轻松应对“叠加态” DELL Latitude打造智能办公环境

在当下的PC领域，不仅是普通消费类笔记本电脑市场存在配置同质化问题，这一趋势也逐渐在商用笔记本电脑中蔓延开来。甚至有些厂商在市场竞争的压力下，已然有些忘记初心，忽略了“产品为何而生”。

从某种程度上来说，移动办公时代的这些大痛点所反映出的不单纯是技术上的瓶颈，而是创新上的乏力。如何在不妥协性能的前提下最大程度的迎合用户体验，已经成为笔电厂商的最大诉求，而这其中不乏有个别厂商寻得破局之道！

2021年7月28日，戴尔科技以一场“Hello 叠加态 | 智工作，享生活”为主题的沙龙活动向国内网友展示了其对后疫情时代移动办公场景的理解。

与会期间，戴尔科技集团大中华区商用客户端解决方案总监沈悦与优客工场创始人、董事长毛大庆出席双方战略合作启动仪式，并邀请企业家代表光合+创始人耿凯天、庆峰创投董事长张鹏、58同城PC运维负责人李肖楠共同为“优客工场ｘLati智慧办公体验空间”揭幕。该体验中心配置了戴尔Latitude最新智能办公解决方案，包含固定工位、开放式工位、居家办公、会议空间等数个功能区，涵盖了用户所需的多样办公场景。

相比以往，DELL Latitude更为灵活、弹性的解决方案背后是对产品不断的优化与创新。戴尔Latitude系列笔记本电脑，作为商用终端的引领者，一直以来都以用户的实际需求作为设计出发点，力求 “更小、更轻、更智能、更可持续”。

2021年戴尔推出的Latitude系列新品，沿袭了该品牌自27年前成立以来一脉相承的安全、可靠的商用PC基因，新一代产品仍然通过了无故障运行80小时测试和达到了多项严苛的军用标准。通过产品硬软件的同步提升，Latitude可以实现全天候的电池续航，流畅不卡顿的Wi-Fi6网络连接，智能化的睡眠、唤醒机制，甚至可以通过内置AI来学习用户习惯，对关键任务进行调优，针对现在日益增加的网络会议，也通过黑科技的加持，只能优化声音和图像，大幅提升联机会议的体验。

戴尔科技集团大中华区商用客户端解决方案总监沈悦表示：在戴尔看来，随着移动办公成为趋势，无论是企业亦或是员工愈加感受到生活无法与工作剥离，工作也渗透到生活的点滴，生活叠加工作，工作中的多项任务也在同时叠加，“叠加态”已然成为了现代人的生活常态。

沈悦强调：“戴尔提出了‘叠加态’的概念，即现代人们的工作模式是工作与休息叠加，职场与生活混合，居家与办公室工作交替。‘后疫情’时代中，这种混合办公模式无疑将成为新常态，只有更为灵活的办公模式才能够更轻松应付经济环境、商业模式带来未知变化和挑战，让员工无论身处办公室还是居家都能更快的响应和处理随时出现的可能性。”

此次，来自戴尔商用笔记本里最经典的Latitude系列已经率先做出改变，相比市面上同类商务平台，更新后的戴尔Latitude给人的感觉不只是时尚，更多在于贴近用户的实用设计。在改善办公效率的同时，戴尔Latitude为企业与员工带来更深层次的呵护：

全智能感知 - Latitude给员工使用体验提供了如同智能手机一般的易用性。Latitude 9420集成Express Response快速响应和Express Sign-in 2.0智慧感知登陆，笔记本能“聪明“地认出你，感知你的到来通过人脸识别解锁屏幕，当你离开屏幕前即自动锁定，无缝衔接工作与生活。针对日常使用习惯，员工也无需手动调整PC性能，通过Dell Optimizer智能调优软件，常用程序运行效率可自动提升10%。在嘈杂的工位或者居家环境中，通过智能音效和摄像头，能够去除背景杂音和增强人声，并获得更清晰图像画面。

多场景应对 – Latitude能轻松应对多场景使用。面对繁忙的出行需求，Latitude 7320起始重量轻至1.1kg，1小时即可从0快充80%电量。采用CNC铝合金或织纹碳纤材料，杜绝单调黑色，愉悦融入不同环境办公场景。超窄边框设计让屏占比高达84% ，可选戴尔ComfortView Plus物理低蓝光技术屏幕，并支持电子防窥屏。性能更是通过Intel EVO平台严苛认证，让员工在任何场景中工作都会感到轻松自如。

高效部署 – Latitude为IT部门提供即开即用的高效部署环境。如何尽可能控制IT成本，管理更多PC成为孵化时飞速发展的新问题。戴尔Latitude构建了一套融合式办公解决方案。在Latitude系列笔记本出厂之前，戴尔就能提供全面的工厂预部署调配，实现根据不同员工不同要求的个性定制化，配置相应的程序和系统。

更可持续 - Latitude从设计、生产到回收，都非常注重环境友好和可持续。新一代Latitude 5000 系列产品外壳中可回收的材料比例达到71%，是全球首批使用生物基环保材质的PC。戴尔预估Latitude 5000系列所有回收和可再生材料节省的能源，可以够5564户家庭使用一年，填满226个奥运会泳池。对于环境保护，戴尔有一个宏伟的目标：到2030年，戴尔超过一半的产品将是由回收或可再生材料制成，为了实现这个目标，戴尔对新材料和新工艺的探索不会停止。

写在最后：

“创新”和“专注”可以说是戴尔Latitude的关键基因，全新的用户体验不止是在产品端，戴尔科技同样将产品的交付体验融合到整个服务体系之中。

作为一家在中国深耕多年的跨国企，戴尔科技历经23年发展其产品不断实现自我超越，并将这些探索与尝试变为行业标准，其创新的动力绝不单纯是技术的创新，更多来自于对企业数字化运营的探索乃至极致体验的不妥协。





来源：非凡实验室