一线嘉宾蓄势待发！首届猫武纪游戏动漫嘉年华中秋正式开幕！

中秋佳节即将到来，大家所期待的“中秋漫展情报”也已经新鲜出炉，万众期待的超豪华嘉宾阵容，今天终于正式开幕！
接下来就为大家带来情报，你想看的、想听的，在这里应有尽有！
本次展会将会有丰富的签售活动让大家与自己喜欢的嘉宾亲密接触，届时现场的展商会给大家带来更多高质量，正版的动漫游戏周边，更有超可爱的Lolita小姐姐们和气质满满的汉服小姐姐们会在现场为大家带来视觉盛宴，除以上内容还有两大赛事等待着大家！
嘉宾阵容
万众期待的超豪华嘉宾阵容，届时会有海量重磅嘉宾亲临现场齐亮相，嘉宾们将和大家共度美好中秋佳节，大家也能与自己喜欢的嘉宾们零距离接触互动！
部分嘉宾大放送！！！！
本次漫展有幸邀请到防道少女团全员。
9月21日有果哝双子，韩小沐，一马平川的妥妥，漠☆漠，pipi-萍萍，醋醋，伢伢在主舞台与各位观众零距离“整活”，互动，签售。
其余重磅嘉宾将后续陆续放出，请大家敬请期待。
舞台节目
超可爱的Lolita小姐姐和气质满满的汉服小姐姐们将汇聚于此，会在现场进行走秀表演，届时将为大家带来独特的视觉盛宴，敬请期待！
舞台赛事
主办方为热爱歌唱和舞蹈的你们搭建好了舞台，并诚邀了豪华的评委阵容。届时我们将会举行翻唱比赛和宅舞比赛两大赛事，并为大家准备了丰厚的奖金。你要做的就只有激情献唱和热情舞动，快和小伙伴们一起到这个舞台上，尽情在舞台上展现自己的青春和热爱吧！本次赛事共设有一等奖、二等奖、三等奖以及阳光普照奖四个奖项：
一等奖5000元（一名）
二等奖3000元（一名）
三等奖1000元（一名）
阳光普照参与奖每组100元！
赛事时间安排：
宅舞大赛：2021年9月19日
唱见大赛：2021年9月20日
宅舞大赛人气评委：椭奇、西四、千本露露
唱见大赛人气评委：排骨教主、萧忆情、卡修、肥皂菌
（排名不分先后）
想要报名参赛的小伙伴请扫描下图内二维码报名入群！
猫武纪粉丝群：927127375
猫武纪唱见大赛报名群：923090157
猫武纪宅舞大赛报名群：775640832
参展必看
【漫展时间】2021年9月19日-9月21日
【漫展地点】武汉客厅中国文化博览中心展览A座
官方唯一微博：@猫武纪动漫游戏嘉年华
官方微信公众号：猫武纪 / 微信号：gh_4f78976094dc
目前本展还尚未开票，请小伙伴们敬请期待！
此外，招商活动正在火热同步进行中，期待和欢迎各位大大的入驻哦~！
商务合作：钟先生
电话：13817574635（微信同号）