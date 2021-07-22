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一线嘉宾蓄势待发！首届猫武纪游戏动漫嘉年华中秋正式开幕！

业内 狼小狼 2021年07月22日 10:00

中秋佳节即将到来，大家所期待的“中秋漫展情报”也已经新鲜出炉，万众期待的超豪华嘉宾阵容，今天终于正式开幕！

接下来就为大家带来情报，你想看的、想听的，在这里应有尽有！

本次展会将会有丰富的签售活动让大家与自己喜欢的嘉宾亲密接触，届时现场的展商会给大家带来更多高质量，正版的动漫游戏周边，更有超可爱的Lolita小姐姐们和气质满满的汉服小姐姐们会在现场为大家带来视觉盛宴，除以上内容还有两大赛事等待着大家！

一线嘉宾蓄势待发！首届猫武纪游戏动漫嘉年华中秋正式开幕！ 业内 第1张

嘉宾阵容

万众期待的超豪华嘉宾阵容，届时会有海量重磅嘉宾亲临现场齐亮相，嘉宾们将和大家共度美好中秋佳节，大家也能与自己喜欢的嘉宾们零距离接触互动！
部分嘉宾大放送！！！！

本次漫展有幸邀请到防道少女团全员。

9月21日有果哝双子，韩小沐，一马平川的妥妥，漠☆漠，pipi-萍萍，醋醋，伢伢在主舞台与各位观众零距离“整活”，互动，签售。

其余重磅嘉宾将后续陆续放出，请大家敬请期待。

一线嘉宾蓄势待发！首届猫武纪游戏动漫嘉年华中秋正式开幕！ 业内 第2张

舞台节目

超可爱的Lolita小姐姐和气质满满的汉服小姐姐们将汇聚于此，会在现场进行走秀表演，届时将为大家带来独特的视觉盛宴，敬请期待！
一线嘉宾蓄势待发！首届猫武纪游戏动漫嘉年华中秋正式开幕！ 业内 第3张

一线嘉宾蓄势待发！首届猫武纪游戏动漫嘉年华中秋正式开幕！ 业内 第4张

舞台赛事

主办方为热爱歌唱和舞蹈的你们搭建好了舞台，并诚邀了豪华的评委阵容。届时我们将会举行翻唱比赛和宅舞比赛两大赛事，并为大家准备了丰厚的奖金。你要做的就只有激情献唱和热情舞动，快和小伙伴们一起到这个舞台上，尽情在舞台上展现自己的青春和热爱吧！本次赛事共设有一等奖、二等奖、三等奖以及阳光普照奖四个奖项：

一等奖5000元（一名）

二等奖3000元（一名）

三等奖1000元（一名）

阳光普照参与奖每组100元！

赛事时间安排：

宅舞大赛：2021年9月19日

唱见大赛：2021年9月20日

宅舞大赛人气评委：椭奇、西四、千本露露

唱见大赛人气评委：排骨教主、萧忆情、卡修、肥皂菌

（排名不分先后）

想要报名参赛的小伙伴请扫描下图内二维码报名入群！

一线嘉宾蓄势待发！首届猫武纪游戏动漫嘉年华中秋正式开幕！ 业内 第5张

一线嘉宾蓄势待发！首届猫武纪游戏动漫嘉年华中秋正式开幕！ 业内 第6张

猫武纪粉丝群：927127375

猫武纪唱见大赛报名群：923090157

猫武纪宅舞大赛报名群：775640832

参展必看

【漫展时间】2021年9月19日-9月21日

【漫展地点】武汉客厅中国文化博览中心展览A座

官方唯一微博：@猫武纪动漫游戏嘉年华

官方微信公众号：猫武纪 / 微信号：gh_4f78976094dc

目前本展还尚未开票，请小伙伴们敬请期待！

此外，招商活动正在火热同步进行中，期待和欢迎各位大大的入驻哦~！

商务合作：钟先生

电话：13817574635（微信同号）

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