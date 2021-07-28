比亚迪首部原创国风漫画《刀行天下》，一举破圈俘获Z世代芳心

近年来，随着90后市场的崛起，消费结构发生了很微妙的变化，消费主力由原本的70、80后，变成了充满活力和创意的90后，年轻人市场爆发出了前所未有的潜力。如何俘获当下年轻人的心，成为众多品牌下一步营销的重中之重。

然而，想要投其所好，就要真正去到年轻人中了解他们的世界，知道他们喜爱的元素究竟是什么，才能和年轻人“打成一片”。例如当下非常火热的国潮文化，将中国元素融入各种各样的巧思，使得一时间各领域都掀起了阵阵国潮热。

我们今天案例分析的主角——比亚迪，正是抓住了这一年轻人的潮流风向，以国潮概念包装品牌，并推出了独特的跨界漫画营销，其中精彩且听我细细道来。

聚焦年轻人，把握Z世代

Z世代，他们作为互联网时代原住民，有着属于他们自己独特的文化符号，对文化内容的消费需求也空前庞大。在Z世代的世界中，没有无从安放的兴趣，只有尚未开发的领地。

其中表现最为突出的，当属二次元文化，不论是动漫、周边还是漫画，每个90后对于自己喜欢的IP都保有绝对的热情，也正是这种文化的多样发展，使得二次元的用户规模持续增长，逐渐成为了Z世代文化符号中极具代表性的一环。

有别于二次元文化兴起时对日本动漫的崇拜，近年来国潮的崛起，也带动二次元领域掀起了一场轰轰烈烈的国漫潮流，大量优质国产动漫、漫画横空出世，其中许多作品大量运用中国传统元素，打造了无数如梦似幻的古风世界，国漫的热度也因此一路走高，收获了大量关注。

打破次元壁，跨界合作有惊喜

比亚迪非常精准地把握住了这一趋势，以比亚迪王朝系列五款车型（汉EV、唐DM-i、宋PLUS DM-i、秦PLUS DM-i、元Pro）为原型，推出了首部原创国风漫画——《刀行天下》，用“年轻化”的漫画营销，打入了年轻人的世界。

从7月14日预告放出开始，《刀行天下》就已经初露锋芒，神秘的预热海报吸引了不少用户的关注。随着热度的攀升，比亚迪从19日起到24日，每天官宣一位漫画主角，将期待值直接拉满。同时趁热打铁，漫画主角们于7月25日强势合体，并用精美的合体海报和动态漫画吊足了用户胃口，成功将前期氛围推到了一个高点，不得不说，比亚迪通过《刀行天下》漫画破圈融入Z世代，让品牌印象在年轻人心中留下了浓墨重彩的一笔。

7月26日，《刀行天下》第一话正式上线，有关于主角设定、情节安排的话题层出不穷，热度持续上升，让比亚迪品牌也在不知不觉间进入了年轻人的日常话题，悄悄冲破“次元壁”，融入了最真实的年轻人生活。这不得不感叹一下，比亚迪真的是越来越会玩了，年轻化的同时，也让品牌更加“接地气”，一举赢得了大片“芳心”。

IP打造品牌新标识，漫画搭建沟通新桥梁

在当前市场环境下，年轻化是品牌的必然战略，但如何让年轻群体接受并喜爱却有大学问。稍不留神，就会变成中年大叔用满口流行语强行套近乎的窘况，不仅尴尬，而且大大降低了传播效率，反而弄巧成拙。

和许多品牌一样，比亚迪更加明白年轻人对于品牌未来营销的意义，它很清楚地知道融入年轻人对于品牌转型发展的重要性。在面对二次元冲击、国风热潮时，比亚迪没有急躁，没有一时心急就简单地将古风国潮元素生搬硬套进品牌，创造一个短暂的爆款。而是利用泛娱乐生态文化体系，从结构上发力，聚焦品牌年轻化，打造了属于自己的独立原创IP——《刀行天下》漫画。

比亚迪的漫画营销，没有生硬的联名、蹩脚的口号，它结合了当下十分火爆的国潮古风元素，融入“新”圈子，自然也更容易被年轻人接受，品牌也在互动中为进一步实现年轻化打下了基础。

分析了这么多我们不难发现，《刀行天下》的推出只是比亚迪国漫江湖的第一步，但同时也是关键的一步。比亚迪首次将产品拟人化，有效为自身的品牌赋予了新的独特标识，不仅更加丰富了用户体验，更是在受众头脑中形成了强记忆。

与此同时，充分迎合了当下年轻人的信息获取习惯，结合国潮古风元素，用国漫IP这种年轻人喜闻乐见的形式，让品牌从纷杂的营销内容中脱颖而出。更多年轻人愿意因为国漫IP去了解比亚迪，也在了解比亚迪后更愿意去接触《刀行天下》，形成了良好的闭环效应，用漫画搭建了一座与年轻用户沟通的桥梁。

可见，比亚迪推出的国漫IP无疑是开拓的，更是正确的，品牌形象不仅会变得年轻，更会变得立体，通过年轻人的喜好撬动了年轻人的消费心智，让这一潜在消费群体在未来面临用车需求时更愿意去考虑并选择比亚迪。

比亚迪的这波颇有新意的漫画营销，在当下营销浪潮中显得十分亮眼，未来比亚迪还会在年轻化策略中带给我们怎样的惊喜，笔者与诸位一同拭目以待。

文章信息来源于Master营销邦