为爱发电”的王者同好找到组织，获得认可，创作出更多高质量作品。

为让更多人进入这片“同人净土”，我发现王者荣耀同人局也有自己的“小心思”。他会在每月设定一位王者角色作为当月“局长”。以同人文化中流行的“语C”方式，让局长在“夜聊室”中营业，陪喜欢该角色的粉丝聊天，始终让大家沉浸在王者世界的氛围中。

正是凭这份用心经营的耐心与互动方式，王者荣耀同人局已经组建出一个以“王者世界”为中心的同人文化小世界。在这里，我们看不到那些忙于厮杀，专研玩法流派的主流动作，却能从一张手绘、一段衍生故事甚至是一组表情包中，了解王者世界观并读懂王者英雄们的故事。

作为一个“王者同人文化粉头”，王者荣耀同人局成功吸引45万粉丝，他也开始承担着“宣传委员”的职责。在「王者荣耀长安风物志共创大赛2.0」开赛之际，他先自掏腰包大力宣传比赛活动，并贴心地在评论区指明各比赛通道，方便创作者们找到投稿入口；

随后他又站在了《千秋愿》群像曲的背后，凝聚音乐和手绘的优质创作者，用高精度的手绘配合故事感十足的歌词，组成了一首讲述长安赛年故事的歌曲，为比赛注入了一件高质量作品。而我们后来看到的《千秋一局》COS MV，正是根据这首歌的背景故事而创作的。

因此，王者荣耀同人局的存在，无疑是王者IP大洪流中不可或缺的分支，也是其他IP难以在短时间内复制并超越的。

我想，至少对于王者荣耀同人局来说，他确实是把同人文化玩明白了。

讲好每一个王者故事

在《王者荣耀》运营的6年间，它对我来说一直都是好的“玩伴”，但这些年，我越发觉得它想要成为一个“讲故事的人”。

《王者荣耀》想让玩家知道它拥有一个庞大的世界观和复杂的故事，于是它从每个英雄故事讲起，逐步将故事放置在它构建的世界观当中。可是说故事并不是它擅长的，难免会让听故事的人摸不着头脑。

然而，这样大体量的官方故事注入，却为同人文化提供了不可多得的素材。同人创作者们不再只局限在脑补，在完整故事的支撑下，他们笔下二次创作的角色更加立体，让王者故事有了更通俗易懂的呈现形式。

在我看来，这就是以王者荣耀同人局为首的王者同人文化不可替代的作用。正是因为同人文化的存在，这片集聚创作者的自由净土上，多了一个让大家沉浸式了解王者荣耀IP真正魅力的窗口。